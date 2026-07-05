Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODUŠEVILE KREATIVNOŠĆU

Oduševile svijet! Mama i kći od 8.000 odbačenih staklenih boca izgradile su inovativan dom

Dok su mnogi na plažama vidjeli samo otpad, majka i kći iz Brazila u njemu su prepoznale priliku za nešto sasvim drugačije. Više od 8.000 odbačenih staklenih boca pretvorile su u jedinstveni dom koji danas privlači pozornost ljudi diljem svijeta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Oduševile svijet! Mama i kći od 8.000 odbačenih staklenih boca izgradile su inovativan dom
Edna Dantas i njezina kći Maria Gabrielly Dantas projekt su pokrenule tijekom pandemije na otoku Itamaracá, u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Potaknute velikim količinama otpada koje su nakon turističke sezone ostajale na plažama, odlučile su bocama dati novi život te dokazati da se i od odbačenih materijala može stvoriti funkcionalan i estetski privlačan dom. | Foto: Instagram/casadesal.eco
1/46
Edna Dantas i njezina kći Maria Gabrielly Dantas projekt su pokrenule tijekom pandemije na otoku Itamaracá, u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Potaknute velikim količinama otpada koje su nakon turističke sezone ostajale na plažama, odlučile su bocama dati novi život te dokazati da se i od odbačenih materijala može stvoriti funkcionalan i estetski privlačan dom. | Foto: Instagram/casadesal.eco
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026