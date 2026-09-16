FOTO Novo lice dubrovačkog parka Gradac: Obnovljen nakon 120 godina za 4,4 milijuna eura

Jedan od najpoznatijih dubrovačkih parkova dobio je novo lice. Nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina, Park Gradac ponovno se otvara građanima, a uređeni prostor donosi nove šetnice, dječje igralište, auditorij, tisuće novih biljaka i stotine stabala
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Park Gradac, najveći i najstariji dubrovački park, otvoren je još 1898. godine, a sada je prvi put prošao kroz cjelovitu i sustavnu obnovu. Projekt je obuhvatio oko 17.000 četvornih metara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 4.414.625 eura s PDV-om.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Park Gradac, najveći i najstariji dubrovački park, otvoren je još 1898. godine, a sada je prvi put prošao kroz cjelovitu i sustavnu obnovu. Projekt je obuhvatio oko 17.000 četvornih metara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 4.414.625 eura s PDV-om.
|
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Park Gradac, najveći i najstariji dubrovački park, otvoren je još 1898. godine, a sada je prvi put prošao kroz cjelovitu i sustavnu obnovu. Projekt je obuhvatio oko 17.000 četvornih metara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 4.414.625 eura s PDV-om.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Cilj obnove bio je sačuvati prepoznatljivi zeleni karakter Gradca, ali istodobno prostor učiniti funkcionalnijim i ugodnijim za svakodnevni boravak. Obnovljene su postojeće šetnice, uređene nove pješačke komunikacije, postavljena je nova javna rasvjeta i urbana oprema te je uređeno dječje igralište. U sjevernom dijelu parka nalazi se i mali auditorij namijenjen okupljanjima i aktivnostima na otvorenom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Velik dio projekta odnosio se upravo na zelenilo. Prema najnovijim podacima Grada, sačuvano je 439 postojećih stabala, a posađeno je još 401 novo stablo, među kojima je više od 30 različitih vrsta. Park je dobio i više od 13.000 drugih biljaka, od trajnica i ukrasnog bilja do različitih nasada.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Uređeni su i povijesni zidovi te fontana, uvedena je nova hidrantska mreža, a sustav navodnjavanja koristi oborinsku vodu pohranjenu u podzemnim spremnicima. Projektom su predviđeni i sanitarni čvor, nova javna česma, odmorišta i vidikovci.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Službeno otvorenje obnovljenog parka zakazano je za danas (16. rujna). Program počinje u 18 sati izvedbama TRIKO Cirkus Teatra, službeno otvorenje slijedi u 19.30 sati, a potom će nastupiti mladi dubrovački bendovi Bakula i New Noise.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
U nastavku pogledajte ostatak uređenog parka.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL