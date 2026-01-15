FOTO Odmor iz snova za djecu, ali i roditelje: Boutique resort izgleda kao luksuzna igraonica

Smješten u bajkovitom okruženju Južnog Tirola, AKI Family Resort Plose izgleda kao mjesto koje je netko osmislio prema dječjim snovima, ali s jasnom idejom da i roditelji ovdje dođu na svoj odmor
Na prvi pogled djeluje poput luksuzne igraonice uklopljene u planinski krajolik Dolomita, a upravo je takav dojam ono što ga čini savršenim izborom za bijeg s djecom tijekom hladnih dana, kada boravak u zatvorenom mora biti sve samo ne dosadan.
Ovaj family resort u potpunosti je prilagođen obiteljima, s naglaskom na igru, slobodu kretanja i bezbrižnost. Interijeri su topli, moderni i promišljeno dizajnirani, s puno drva, prirodnih materijala i detalja koji prostor čine ugodnim, ali i funkcionalnim za djecu svih uzrasta.
Djeca ovdje nisu samo gosti, ona su u središtu cijelog koncepta.
Igraonice nalikuju malim avanturističkim parkovima, s toboganima, kućicama, mostovima i prostorima za kreativne radionice, dok se programi animacije odvijaju tijekom cijelog dana, ostavljajući roditeljima dovoljno vremena za predah.
Posebnu pažnju privlači vodeni svijet resorta koji izgleda kao zatvoreni zabavni park. Unutarnji i vanjski bazeni, vodeni tobogani i tople zone za najmlađe omogućuju djeci sate zabave bez obzira na vremenske uvjete vani.
Dok se oni spuštaju niz tobogane i istražuju bazene, roditelji mogu uživati u wellness prostoru, saunama i pogledima na planine, što cijelom iskustvu daje notu luksuza koji se rijetko viđa u obiteljskim hotelima.
Lokacija resorta dodatni je adut. Okružen planinama i prirodom, AKI Family Resort Plose idealna je polazna točka za zimske aktivnosti, od sanjkanja i skijanja do laganih obiteljskih šetnji.
No čak i ako temperature padnu i snijeg zatrpa staze, boravak u hotelu ostaje jednako uzbudljiv. Upravo u tome leži njegova najveća prednost, hladni dani ovdje nisu prepreka, već savršena kulisa za kvalitetno provedeno obiteljsko vrijeme.
Gastronomska ponuda također prati filozofiju resorta: raznolika, prilagođena djeci, ali dovoljno sofisticirana za odrasle. Djeca imaju svoje jelovnike i prostore za objedovanje, dok roditelji mogu uživati u lokalnim specijalitetima i opuštenim večerama bez stresa.
AKI Family Resort Plose nije samo hotel za obitelji, već mjesto gdje se luksuz i dječja igra prirodno isprepliću.
