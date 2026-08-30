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Pogledajte tu slatkoću

FOTO Oko 300 četveronožnih ljepotana osvojilo Veliku Goricu

CAC Velika Gorica Trophy okupio je brojne pasmine, uzgajivače i ljubitelje pasa, a posebno veselo bilo je na Dječjoj izložbi pasa. Uz izložbeni dio, posjetitelje je dočekala gastronomska i zabavna ponuda
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Održana CAC Velika Gorica Trophy 2026., nacionalna izložba pasa svih pasmina
U organizaciji Kinološkog kluba Velika Gorica u nedjelju, 30. kolovoza, održan je CAC Velika Gorica Trophy 2026., nacionalna izložba pasa svih pasmina. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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U organizaciji Kinološkog kluba Velika Gorica u nedjelju, 30. kolovoza, održan je CAC Velika Gorica Trophy 2026., nacionalna izložba pasa svih pasmina. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 1

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