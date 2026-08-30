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FOTO Ona zna kako se u Dubaiju vrte milijuni: Ostvarila prodaju od 300 milijuna dolara u godini

Natalia Nasonova, menadžerica je prodaje nekretnina u Dubaiju koja stoji iza impresivnih rezultata i milijunskih transakcija. U tom se svijetu posljednjih više od deset godina uspješno probija, a njeni rezultati su zadivljujući
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FOTO Ona zna kako se u Dubaiju vrte milijuni: Ostvarila prodaju od 300 milijuna dolara u godini
Tržište luksuznih nekretnina u Dubaiju jedno je od najdinamičnijih, najbržih i najkonkurentnijih na svijetu. Uspjeti u tom okruženju zahtijeva iznimnu mentalnu čvrstoću, strateško razmišljanje i besprijekoran osjećaj za prepoznavanje profitabilnih investicija. Upravo tim osobinama ističe se Natalia Nasonova, vodeća menadžerica prodaje u renomiranoj agenciji Driven Properties LLC, koja već više od desetljeća kroji trendove na tržištu nekretnina Arapskog poluotoka. | Foto: Instagram/natalia_nasonova1
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Tržište luksuznih nekretnina u Dubaiju jedno je od najdinamičnijih, najbržih i najkonkurentnijih na svijetu. Uspjeti u tom okruženju zahtijeva iznimnu mentalnu čvrstoću, strateško razmišljanje i besprijekoran osjećaj za prepoznavanje profitabilnih investicija. Upravo tim osobinama ističe se Natalia Nasonova, vodeća menadžerica prodaje u renomiranoj agenciji Driven Properties LLC, koja već više od desetljeća kroji trendove na tržištu nekretnina Arapskog poluotoka. | Foto: Instagram/natalia_nasonova1
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