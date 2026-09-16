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FOTO Novo lice dubrovačkog parka Gradac: Obnovljen nakon 120 godina za 4,4 milijuna eura

Jedan od najpoznatijih dubrovačkih parkova dobio je novo lice. Nakon prve cjelovite obnove u više od 120 godina, Park Gradac ponovno se otvara građanima, a uređeni prostor donosi nove šetnice, dječje igralište, auditorij, tisuće novih biljaka i stotine stabala
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Dubrovnik: Obnovljeni park Gradac ponovno je otvoren za građane
Park Gradac, najveći i najstariji dubrovački park, otvoren je još 1898. godine, a sada je prvi put prošao kroz cjelovitu i sustavnu obnovu. Projekt je obuhvatio oko 17.000 četvornih metara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 4.414.625 eura s PDV-om. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Park Gradac, najveći i najstariji dubrovački park, otvoren je još 1898. godine, a sada je prvi put prošao kroz cjelovitu i sustavnu obnovu. Projekt je obuhvatio oko 17.000 četvornih metara, a njegova ukupna vrijednost iznosi 4.414.625 eura s PDV-om. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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