FOTO Nije sve o fitnessu! Ash objašnjava kako imati lijepo tijelo bez nezdravih metoda

Njezin sadržaj temelji se na kombinaciji sculpt-focused treninga snage i pilates-inspiriranih vježbi, uz naglasak na dosljednost, a ne ekstrem. Umjesto naglih promjena i rigidnih režima, Ash promovira pristup u kojem je cilj dugoročno održiv način života, bez oslanjanja na restriktivne dijete ili fitness krajnosti. | Foto: Instagram/ashmeredith11