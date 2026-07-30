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'Muscle sisters'

FOTO Ne znaš koja je sestra više seksi: Vježbama za utegnutu guzu osvojile društvene mreže

Andreina i Patrizia, poznatije kao Muscle Sisters, svojim su isklesanim tijelima i disciplinom osvojile društvene mreže. Imaju više od 2 milijuna pratitelja i popularne su divljem svijeta. Često održavaju masterclasseve
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FOTO Ne znaš koja je sestra više seksi: Vježbama za utegnutu guzu osvojile društvene mreže
Sestre Andreina i Patrizia Tuccella, poznatije kao Muscle Sisters, fitness trenerice i influencerice, rođene su u Venezueli, a svojim treninzima i zdravim načinom života osvojile su društvene mreže. Dolaze iz Caracasa. Danas žive i rade u Sjedinjenim Državama, gdje su izgradile uspješnu fitness karijeru te pokrenule vlastiti brend sportske odjeće - Womense. | Foto: Instagram
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Sestre Andreina i Patrizia Tuccella, poznatije kao Muscle Sisters, fitness trenerice i influencerice, rođene su u Venezueli, a svojim treninzima i zdravim načinom života osvojile su društvene mreže. Dolaze iz Caracasa. Danas žive i rade u Sjedinjenim Državama, gdje su izgradile uspješnu fitness karijeru te pokrenule vlastiti brend sportske odjeće - Womense. | Foto: Instagram
Komentari 0

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