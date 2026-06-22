FOTO Natjecala se za Miss: Ova Albanka izgleda kao živa lutka!

Ergi Bardhollari poznata je po izrazito glamuroznom lifestyleu te čestim putovanjima na egzotične destinacije. Na njezinom Instagramu tako se mogu pronaći fotografije iz Bahama, Mallorce, Meksika i Maldiva...
Ergi Bardhollari je albanska influencerica i model rođena 12. rujna 2001. godine u Albaniji, koja je popularnost stekla kroz objave na Instagramu, gdje danas okuplja više od 390 tisuća pratitelja.
| Foto: Instagram/Ergi Bardhollari
Ergi Bardhollari je albanska influencerica i model rođena 12. rujna 2001. godine u Albaniji, koja je popularnost stekla kroz objave na Instagramu, gdje danas okuplja više od 390 tisuća pratitelja. |
Foto: Instagram/Ergi Bardhollari
Ergi Bardhollari je albanska influencerica i model rođena 12. rujna 2001. godine u Albaniji, koja je popularnost stekla kroz objave na Instagramu, gdje danas okuplja više od 390 tisuća pratitelja.
| Foto: Instagram/Ergi Bardhollari
Svoju online karijeru započela je 2019. godine kada je objavila prvi sadržaj na Instagramu, a ubrzo je počela privlačiti pažnju fotografijama iz svijeta mode, putovanja i lifestyle sadržaja.
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Upravo takav vizualni stil donio joj je suradnje s modnim brendovima i sve veću prepoznatljivost na društvenim mrežama.
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Rođena i odrasla u Albaniji, Ergi danas kombinira modeling i digitalni marketing, a njezin Instagram profil postao je platforma na kojoj gradi karijeru kroz suradnje i brend kampanje koje joj, prema procjenama, donose sve značajniji prihod.
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Ergi Bardhollari poznata je i po svom izrazito glamuroznom lifestyleu te čestim putovanjima na egzotične destinacije. Na njezinom Instagramu tako se mogu pronaći fotografije iz Bahama, Mallorce, Meksika i Maldiva, gdje redovito snima sadržaj koji spaja modu, putovanja i luksuzni odmor.
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Osim putovanja, influencerica često objavljuje i fotografije koje privlače pažnju svojim odvažnim konceptima, a dio sadržaja uključuje rekvizite poput voća, gdje pozira s elementima poput banana i papaje.
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Takvi editorijali, koji naglašavaju estetiku i provokativniji stil.
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