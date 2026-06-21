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KELTSKI HOROSKOP

Koja je vaša duhovna životinja? Otkrijte prema datumu rođenja

Glavna razlika između keltskog horoskopa i konvencionalnog zodijaka je u tome što karakteristike koje opisuju osobu nisu izvedene iz zvijezda, već iz životinjskog carstva. Nekoliko prevedenih dokumenata iz keltskih zajednica povezuje ljude sa životinjskim osobinama, podijeljenim u 13 vrsta
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Otkrijte koje osobine životinja se preklapaju s vašim karakterom prema keltskom horoskopu. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Otkrijte koje osobine životinja se preklapaju s vašim karakterom prema keltskom horoskopu. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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