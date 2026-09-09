FOTO Od zvona za životinje do vunenih čarapa: Štandovi u Skradinu krcati na Malu Gospu
U Skradinu je u utorak svečano proslavljena svetkovina Rođenja Blažene Djevice Marije. Središnje misno slavlje u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije, nekadašnjoj skradinskoj katedrali, predvodio je generalni vikar Šibenske biskupije mons. Tomislav Subotičanec
Nakon euharistijskoga slavlja uslijedila je procesija s Gospinom slikom ulicama Skradina. Brojni vjernici, među kojima su bili hodočasnici iz svih krajeva Šibenske biskupije u procesijskom su hodu pratili čudotvornu Gospinu ikonu. Kao znak kršćanskog uvažavanja, na slavlju je bio nazočan i skradinski pravoslavni paroh jerej Stefan Mirković, izvijestili su iz Šibenske biskupije. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL