Koja je vaša duhovna životinja? Otkrijte prema datumu rođenja

Glavna razlika između keltskog horoskopa i konvencionalnog zodijaka je u tome što karakteristike koje opisuju osobu nisu izvedene iz zvijezda, već iz životinjskog carstva. Nekoliko prevedenih dokumenata iz keltskih zajednica povezuje ljude sa životinjskim osobinama, podijeljenim u 13 vrsta
Otkrijte koje osobine životinja se preklapaju s vašim karakterom prema keltskom horoskopu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Otkrijte koje osobine životinja se preklapaju s vašim karakterom prema keltskom horoskopu. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Otkrijte koje osobine životinja se preklapaju s vašim karakterom prema keltskom horoskopu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Jelen (24. prosinca do 20. siječnja): Plemenit znak, idealističan i strpljiv. Često uspijevaju jer su uporni, samodostatni i ponosni. Osim toga, neumorni su radnici i tražitelji pravde. Ponekad se mogu činiti arogantnima, ali to nije osobina nego način skrivanja osjećaja koje ne žele pokazati.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Mačka (21. siječnja do 17. veljače): Poput životinje koja ih predstavlja, rođeni u znaku mačke su brzi i lukavi. Sklone su šestom čulu i ponekad nije lako prepoznati njihove istinske težnje. Nekonvencionalni su, originalni i umjetnički talentirani. Trebaju prostor u samoći za analizu i promatranje.
| Foto: Aleksey Yakovenko
Zmija (18. veljače do 17. ožujka): Hladnog su uma i nemirni. Vrlo su dobri u uočavanju misterija i zanimljivosti. Uvjerljivi su jer su izvrsni komunikatori. Također mogu biti nepredvidivi, a ponekad to može učiniti da se ljudi oko njih osjećaju neugodno. Malo je vjerojatno da će riješiti probleme na načine koji nisu oni koje su već isplanirali.
| Foto: Reuters - ILUSTRACIJA
Lisica (18. ožujka do 14. travnja): Pametni i karizmatični, često vole biti u centru pažnje. Sjajni su u pričanju priča. U početku se može činiti da im je teško sprijateljiti se, ali s vremenom je moguće postati prijatelj s njima. Jednom kad si prijatelj s lisicom, to je za cijeli život. Često su život i duša zabave, uvijek se šale i uživaju.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Bik (15. travnja do 12. svibnja): Jedna je od najstabilnijih životinja, idealan suputnik u teškim vremenima. Pošten je, iskren i smiren. Prilično su tvrdoglavi i nisu baš dobri u dijeljenju mišljenja, ali uvijek su odani i oprezni sa svojim osjećajima.
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Morski konjić (13. svibnja do 9. lipnja): Dobri su u prilagodbi i imaju puno kreativnih ideja. Mogu se kretati na kopnu iu vodi. Možda im je teško rješavati složene probleme, ali lako mogu razumjeti matematiku. Vole biti voljene i voljeti zauzvrat.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
Gavran (10. lipnja do 7. srpnja): Ne dajte se zavarati prvim dojmovima. Gavrani su pametni, prijateljski nastrojeni i uvijek spremni pomoći. Uživaju u brizi za druge i njihovoj zaštiti, a mogu ostati mirni i spokojni čak i u najgorim situacijama. Unatoč negativnim idejama o njima, iskreni su i imaju snažne moralne vrijednosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Konj (8. srpnja do 4. kolovoza): Uvijek šarmantni, iako mogu biti vrlo kompetitivni. Često imaju posebne talente koji im daju samopouzdanje. Uvijek su spremni riskirati i praviti planove te žele biti lideri u bilo kojem području u kojem se nalaze. Mogu negativnu situaciju pretvoriti u nešto pozitivno i ne daju se lako obeshrabriti.
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Losos (5. kolovoza do 1. rujna): Baš kao što losos zaranja u more, ljudi rođeni pod ovim znakom su promišljeni i opušteni. Imaju snažan osjećaj intuicije i bogat unutarnji svijet koji stalno njeguju. Usamljeni su i teško ih je slijediti, ali njihove ideje su briljantne i ističu se iznad ostalih.
| Foto: Canva
Labud (2. rujna do 29. rujna): Ljudi s velikim osobnim rastom, naprednim idejama i prepoznatljivim stilom. Fascinirani su ljepotom i svime što je okružuje. Strastveni su, ali pomalo hladni i vrlo elokventni. Vrlo su usredotočeni na detalje i osjećaju snažne emocije, posebno kada su zaljubljeni.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Leptir (30. rujna do 27. listopada): Znak koji predstavlja boju i slobodu, ali je i kratkotrajan. Rijetko su sami, ali ostaju neovisni. Sanjari, radosne i fascinantne osobnosti. Spremni su pomoći i uvijek će biti tu ako vam zatreba. Leptiri su poznati po tome što uvijek pronađu nešto pozitivno za istaknuti.
| Foto: Wikipedia
Vuk (28. listopada do 24. studenog): Vrlo su odlučni i nastavit će sve dok ne postignu svoj cilj. Vukovi su jedne od najhrabrijih i najsmjelijih životinja. Prirodni su heroji i izvrsni su u zajedničkoj borbi. Često se smatra da imaju snažan osjećaj dužnosti. Međutim, kad su u pitanju veze, radije budu sami.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Jastreb (25. studenog do 23. prosinca): Kada nešto žele, ništa i nitko ih ne može zaustaviti. Isto vrijedi i kada izgube interes. Odletjet će tako daleko da će postati nemoguće računati na njih. Uživaju u znanju, filozofiji i biti osjećaja. Dobri su učitelji i predani radnici. Otvorenog su uma, ali i snažni u svojim uvjerenjima.
| Foto: DREAMSTIME
Foto 123RF