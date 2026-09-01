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Prava remek-djela

FOTO Od običnog cvijeća radi nestvarne kreacije: Neke izgledaju kao da lebde u zraku!

Južnokorejska umjetnica Yeeun Jang cvijeće ne stavlja u vaze - ona od njega stvara spektakularne modne kreacije, torbice i skulpture koje izgledaju kao da su stigle iz budućnosti
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FOTO Od običnog cvijeća radi nestvarne kreacije: Neke izgledaju kao da lebde u zraku!
Na njezinom Instagram profilu @zhangyeeun teško je na prvi pogled uopće zaključiti da je riječ o cvijeću. Orhideje, kale, ljiljani i drugo cvijeće pretvara u goleme haljine, neobične modne dodatke i nadrealne instalacije, a rezultat je spoj prirode, visoke mode i arhitekture. | Foto: Instagram/zhangyeeun
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Na njezinom Instagram profilu @zhangyeeun teško je na prvi pogled uopće zaključiti da je riječ o cvijeću. Orhideje, kale, ljiljani i drugo cvijeće pretvara u goleme haljine, neobične modne dodatke i nadrealne instalacije, a rezultat je spoj prirode, visoke mode i arhitekture. | Foto: Instagram/zhangyeeun
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