FOTO Odmor iz snova za djecu, ali i roditelje: Boutique resort izgleda kao luksuzna igraonica

BAJKOVITO OKRUŽENJE

Smješten u bajkovitom okruženju Južnog Tirola, AKI Family Resort Plose izgleda kao mjesto koje je netko osmislio prema dječjim snovima, ali s jasnom idejom da i roditelji ovdje dođu na svoj odmor
Na prvi pogled djeluje poput luksuzne igraonice uklopljene u planinski krajolik Dolomita, a upravo je takav dojam ono što ga čini savršenim izborom za bijeg s djecom tijekom hladnih dana, kada boravak u zatvorenom mora biti sve samo ne dosadan. | Foto: Booking
