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BRIGA O DUHU I TIJELU...

FOTO Nije sve o fitnessu! Ash objašnjava kako imati lijepo tijelo bez nezdravih metoda

U sve zasićenijem svijetu fitness sadržaja na Instagram, gdje dominiraju brze transformacije i često nerealni standardi, Ash Meredith izdvaja se kao dio nove generacije kreatora koji guraju drukčiju priču — onu o ravnoteži
FOTO Nije sve o fitnessu! Ash objašnjava kako imati lijepo tijelo bez nezdravih metoda
Njezin sadržaj temelji se na kombinaciji sculpt-focused treninga snage i pilates-inspiriranih vježbi, uz naglasak na dosljednost, a ne ekstrem. Umjesto naglih promjena i rigidnih režima, Ash promovira pristup u kojem je cilj dugoročno održiv način života, bez oslanjanja na restriktivne dijete ili fitness krajnosti. | Foto: Instagram/ashmeredith11
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Njezin sadržaj temelji se na kombinaciji sculpt-focused treninga snage i pilates-inspiriranih vježbi, uz naglasak na dosljednost, a ne ekstrem. Umjesto naglih promjena i rigidnih režima, Ash promovira pristup u kojem je cilj dugoročno održiv način života, bez oslanjanja na restriktivne dijete ili fitness krajnosti. | Foto: Instagram/ashmeredith11
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