FOTO Oko 300 četveronožnih ljepotana osvojilo Veliku Goricu

CAC Velika Gorica Trophy okupio je brojne pasmine, uzgajivače i ljubitelje pasa, a posebno veselo bilo je na Dječjoj izložbi pasa. Uz izložbeni dio, posjetitelje je dočekala gastronomska i zabavna ponuda
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U organizaciji Kinološkog kluba Velika Gorica u nedjelju, 30. kolovoza, održan je CAC Velika Gorica Trophy 2026., nacionalna izložba pasa svih pasmina.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U organizaciji Kinološkog kluba Velika Gorica u nedjelju, 30. kolovoza, održan je CAC Velika Gorica Trophy 2026., nacionalna izložba pasa svih pasmina. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U organizaciji Kinološkog kluba Velika Gorica u nedjelju, 30. kolovoza, održan je CAC Velika Gorica Trophy 2026., nacionalna izložba pasa svih pasmina.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Školsko dvorište OŠ Eugena Kvaternika okupilo je brojne ljubitelje pasa, vlasnike, uzgajivače i obitelji s djecom, a na izložbi se predstavilo oko 300 pasa različitih pasmina.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Posjetitelji su imali priliku izbliza upoznati brojne pasmine i razgovarati s njihovim vlasnicima i uzgajivačima, a u sklopu programa održana je i Specijalna izložba njemačkih oštrodlakih ptičara.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Posebna pozornost bila je posvećena najmlađima. U Dječjoj izložbi pasa djeca su mogla preuzeti ulogu vodiča i predstaviti svoje četveronožne prijatelje, a bio je uređen i poseban dječji kutak.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Uz izložbeni dio, posjetitelje je dočekala gastronomska i zabavna ponuda, pa je manifestacija još jednom spojila kinologiju s obiteljskim nedjeljnim druženjem.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL