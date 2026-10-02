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KAKVE OBLINE!

FOTO Odbija skrivati adute: Manekenka pozira u izazovnim izdanjima i osvaja mreže

Iesha Marie američka je manekenka i influencerica poznata po ženstvenom izgledu i atraktivnoj figuri. Na društvenim mrežama često ističe obline i seksepil kroz odvažna modna izdanja
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FOTO Odbija skrivati adute: Manekenka pozira u izazovnim izdanjima i osvaja mreže
Iesha Marie američka je manekenka i influencerica koja je pažnju javnosti privukla objavama na Instagramu i brojnim modeling angažmanima. Prije ulaska u svijet modelinga radila je kao bartenderica u Miamiju, a kasnije se pojavila i u nekoliko glazbenih spotova. | Foto: Instagram/iesha_mariee
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Iesha Marie američka je manekenka i influencerica koja je pažnju javnosti privukla objavama na Instagramu i brojnim modeling angažmanima. Prije ulaska u svijet modelinga radila je kao bartenderica u Miamiju, a kasnije se pojavila i u nekoliko glazbenih spotova. | Foto: Instagram/iesha_mariee
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