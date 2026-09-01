FOTO Od običnog cvijeća radi nestvarne kreacije: Neke izgledaju kao da lebde u zraku!

Posebno je zanimljivo što se njezine kreacije s vremenom mijenjaju. Za neke velike skulpture kombinira svježe cvijeće s umjetnim laticama i drugim materijalima, uključujući prozirnu smolu, kako bi zadržala željeni oblik. No tamo gdje koristi pravo cvijeće, promjena je dio umjetničkog djela. Kreacija koja je prvog dana čvrsta, raskošna i puna boje s vremenom se počinje mijenjati. Cvjetovi venu, suše se i mijenjaju nijanse, pa skulptura nikada nije potpuno ista. | Foto: Instagram/zhangyeeun