FOTO Nema čega nema na Hreliću: Od gramofonskih ploča do starih erotskih časopisa

Hrelić je jedan od najpoznatijih zagrebačkih sajmova koji se održava nedjeljom. Na njemu se može pronaći sve, od odjeće i alata do antikviteta, autodijelova i neobičnih predmeta
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Zagrebački Hrelić jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih sajmova u gradu, a održava se nedjeljom. Ondje se može pronaći gotovo svega. Od svakodnevnih potrepština do neobičnih i vrijednih predmeta.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Zagrebački Hrelić jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih sajmova u gradu, a održava se nedjeljom. Ondje se može pronaći gotovo svega. Od svakodnevnih potrepština do neobičnih i vrijednih predmeta. |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Zagrebački Hrelić jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih sajmova u gradu, a održava se nedjeljom. Ondje se može pronaći gotovo svega. Od svakodnevnih potrepština do neobičnih i vrijednih predmeta.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Na štandovima se mogu pronaći razni komadi rabljene odjeće, obuća, torbe i modni dodaci, često po povoljnim cijenama.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Ljubitelji starina mogu naići na stare knjige, ploče, fotoaparate, značke, ukrase i brojne neobične kolekcionarske predmete.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Na Hreliću se prodaju i alat, elektronika, kućanske potrepštine, autodijelovi, a mogu se vidjeti i različita vozila.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Posebnu pažnju privukao je i 'Start', stari muški erotski časopis iz 70-ih i 80-ih.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL