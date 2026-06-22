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FOTO Natjecala se za Miss: Ova Albanka izgleda kao živa lutka!

Ergi Bardhollari poznata je po izrazito glamuroznom lifestyleu te čestim putovanjima na egzotične destinacije. Na njezinom Instagramu tako se mogu pronaći fotografije iz Bahama, Mallorce, Meksika i Maldiva...
FOTO Natjecala se za Miss: Ova Albanka izgleda kao živa lutka!
Ergi Bardhollari je albanska influencerica i model rođena 12. rujna 2001. godine u Albaniji, koja je popularnost stekla kroz objave na Instagramu, gdje danas okuplja više od 390 tisuća pratitelja. | Foto: Instagram/Ergi Bardhollari
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Ergi Bardhollari je albanska influencerica i model rođena 12. rujna 2001. godine u Albaniji, koja je popularnost stekla kroz objave na Instagramu, gdje danas okuplja više od 390 tisuća pratitelja. | Foto: Instagram/Ergi Bardhollari
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