FOTO Što ne nositi nakon 50. - 15 grešaka koje dodaju godine

Ulaskom u pedesete i kasnije, garderoba bi trebala odražavati samopouzdanje, eleganciju i suvremenost. No neke stilske pogreške – često nesvjesne, mogu vizualno dodati godine i učiniti izgled manje svježim
Od preširoke odjeće do previše blijedih tonova, ove pogreške utječu na cjelokupan dojam, uključujući obuću, modne dodatke i održavanje odjeće.
Ovih 15 konkretnih pogrešaka pomoći će vam prepoznati što izbjegavati te kako jednostavnim prilagodbama obnoviti svoj bezvremenski stil.
ZASTARJELI DETALJI (NAOČALE, REMENI, TORBE)
Sitnice nose velik vizualni utjecaj.
Moderni okviri, kvalitetan remen i strukturirana torba trenutačno podižu stil.
ZASTARJELA ILI ISTROŠENA OBUĆA
Cipele snažno definiraju stil. Zastarjeli modeli ili istrošeni detalji čine cijeli izgled staromodnim.
Birajte moderne siluete, kvalitetne materijale i udobne, ali aktualne modele.
SAMO PASTELI I NEUTRALI BEZ KONTRASTA
Premekana i jednolična paleta može isprati ten i učiniti izgled umornim. Dodajte barem jednu bogatiju nijansu ili kontrast uz lice, marama, ogrlica ili jakna u toplijoj boji odmah osvježavaju ten.
ISKLJUČIVI ODABIR KOMFORA
Udobnost je važna, ali potpuno zanemarivanje stila vodi do nemarnog dojma.
Kombinirajte udobnost i profinjenost: rastezljive tkanine, mekani pleteni komadi i elegantna udobna obuća
ISTI KOMADI IZ GODINE U GODINU
Neprestano nošenje istih jakni, torbi ili krojeva može djelovati zastarjelo.
Svake godine unesite nekoliko novih elemenata – teksturu, boju ili moderniji kroj.
PREVIŠE ILI PREMALO ŠMINKE
Teška podloga i oštre linije naglašavaju bore, a potpuni nedostatak šminke može učiniti lice umornijim.
Koristite lagane formule i meke tonove koji osvježavaju lice.
PREVIŠE USKLAĐENI MODNI DODACI
Pretjerano usklađivanje torbe, cipela i nakita može izgledati zastarjelo.
Osvježite dodatke: moderan okvir naočala, strukturiranu, ali suvremenu torbu i nenametljive kontraste.
PREŠIROKA ODJEĆA
Biranje prevelikih komada kako biste „sakrili“ figuru često postiže suprotan efekt: dodaje volumen i briše siluetu.
Umjesto toga, birajte krojeve koji prate liniju tijela te kombinirajte lepršave komade s užim donjim dijelom ili strukturiranim jaknama.
KRIVA DULJINA RUBA
Nepravilne duljine mogu skratiti figuru ili narušiti proporcije.
Suknje neka budu do koljena ili uravnotežene midi, a hlače neka se spuštaju do vrha cipele.
SVE U CRNOM BEZ VARIJACIJE
Crna je elegantna, ali u potpunosti crna kombinacija može produbiti sjene na licu.
Zadržite crnu kao osnovu, ali ublažite je svjetlucavim detaljem, šarenim topom ili maramom
IGNORIRANJE PROMJENA NA TIJELU
Tijelo se mijenja, a garderoba to treba pratiti.
Birajte krojeve koji naglašavaju ono najbolje: definirajte struk, produljite noge ravnim hlačama i strukturirajte ramena jaknama dobrog kroja.
LOŠE PRISTAJANJE I NEDOSTATAK KROJAČKIH PREINAKA
Odjeća koja je preuska ili preširoka odmah dodaje godine.
Pravilan kroj – posebno u ramenima, struku i duljini rukava – ključan je za dotjeran izgled.
ODJEĆA KOJOM SE „SKRIVA DOB“
Pretjerano konzervativni odabiri mogu vizualno postarati.
Odijevajte se kako biste izrazili osobnost – autentičnost uvijek izgleda mlađe od pokušaja prikrivanja godina.
ZANEMARIVANJE ODRŽAVANJA ODJEĆE
I najljepša kombinacija izgleda loše ako je zgužvana, izlizana ili s nedostajućim dugmetom.
Redovito obnavljajte, popravljajte i održavajte odjeću za svjež i njegovan dojam.
