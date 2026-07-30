FOTO Ne znaš koja je sestra više seksi: Vježbama za utegnutu guzu osvojile društvene mreže

Uz svakodnevni trening ozbiljno su se posvetile i zdravoj prehrani, pa s pratiteljima dijele i svoje zdrave i omiljene recepte. Ističu kako se lijepo oblikovano tijelo ne gradi se samo u teretani. Na njihovom meniju dominiraju namirnice bogate proteinima poput piletine, ribe, nemasne junetine i bjelanjaka. Ugljikohidrate ne izbjegavaju, već ih raspoređuju oko treninga kako bi osigurale dovoljno energije i kvalitetan oporavak mišića. Najčešće biraju zobene pahuljice za doručak te rižu ili batat nakon treninga. | Foto: Instagram