FOTO Ne znaš koja je sestra više seksi: Vježbama za utegnutu guzu osvojile društvene mreže

Andreina i Patrizia, poznatije kao Muscle Sisters, svojim su isklesanim tijelima i disciplinom osvojile društvene mreže. Imaju više od 2 milijuna pratitelja i popularne su divljem svijeta. Često održavaju masterclasseve
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Sestre Andreina i Patrizia Tuccella, poznatije kao Muscle Sisters, fitness trenerice i influencerice, rođene su u Venezueli, a svojim treninzima i zdravim načinom života osvojile su društvene mreže. Dolaze iz Caracasa. Danas žive i rade u Sjedinjenim Državama, gdje su izgradile uspješnu fitness karijeru te pokrenule vlastiti brend sportske odjeće - Womense.
| Foto: Instagram
Sestre Andreina i Patrizia Tuccella, poznatije kao Muscle Sisters, fitness trenerice i influencerice, rođene su u Venezueli, a svojim treninzima i zdravim načinom života osvojile su društvene mreže. Dolaze iz Caracasa. Danas žive i rade u Sjedinjenim Državama, gdje su izgradile uspješnu fitness karijeru te pokrenule vlastiti brend sportske odjeće - Womense. |
Foto: Instagram
Sestre Andreina i Patrizia Tuccella, poznatije kao Muscle Sisters, fitness trenerice i influencerice, rođene su u Venezueli, a svojim treninzima i zdravim načinom života osvojile su društvene mreže. Dolaze iz Caracasa. Danas žive i rade u Sjedinjenim Državama, gdje su izgradile uspješnu fitness karijeru te pokrenule vlastiti brend sportske odjeće - Womense.
| Foto: Instagram
Same su i modeli. Njihova figura dokaz je da mišićavo tijelo može izgledati ženstveno i skladno - bez pretjerane mišićne mase, ali s jasno definiranim oblinama i snažnim nogama te gluteusima. Rezultat je to svakodnevnih treninga, dosljednosti i pravilne prehrane.
| Foto: Instagram
U fokusu njihovih treninga je rad s većim opterećenjima i vježbe koje aktiviraju više mišićnih skupina odjednom. Trening za donji dio tijela traje između 30 i 45 minuta, a temelji se na složenim pokretima poput čučnjeva s bućicom, rumunjskog mrtvog dizanja, bugarskih iskoraka i iskoraka unatrag. Za kraj gotovo svakog treninga ubacuju vježbe s elastičnim trakama kako bi dodatno aktivirale gluteuse i dovele mišiće do maksimalnog opterećenja.
| Foto: Instagram
Uz svakodnevni trening ozbiljno su se posvetile i zdravoj prehrani, pa s pratiteljima dijele i svoje zdrave i omiljene recepte. Ističu kako se lijepo oblikovano tijelo ne gradi se samo u teretani. Na njihovom meniju dominiraju namirnice bogate proteinima poput piletine, ribe, nemasne junetine i bjelanjaka. Ugljikohidrate ne izbjegavaju, već ih raspoređuju oko treninga kako bi osigurale dovoljno energije i kvalitetan oporavak mišića. Najčešće biraju zobene pahuljice za doručak te rižu ili batat nakon treninga.
| Foto: Instagram
Obje su, uz uspješnu karijeru trenerica i majke.
| Foto: Instagram
Ne skrivaju nesavršenosti jer ih i tako nemaju puno, te otkrivaju tjelesnu transformaciju koju su postigle u svega nekoliko godina predanog rada i dizanja utega.
| Foto: Instagram
Njihova tijela su rezultat svakodnevnih treninga, dosljednosti i pravilne prehrane, o čemu redovito educiraju svoje pratitelje putem društvenih mreža i YouTube kanala.
| Foto: Instagram
Pokrenule su i svoju aplikaciju Muscle Sisters sa 60-dnevnim programima. Kreiraju intenzivne kućne i teretanske rutine (bez složenih strojeva, s bućicama, šipkama i trakama).
| Foto: Instagram
Sve detaljne programe treninga i prehrane dijele putem aplikacije, u kojoj korisnici mogu odabrati plan prilagođen vlastitom cilju - bilo da žele smanjiti udio masnog tkiva, povećati mišićnu masu ili oblikovati tijelo. Upravo zahvaljujući kombinaciji redovitog treninga, kvalitetne prehrane i dosljednosti, sestre su postale inspiracija tisućama žena koje žele snažno, fit i ženstveno tijelo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram