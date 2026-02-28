Dnevni horoskop za subotu 28. veljače: Vage pripremite se na kompromis, Bik je pozitivan!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će vam uputiti konstruktivnu kritiku i upozoriti na manjkavosti u vašem ponašanju. Umjesto ljutnje, duboko udahnite i razmislite nije li ipak u pravu. Poradite na komunikaciji s kolegama jer bi neki mogli pogrešno protumačiti vaš nastup. Prije nego što krenete u rješavanje nagomilanih životnih problema, dokučite što uistinu želite od sebe i ljudi koji vas okružuju.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Okolina će vas promatrati kao karizmatičnu osobu u čijem društvu nikada nije dosadno. Širenje pozitivne energije na radnom mjestu donijet će vam simpatije nadređenih i olakšati put do ciljeva. Radne zadatke obavljat ćete s lakoćom putem digitalnih kanala, a upravo bi internet mogao postati mjesto susreta s novom i vrlo zanimljivom osobom.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Povoljan je trenutak za oslanjanje na druge; zatražite pomoć i dobit ćete zasluženu potporu. Otvara vam se više prostora za slobodno odlučivanje i samostalno djelovanje, što će ojačati vaše samopouzdanje. U privatnoj sferi naći ćete se u ulozi savjetnika baveći se partnerovim obiteljskim brigama. Druga strana bit će vam neizmjerno zahvalna na pruženoj ruci.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Otvorenost i snažna želja za životom činit će vas magnetom za brojne poznanike. Bit ćete u stalnom pokretu, uživajući u dugim i inspirativnim razgovorima. Iskoristite naklonost planeta u ljubavi – zavedite osobu koja vam već dugo golica maštu. Mjesec u vašem znaku zaslužan je za veliku popularnost, ali donosi i preosjetljivost, pa ne dopustite da vas bezazlene kritike izbace iz takta.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Uživat ćete u pažnji i divljenju okoline, no budite na oprezu jer prijetvorno laskanje nećete odmah prepoznati. Netko bi vas mogao razočarati ako mu se previše povjerite. Pad poslovne motivacije bit će očit, ali neka vas to ne brine jer je stanje posve prolazno. Glavobolja potkraj dana upozorit će vas na nagomilani stres i umor. Uvrstite u prehranu više svježeg voća i povrća kako biste podigli razinu energije.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uložite li mrvicu dodatnog napora i ustanete ranije, iskoristit ćete dan u potpunosti. Posvetite se hobijima koji vas ispunjavaju i pronađite mir u razvijanju svoje duhovne strane. Mogla bi se ponoviti ljubavna priča iz prošlosti ili će vam se iznenada udvarati netko koga već godinama poznajete. Bit ćete rado viđen gost u svakom društvu i iskreno ćete uživati s prijateljima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Radni sati mogli bi se oduljiti zbog rješavanja složenih poslovnih problema ili zamjene odsutnog kolege. Smetat će vam što okolina vaše zalaganje uzima zdravo za gotovo, kao da se vaša intervencija podrazumijeva. Pripremite se i na prolazne napetosti s ukućanima. Morat ćete im izaći ususret u nečemu što biste najradije izbjegli, ali kompromis će na kraju donijeti mir u domu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako ste sami, večernji izlazak je apsolutni imperativ – osim vrhunske zabave, smiješi vam se poznanstvo koje obećava. Ne dopustite da vam raspoloženje pokvare osobe koje vam nisu važne i čvrsto se držite svojih planova. Na poslovnom planu pokazat ćete zavidnu ambiciju i radni elan, što će biti primijećeno i vrednovano od strane nadređenih.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Povoljan je trenutak za financijska ulaganja i pokretanje novih poslova jer vam zvijezde obećavaju stabilnost na tom polju. Ipak, pazite na rječnik u žustrim raspravama oko zarade, kako šefu ne biste izgovorili stvari zbog kojih ćete požaliti. Nije preporučljivo otvoreno se suprotstavljati autoritetima, čak i ako vam neki od njih iskazuju naklonost i nude nesebičnu pomoć u napredovanju.

Foto: Konstantin Postumitenko

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Neke će se osobe otvoreno protiviti vašem načinu razmišljanja, ali neka vas to ne obeshrabri. Ostanite svoji i jasno dajte do znanja da mislite svojom glavom. Više popustljivosti bit će nužno u ljubavnom životu kako biste izbjegli sukobe. Partner neće biti najbolje raspoložen, dok će vama biti do akcije i zabave, pa bi nepoklapanje emocija moglo stvoriti prolaznu distancu u odnosu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Naglašena potreba za razmjenom informacija učinit će vas živahnima i komunikativnima. Dan je izvrstan za iznalaženje novih poslovnih prilika, stoga pažljivo pratite natječaje i ponude. Spretno ćete reagirati u osjetljivim situacijama, pa će drugi s lakoćom prelaziti preko vaših sitnih propusta. Svojim prirodnim šarmom otvara ćete i ona vrata koja su vam se do jučer bila zatvorena.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predložite izlazak osobi koja vam se sviđa. Kroz opušten razgovor shvatit ćete da se savršeno nadopunjujete. Neki će pripadnici znaka odlučiti obnoviti staru vezu i nastaviti tamo gdje su nekoć stali. U komunikaciji s okolinom bit ćete srdačni i topli, pa ćete svugdje biti dočekani raširenih ruku. Roditelje će djeca ugodno iznenaditi školskim uspjehom ili nekim posebnim postignućem.