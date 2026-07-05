Oduševile svijet! Mama i kći od 8.000 odbačenih staklenih boca izgradile su inovativan dom

Majka i kći tijekom gradnje suočavale su se s brojnim izazovima – od nedostatka financijskih sredstava do predrasuda zbog toga što su kao žene same vodile velik dio projekta. Unatoč tome, nisu odustale od svoje ideje, a njihov je dom danas postao inspiracija ljubiteljima održivog načina života i ekološke gradnje diljem svijeta. | Foto: Instagram/casadesal.eco