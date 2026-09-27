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Model s Ibize

FOTO Opasno zgodna! Zanosne obline Shane osvojile su svijet

Shana Eden Koehler sve više privlači pažnju na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije s putovanja, modnih snimanja i svakodnevnog života. Na Instagramu se predstavlja kao lifestyle kreatorica i model, a na Instagramu ima preko 100 tisuća pratitelja
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FOTO Opasno zgodna! Zanosne obline Shane osvojile su svijet
Shana surađuje s modnom agencijom DSG Models, koja je u svojem portfoliju navodi kao profesionalni model. | Foto: Instagram/shanaeden_
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Shana surađuje s modnom agencijom DSG Models, koja je u svojem portfoliju navodi kao profesionalni model. | Foto: Instagram/shanaeden_
Komentari 0

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