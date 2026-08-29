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U POŽEGI

FOTO Oldtimeri za nostalgiju

Na 14. Oldtimer susretu „Trophy Zlatnom dolinom“ posjetitelje očekuju izložba povijesnih vozila, sajam antikviteta, vožnja spretnosti i atraktivni defile ulicama Požege
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Požega: Čuveni modeli izloženi u sklopu oldtimer manifestacije"Trophy Zlatnom dolinom 2026."
Požega je u subotu, 29. kolovoza, ponovno postala mjesto susreta ljubitelja automobilskih klasika. U organizaciji Oldtimer Club Trophy Požega održan je 14. Oldtimer susret „Trophy Zlatnom dolinom“, tradicionalna manifestacija koja je okupila vlasnike i zaljubljenike u povijesna vozila. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Požega je u subotu, 29. kolovoza, ponovno postala mjesto susreta ljubitelja automobilskih klasika. U organizaciji Oldtimer Club Trophy Požega održan je 14. Oldtimer susret „Trophy Zlatnom dolinom“, tradicionalna manifestacija koja je okupila vlasnike i zaljubljenike u povijesna vozila. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Komentari 1

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