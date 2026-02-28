Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PROMOVIRA ZDRAV ŽIVOT

FOTO Prava bomba iz teretane: Naša fitness instruktorica blista u uskim outfitima za trening

Helena Pelin je certificirani fitness instruktor i urednica sadržaja koja motivira pratitelje zdravim načinom života i vježbanjem. Poznata je po energičnoj, prijateljskoj osobnosti, a njen izgled i stil naglašavaju fitness i moderni lifestyle
FOTO Prava bomba iz teretane: Naša fitness instruktorica blista u uskim outfitima za trening
Helena Pelin je certificirani fitness instruktor i kreatorica sadržaja koja se aktivno bavi zdravim načinom života i lifestyleom. Svojim pratiteljima pruža inspiraciju kroz objave o treninzima i wellnessu. Redovito dijeli savjete i rutine koje promoviraju fizičko i mentalno zdravlje. | Foto: Instagram
1/67
Helena Pelin je certificirani fitness instruktor i kreatorica sadržaja koja se aktivno bavi zdravim načinom života i lifestyleom. Svojim pratiteljima pruža inspiraciju kroz objave o treninzima i wellnessu. Redovito dijeli savjete i rutine koje promoviraju fizičko i mentalno zdravlje. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026