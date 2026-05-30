FOTO Neke će vas šokirati: Pogledajte kako izgledaju vjenčanice diljem svijeta

Svadbene tradicije značajno se razlikuju od zemlje do zemlje. Iako je bijela vjenčanica daleko najpopularniji izbor u svijetu, osobito na Zapadu, ona nije tradicionalna u mnogim kulturama
Vodimo vas na putovanje diljem svijeta i predstavljamo neke od najljepših, najspektakularnijih i najjedinstvenijih vjenčanica iz različitih kultura. Kliknite i otkrijte njihovu ljepotu i simboliku.
GHANA.
Mladenke u ovoj zapadnoafričkoj zemlji tradicionalno nose vjenčanicu od kente tkanine s prepoznatljivim uzorcima, izrađenu od ručno tkanih traka pamuka i svile.
JUŽNA KOREJA.
Hanbok, tradicionalna korejska nošnja, često se nosi tijekom ceremonije vjenčanja.
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA.
Vjenčanice u Južnoafričkoj Republici razlikuju se ovisno o plemenskoj pripadnosti, religiji i drugim kulturnim čimbenicima. Često se koristi popularna tkanina shweshwe s prepoznatljivim uzorcima, ali prisutni su i mnogi drugi tradicionalni stilovi. Na fotografiji je prikazano vjenčanje pripadnika naroda Xhosa i Ndebele u Johannesburgu.
KAMBODŽA.
Kambodžanske vjenčanice poznate su po svojoj eleganciji i profinjenosti. Najčešće se izrađuju u nijansama žute, ružičaste, boje šampanjca i zlatne, koje simboliziraju sreću, blagostanje i radost.
JAPAN.
Tradicionalne japanske vjenčanice razlikuju se ovisno o običajima i vrsti ceremonije. Na nekim vjenčanjima mladenka nosi dvije vjenčanice, najčešće crvenu i bijelu, dok je kimono i dalje jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih dijelova svadbene tradicije.
MALEZIJA.
Mladenke u Maleziji tradicionalno nose kebayu, elegantnu narodnu nošnju koja se najčešće kombinira s maramom za glavu, stvarajući profinjen i svečan svadbeni izgled.
INDIJA.
Indijske vjenčanice ne trebaju posebno predstavljanje – ubrajaju se među najljepše na svijetu. Najčešće se sastoje od raskošno izvezenih lehenga haljina, dok bogat nakit, ukrasi od kane na rukama i pažljivo osmišljena šminka upotpunjuju svečani izgled mladenke.
TAJLAND.
Tajlandske mladenke tradicionalno nose dvodijelne vjenčane kombinacije koje se sastoje od svilenog gornjeg dijela i suknje ukrašene srebrnim ili zlatnim detaljima. Ponekad se nosi i sabai, tradicionalni odjevni predmet nalik šalu koji dodatno naglašava eleganciju svečanog izgleda.
BUGARSKA.
Na tradicionalnim vjenčanjima među Pomacima u Bugarskoj, mladenkino lice oslikava se posebnim ukrasima te se dodatno ukrašava cvijećem i drugim dekorativnim elementima, stvarajući jedinstven i upečatljiv svadbeni izgled.
MAROKO.
Marokanske vjenčane tradicije razlikuju se ovisno o religiji, plemenskoj pripadnosti i lokalnim običajima. Na fotografiji je prikazano tradicionalno berbersko vjenčanje, koje se odlikuje bogatim bojama, raskošnim ukrasima i stoljetnim običajima.
VIJETNAM.
Vijetnamske mladenke tradicionalno nose áo dài, elegantnu narodnu nošnju prepoznatljivu po dugoj tunici i uskim hlačama, koja simbolizira gracioznost, ljepotu i poštovanje tradicije.
NIGERIJA.
U Nigeriji postoji čak 371 etnička skupina, zbog čega se svadbene tradicije razlikuju od plemena do plemena. Jedna od najvećih etničkih skupina su Yoruba, poznati po raskošnim vjenčanjima, živopisnim bojama i bogato ukrašenoj tradicionalnoj odjeći. Na fotografiji je mladenka iz naroda Yoruba na svoj poseban dan.
KENIJA.
Kao i mnoge afričke zemlje, Kenija ima velik broj različitih etničkih skupina, pa se i svadbene tradicije razlikuju među zajednicama. Na fotografiji je nubijska mladenka odjevena u bijelu haljinu tijekom tradicionalnog islamskog vjenčanja.
PERU.
Peruanske mladenke poznate su po živopisnim bojama i bogatoj tradiciji. Vjenčana odjeća inspirirana je autohtonim uzorcima te uključuje ručno tkane tkanine i detaljan vez, koji svakoj kombinaciji daju poseban kulturni pečat.
RUMUNJSKA.
Rumunjske vjenčanice imaju posebno mjesto u tradiciji. Iako mnoge mladenke danas nose bijele haljine, u ruralnim krajevima i dalje su prisutne tradicionalne narodne nošnje bogate vezom i ukrasima.
MONGOLIJA.
Tradicionalne mongolske mladenke na dan vjenčanja najčešće nose deel, prepoznatljivu mongolsku haljinu odnosno ogrtač, uz bogato ukrašeno pokrivalo za glavu koje dodatno naglašava svečanost i važnost ceremonije.
ŠKOTSKA.
Na škotskim vjenčanjima muškarci često nose kilt, tradicionalnu suknju od kariranog uzorka, dok i žene ponekad u svoju odjeću uključuju detalje od tartana, prepoznatljivog škotskog kariranog uzorka koji simbolizira obiteljsku i regionalnu pripadnost.
ŠRI LANKA.
Mladenke na Šri Lanki tradicionalno nose kandijanski sari, poznat i kao osarija, koji se odlikuje elegantnim krojem i bogatim ukrasima. Ipak, dio mladenki danas se odlučuje i za vjenčanice zapadnjačkog stila, spajajući tradiciju i suvremene modne trendove.
PAKISTAN.
Pakistanske vjenčanice razlikuju se ovisno o regionalnim i kulturnim običajima. Karakteriziraju ih bogate tkanine, raskošan vez te detalji od perlica i zlatnih ukrasa. Na fotografiji je mladenka u elegantnoj zelenoj haljini, ukrašenoj perlicama i zlatnim detaljima koji ističu svečanost prigode.
GRUZIJA.
Bijela boja dominira tradicionalnim gruzijskim vjenčanjima, no mladenkina odjeća znatno se razlikuje od klasične zapadnjačke vjenčanice. Tradicionalne haljine odlikuju se elegantnim krojevima, dugim rukavima i detaljima koji odražavaju bogatu kulturnu baštinu zemlje.
BALI, INDONEZIJA.
Vjenčana odjeća u Indoneziji razlikuje se od otoka do otoka, odražavajući bogatu kulturnu raznolikost zemlje. Na fotografiji je balineška mladenka u tradicionalnoj svečanoj nošnji, prepoznatljivoj po raskošnim ukrasima, zlatnim detaljima i bogato ukrašenom pokrivalu za glavu.
JAVA, INDONEZIJA.
Na otoku Java vjenčana odjeća znatno se razlikuje od one na Baliju, što pokazuje bogatstvo kulturnih tradicija unutar same Indonezije. Kao zemlja s više od 300 etničkih skupina i šest službeno priznatih religija, Indonezija njeguje raznolike svadbene običaje i jedinstvene stilove vjenčane odjeće u različitim regijama.
TURSKA.
Turske vjenčane tradicije razlikuju se ovisno o religiji i lokalnim običajima. Na fotografiji je muslimanska mladenka u raskošnoj haljini ukrašenoj biserima i plavim kamenčićima, koji dodatno naglašavaju eleganciju i svečanost vjenčanog izgleda.
NEPAL.
Nepalske mladenke nose različite vrste vjenčane odjeće ovisno o svojoj religijskoj i kulturnoj pripadnosti. Na fotografiji je mladenka u crvenom sariju tijekom hinduističkog vjenčanja, pri čemu crvena boja simbolizira sreću, ljubav i blagostanje.
MAĐARSKA.
Iako su mnoge mladenke u Mađarskoj prihvatile tradiciju bijele vjenčanice, u pojedinim dijelovima zemlje i dalje se njeguju tradicionalne svadbene nošnje. One se ističu bogatim vezom, živopisnim bojama i detaljima koji odražavaju mađarsku kulturnu baštinu.
