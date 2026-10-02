FOTO Odbija skrivati adute: Manekenka pozira u izazovnim izdanjima i osvaja mreže

Iesha Marie američka je manekenka i influencerica poznata po ženstvenom izgledu i atraktivnoj figuri. Na društvenim mrežama često ističe obline i seksepil kroz odvažna modna izdanja
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Iesha Marie američka je manekenka i influencerica koja je pažnju javnosti privukla objavama na Instagramu i brojnim modeling angažmanima. Prije ulaska u svijet modelinga radila je kao bartenderica u Miamiju, a kasnije se pojavila i u nekoliko glazbenih spotova.
| Foto: Instagram/iesha_mariee
Iesha Marie američka je manekenka i influencerica koja je pažnju javnosti privukla objavama na Instagramu i brojnim modeling angažmanima. Prije ulaska u svijet modelinga radila je kao bartenderica u Miamiju, a kasnije se pojavila i u nekoliko glazbenih spotova. |
Foto: Instagram/iesha_mariee
Iesha Marie američka je manekenka i influencerica koja je pažnju javnosti privukla objavama na Instagramu i brojnim modeling angažmanima. Prije ulaska u svijet modelinga radila je kao bartenderica u Miamiju, a kasnije se pojavila i u nekoliko glazbenih spotova.
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Godinama se bavila modelingom, a njezine fotografije objavljivane su u različitim časopisima i online izdanjima. Posebno se istaknula u svijetu urbanog i swimsuit modelinga, gdje je izgradila prepoznatljiv imidž i velik broj pratitelja.
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Njezin zaštitni znak je izrazito ženstvena figura koju često ističe uskim krojevima, bikinijima i odvažnim kombinacijama. Na fotografijama naglasak često stavlja na obline, a svojim izgledom i samouvjerenim poziranjem privlači veliku pažnju.
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Marie se ne ustručava pokazati svoje obline, zbog čega su njezine fotografije često vrlo senzualne i provokativne. Posebno se ističe izraženim strukom, bujnim poprsjem i figurom koju naglašava različitim modnim izdanjima.
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Na društvenim mrežama njeguje vrlo senzualan imidž, a često pozira u bikinijima, pripijenoj odjeći i drugim izazovnim kombinacijama. Upravo su samopouzdanje pred kamerom i naglašena ženstvenost postali važan dio njezina javnog imidža.
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Osim modelinga, poznata je po interesu za fitness i aktivan životni stil, što se odražava i na njezinu fizičku formu. Kombinacija njegovane figure, izraženih oblina i seksepila učinila ju je posebno prepoznatljivom na društvenim mrežama.
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