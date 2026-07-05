Oduševile svijet! Mama i kći od 8.000 odbačenih staklenih boca izgradile su inovativan dom

Dok su mnogi na plažama vidjeli samo otpad, majka i kći iz Brazila u njemu su prepoznale priliku za nešto sasvim drugačije. Više od 8.000 odbačenih staklenih boca pretvorile su u jedinstveni dom koji danas privlači pozornost ljudi diljem svijeta
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Edna Dantas i njezina kći Maria Gabrielly Dantas projekt su pokrenule tijekom pandemije na otoku Itamaracá, u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Potaknute velikim količinama otpada koje su nakon turističke sezone ostajale na plažama, odlučile su bocama dati novi život te dokazati da se i od odbačenih materijala može stvoriti funkcionalan i estetski privlačan dom.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Edna Dantas i njezina kći Maria Gabrielly Dantas projekt su pokrenule tijekom pandemije na otoku Itamaracá, u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Potaknute velikim količinama otpada koje su nakon turističke sezone ostajale na plažama, odlučile su bocama dati novi život te dokazati da se i od odbačenih materijala može stvoriti funkcionalan i estetski privlačan dom. |
Foto: Instagram/casadesal.eco
Edna Dantas i njezina kći Maria Gabrielly Dantas projekt su pokrenule tijekom pandemije na otoku Itamaracá, u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Potaknute velikim količinama otpada koje su nakon turističke sezone ostajale na plažama, odlučile su bocama dati novi život te dokazati da se i od odbačenih materijala može stvoriti funkcionalan i estetski privlačan dom.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Za prikupljanje materijala bile su potrebne dvije godine, a rezultat je kuća površine oko 70 četvornih metara s čak sedam prostorija. Osim staklenih boca, tijekom gradnje koristile su reciklirano drvo, palete i druge odbačene materijale, dok su dio krovne konstrukcije izradile čak i od iskorištenih tuba paste za zube.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Edna Dantas i njezina kći Maria Gabrielly Dantas projekt su pokrenule tijekom pandemije na otoku Itamaracá, u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco. Potaknute velikim količinama otpada koje su nakon turističke sezone ostajale na plažama, odlučile su bocama dati novi život te dokazati da se i od odbačenih materijala može stvoriti funkcionalan i estetski privlačan dom.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Za prikupljanje materijala bile su potrebne dvije godine, a rezultat je kuća površine oko 70 četvornih metara s čak sedam prostorija. Osim staklenih boca, tijekom gradnje koristile su reciklirano drvo, palete i druge odbačene materijale, dok su dio krovne konstrukcije izradile čak i od iskorištenih tuba paste za zube.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Majka i kći tijekom gradnje suočavale su se s brojnim izazovima – od nedostatka financijskih sredstava do predrasuda zbog toga što su kao žene same vodile velik dio projekta. Unatoč tome, nisu odustale od svoje ideje, a njihov je dom danas postao inspiracija ljubiteljima održivog načina života i ekološke gradnje diljem svijeta.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Njihov dom, nazvan 'Casa de Sal', nije zamišljen samo kao obiteljska kuća, već i kao simbol odgovornijeg odnosa prema okolišu. Danas služi kao prostor za edukaciju o održivosti, a posjetiteljima pokazuje kako kreativnost i upornost mogu pretvoriti otpad u nešto vrijedno i korisno.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Priča o Casa de Sal pokazuje da inovativna rješenja često nastaju upravo ondje gdje drugi vide problem. Umjesto da tisuće boca završe na odlagalištima ili u prirodi, postale su temelj doma koji spaja arhitekturu, održivost i snažnu poruku o važnosti očuvanja okoliša. Danas projekt nastavlja inspirirati ljude putem društvenih mreža, gdje njegove autorice dijele proces gradnje, svakodnevni život i ideje za prenamjenu otpada.
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
| Foto: Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco
Foto Instagram/casadesal.eco