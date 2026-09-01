FOTO Od običnog cvijeća radi nestvarne kreacije: Neke izgledaju kao da lebde u zraku!

Južnokorejska umjetnica Yeeun Jang cvijeće ne stavlja u vaze - ona od njega stvara spektakularne modne kreacije, torbice i skulpture koje izgledaju kao da su stigle iz budućnosti
Na njezinom Instagram profilu @zhangyeeun teško je na prvi pogled uopće zaključiti da je riječ o cvijeću. Orhideje, kale, ljiljani i drugo cvijeće pretvara u goleme haljine, neobične modne dodatke i nadrealne instalacije, a rezultat je spoj prirode, visoke mode i arhitekture.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Na njezinom Instagram profilu @zhangyeeun teško je na prvi pogled uopće zaključiti da je riječ o cvijeću. Orhideje, kale, ljiljani i drugo cvijeće pretvara u goleme haljine, neobične modne dodatke i nadrealne instalacije, a rezultat je spoj prirode, visoke mode i arhitekture. |
Foto: Instagram/zhangyeeun
Na njezinom Instagram profilu @zhangyeeun teško je na prvi pogled uopće zaključiti da je riječ o cvijeću. Orhideje, kale, ljiljani i drugo cvijeće pretvara u goleme haljine, neobične modne dodatke i nadrealne instalacije, a rezultat je spoj prirode, visoke mode i arhitekture.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Njezin rad daleko nadilazi klasično cvjećarstvo. Svaka kreacija izgleda poput pažljivo konstruirane skulpture, a cvijeće u njezinim rukama postaje potpuno novi materijal.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Inspiraciju za ovakav pristup Yeeun je pronašla kada je otkrila rad japanskog umjetnika Makota Azume, koji je cvjetnu instalaciju poslao u stratosferu.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Taj ju je projekt natjerao da potpuno promijeni pogled na cvijeće. Shvatila je da ono ne mora biti samo ukras, već može postati medij za umjetničko izražavanje, emociju i eksperimentiranje. Od tada cvijeće koristi na gotovo sve moguće načine.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Jedan od njezinih najdojmljivijih smjerova je takozvana "wearable art", odnosno nosiva umjetnost.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Umjesto klasičnih materijala, Yeeun na ljudskom tijelu gradi spektakularne siluete od svježeg cvijeća. Stotine orhideja ili kala slaže jednu uz drugu kako bi nastale haljine koje više podsjećaju na skulpture nego na odjeću.
Ni torbice nisu pošteđene njezina kreativnog pristupa.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Među njezinim upečatljivim radovima ističe se i Lily Bag – skulpturalna torbica prekrivena stotinama nježnoplavih ljiljana. Ispod cvijeća nalazi se skriveni metalni okvir koji cijeloj kreaciji daje čvrstu formu.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Yeeun ne staje na modnim kreacijama. Kao cvjetna vizualna direktorica iz Seula radi i velike prostorne instalacije.
Za projekte i suradnje s brendovima, među kojima se ističe i Nike x PEACEMINUSONE, izrađuje masivne cvjetne lukove, organske strukture i forme koje izgledaju kao da lebde u prostoru.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Njezine instalacije često djeluju gotovo futuristički – kao da gledate neku neobičnu arhitekturu iz drugog svijeta, a tek se izbliza vidi da je cijela konstrukcija napravljena od cvijeća.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Iza tih nestvarnih prizora krije se vrlo precizan i zahtjevan proces.
Yeeun najprije izrađuje prilagođene metalne i arhitektonske okvire koji služe kao kostur buduće skulpture. Na njih potom ručno postavlja cvijeće, obrađujući gotovo svaki njegov dio.
Stabljike i latice ponekad kroji, oblikuje ili boji kako bi dobila nijanse i forme koje u prirodi ne postoje.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Upravo je ograničen izbor svježeg cvijeća na južnokorejskom tržištu postao jedan od pokretača njezina kreativnog procesa. Umjesto da ga smatra preprekom, Yeeun je ograničenja pretvorila u dio svojeg prepoznatljivog stila.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Posebno je zanimljivo što se njezine kreacije s vremenom mijenjaju.
Za neke velike skulpture kombinira svježe cvijeće s umjetnim laticama i drugim materijalima, uključujući prozirnu smolu, kako bi zadržala željeni oblik.
No tamo gdje koristi pravo cvijeće, promjena je dio umjetničkog djela.
Kreacija koja je prvog dana čvrsta, raskošna i puna boje s vremenom se počinje mijenjati. Cvjetovi venu, suše se i mijenjaju nijanse, pa skulptura nikada nije potpuno ista.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Upravo zato Yeeun svoje radove opisuje kao svojevrsnu "dinamičnu umjetnost".
Njezin Instagram tako izgleda poput neobičnog spoja modne piste, cvjećarnice i futurističke galerije – samo što su glavni materijali živi i s vremenom se mijenjaju.
| Foto: Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun
Foto Instagram/zhangyeeun