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FOTO Nema čega nema na Hreliću: Od gramofonskih ploča do starih erotskih časopisa

Hrelić je jedan od najpoznatijih zagrebačkih sajmova koji se održava nedjeljom. Na njemu se može pronaći sve, od odjeće i alata do antikviteta, autodijelova i neobičnih predmeta
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Hrelić, najpopularniji sajam u Zagrebu
Zagrebački Hrelić jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih sajmova u gradu, a održava se nedjeljom. Ondje se može pronaći gotovo svega. Od svakodnevnih potrepština do neobičnih i vrijednih predmeta. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Zagrebački Hrelić jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih sajmova u gradu, a održava se nedjeljom. Ondje se može pronaći gotovo svega. Od svakodnevnih potrepština do neobičnih i vrijednih predmeta. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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