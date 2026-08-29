FOTO Oldtimeri za nostalgiju

Na 14. Oldtimer susretu „Trophy Zlatnom dolinom“ posjetitelje očekuju izložba povijesnih vozila, sajam antikviteta, vožnja spretnosti i atraktivni defile ulicama Požege
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Požega je u subotu, 29. kolovoza, ponovno postala mjesto susreta ljubitelja automobilskih klasika. U organizaciji Oldtimer Club Trophy Požega održan je 14. Oldtimer susret „Trophy Zlatnom dolinom“, tradicionalna manifestacija koja je okupila vlasnike i zaljubljenike u povijesna vozila.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Požega je u subotu, 29. kolovoza, ponovno postala mjesto susreta ljubitelja automobilskih klasika. U organizaciji Oldtimer Club Trophy Požega održan je 14. Oldtimer susret „Trophy Zlatnom dolinom“, tradicionalna manifestacija koja je okupila vlasnike i zaljubljenike u povijesna vozila. |
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Požega je u subotu, 29. kolovoza, ponovno postala mjesto susreta ljubitelja automobilskih klasika. U organizaciji Oldtimer Club Trophy Požega održan je 14. Oldtimer susret „Trophy Zlatnom dolinom“, tradicionalna manifestacija koja je okupila vlasnike i zaljubljenike u povijesna vozila.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Program je počeo u jutarnjim satima na Trgu Svetog Trojstva, gdje su posjetitelji mogli razgledati oldtimere različitih marki i godišta. Uz automobile koji svjedoče o razvoju automobilske industrije kroz desetljeća, održan je i sajam antikviteta te autića.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Posebnu pozornost privukao je defile oldtimer vozila ulicama Požege, pa su građani rijetke i vrijedne automobile mogli vidjeti i u vožnji. Sudionici su se okušali i u vožnji spretnosti, nakon čega je druženje nastavljeno u prostoru STP Herz.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Manifestacija je još jednom pružila priliku za povratak u neka druga vremena i uživanje u automobilima koji svojim izgledom, tehnikom i pričama predstavljaju vrijedan dio automobilske baštine.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL