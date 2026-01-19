FOTO 60.000 blokova snijega: Ovo je najveći snježni labirint

U središtu poljskog zimskog turističkog središta Zakopane, pod impozantnom skijaškom skakaonicom Wielka Krokiew, svake godine se iznova rađa jedna zimska atrakcija koja privlači posjetitelje iz cijele Europe - najveći snježni labirint na svijetu
Labirint je prvi put izgrađen tijekom zime 2015./2016. i od tada se svake sezone postavlja kao sezonska atrakcija, obično od siječnja do sredine ožujka, ovisno o zimskim uvjetima. Njegova površina prelazi 2 500 m², a nekad se širi i do oko 3 000 m², s hodnicima dugim preko kilometar i zidovima visokim do dva metra, što ga čini jedinstvenim doživljajem za cijelu obitelj.
| Foto: Instagram/snowlandia_zakopane
Izgrađen od gotovo 60.000 blokova zbijenog snijega, ovaj labirint pruža posjetiteljima sat vremena zabave dok pokušavaju pronaći izlaz kroz njegove vijugave prolaze. Smješten u parku Snowlandia, pored labirinta se nalaze i druge zimske atrakcije poput iglua, parka ledenih skulptura te impozantnog Snježnog dvorca s kulama visokim do 16 metara, što dodatno upotpunjuje doživljaj zimskog čarobnog svijeta..
Ovaj monumentalni snježni kompleks dio je Snowlandia zimskog parka, gdje se susreću zabava, avantura i bajkoviti pejzaži okruženi snježnim vrhovima Tatre.
Snowlandia u Zakopanama nije samo dom najvećeg snježnog labirinta na svijetu, već i zimska oaza u kojoj posjetitelji mogu provesti cijeli dan u pravoj ledenoj bajci. Osim što se u labirintu može provesti sat vremena tražeći izlaz kroz vijugave hodnike, park nudi i impresivan snježni dvorac s visokim kulama, idealan za fotografiranje i razgledavanje.
Posjetitelji se mogu prošetati i kroz park ledenih skulptura, gdje su djela od leda često dodatno osvijetljena, pa prostor dobiva posebnu čar u večernjim satima.
U Snowlandiji se nalaze i iglu kućice te druge snježne građevine, a najmlađi posjetitelji mogu se zabaviti na manjim zimskim poligonima i igrama prilagođenim djeci.
Park je otvoren i nakon zalaska sunca, što omogućuje posjetiteljima da dožive magiju snijega u noćnom izdanju, dok se svjetla reflektiraju na bijelim površinama i stvaraju pravu zimsko - bajkovitu atmosferu.
