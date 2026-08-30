FOTO Ona zna kako se u Dubaiju vrte milijuni: Ostvarila prodaju od 300 milijuna dolara u godini

Natalia Nasonova, menadžerica je prodaje nekretnina u Dubaiju koja stoji iza impresivnih rezultata i milijunskih transakcija. U tom se svijetu posljednjih više od deset godina uspješno probija, a njeni rezultati su zadivljujući
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Tržište luksuznih nekretnina u Dubaiju jedno je od najdinamičnijih, najbržih i najkonkurentnijih na svijetu. Uspjeti u tom okruženju zahtijeva iznimnu mentalnu čvrstoću, strateško razmišljanje i besprijekoran osjećaj za prepoznavanje profitabilnih investicija. Upravo tim osobinama ističe se Natalia Nasonova, vodeća menadžerica prodaje u renomiranoj agenciji Driven Properties LLC, koja već više od desetljeća kroji trendove na tržištu nekretnina Arapskog poluotoka.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Tržište luksuznih nekretnina u Dubaiju jedno je od najdinamičnijih, najbržih i najkonkurentnijih na svijetu. Uspjeti u tom okruženju zahtijeva iznimnu mentalnu čvrstoću, strateško razmišljanje i besprijekoran osjećaj za prepoznavanje profitabilnih investicija. Upravo tim osobinama ističe se Natalia Nasonova, vodeća menadžerica prodaje u renomiranoj agenciji Driven Properties LLC, koja već više od desetljeća kroji trendove na tržištu nekretnina Arapskog poluotoka. |
Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Tržište luksuznih nekretnina u Dubaiju jedno je od najdinamičnijih, najbržih i najkonkurentnijih na svijetu. Uspjeti u tom okruženju zahtijeva iznimnu mentalnu čvrstoću, strateško razmišljanje i besprijekoran osjećaj za prepoznavanje profitabilnih investicija. Upravo tim osobinama ističe se Natalia Nasonova, vodeća menadžerica prodaje u renomiranoj agenciji Driven Properties LLC, koja već više od desetljeća kroji trendove na tržištu nekretnina Arapskog poluotoka.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Natalia je svoj profesionalni put započela u Rusiji, gdje je na Sveučilištu za kulturu i umjetnost u Sankt Peterburgu stekla diplomu iz menadžmenta u kulturi (2003.–2007.). Želja za stalnim usavršavanjem i razumijevanjem globalnih ekonomskih kretanja potaknula ju je na daljnje obrazovanje, što je zaokružila zvanjem magistra znanosti (MSc) iz međunarodnog menadžmenta.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Kada je 2014. godine stigla u Dubai, grad je prolazio kroz još jedan val masovnog urbanog procvata. Prepoznavši golem potencijal u sektoru nekretnina, Natalia je spojila svoje akademsko znanje s prirodnim talentom za prodaju i pregovaranje. Pokazalo se to kao formula za strelovit uspjeh.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Danas, s više od 12 godina iskustva u industriji, Natalia Nasonova stoji na čelu prodajnog tima agencije Driven Properties, ekskluzivne članice elitnog globalnog udruženja Forbes Global Properties. Njezin svakodnevni rad uključuje upravljanje višemilijunskim portfeljima na najtraženijim lokacijama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Kao svoje primarne zone djelovanja Natalia je izdvojila kultne destinacije: Palm Jumeirah – sinonim za ultra-luksuzne vile i prestižan stil života na obali.
Dubai Marina – jedno od najgušće naseljenih i najtraženijih urbanih središta za najam i kupnju stanova.
Al Furjan – brzorastuća zajednica idealna za obiteljski život i dugoročne investicije.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Bilo da se radi o prodaji luksuznih, useljivih penthousea ili o strateškom savjetovanju klijenata pri kupnji nekretnina u izgradnji (off-plan), Natalia se etablirala kao osoba od povjerenja za najzahtjevnije kupce.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
O njezinom utjecaju najbolje govore rezultati. Njezin dosadašnji rad obilježen je s više od tisuću uspješno zaključenih transakcija, a njezina najuspješnija godina bila je 2022., kada je ostvarila nevjerojatnih 300 milijuna dolara u ukupnom volumenu prodaje.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
S obzirom na to da tečno govori ruski i engleski jezik, Natalia služi kao ključni most između investitora s područja Istočne Europe, Zajednice neovisnih država (ZND) te zapadnih i lokalnih kupaca. Njezina sposobnost da klijentima ne prodaje samo "kvadrate", već dugoročnu financijsku sigurnost i životni stil, osigurala joj je najvišu ocjenu od 5.0 zvjezdica na prestižnoj platformi Property Finder UAE.
| Foto: Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1
Foto Instagram/natalia_nasonova1