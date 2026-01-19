FOTO 60.000 blokova snijega: Ovo je najveći snježni labirint

Labirint je prvi put izgrađen tijekom zime 2015./2016. i od tada se svake sezone postavlja kao sezonska atrakcija, obično od siječnja do sredine ožujka, ovisno o zimskim uvjetima. Njegova površina prelazi 2 500 m², a nekad se širi i do oko 3 000 m², s hodnicima dugim preko kilometar i zidovima visokim do dva metra, što ga čini jedinstvenim doživljajem za cijelu obitelj. | Foto: Instagram/snowlandia_zakopane