FOTO Opasno zgodna! Zanosne obline Shane osvojile su svijet

Shana Eden Koehler sve više privlači pažnju na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije s putovanja, modnih snimanja i svakodnevnog života. Na Instagramu se predstavlja kao lifestyle kreatorica i model, a na Instagramu ima preko 100 tisuća pratitelja
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Shana surađuje s modnom agencijom DSG Models, koja je u svojem portfoliju navodi kao profesionalni model.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Shana surađuje s modnom agencijom DSG Models, koja je u svojem portfoliju navodi kao profesionalni model.
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Foto: Instagram/shanaeden_
Shana surađuje s modnom agencijom DSG Models, koja je u svojem portfoliju navodi kao profesionalni model.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Visoka je 178 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči, a iza sebe već ima niz modnih i reklamnih snimanja.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Sudjelovala je i u beauty kampanjama, među ostalim u promociji proizvoda za njegu kože snimljenoj na Balearskim otocima. Njezin vizualni stil često se oslanja na prirodno svjetlo, ljetne lokacije i jednostavne modne kombinacije.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz sunčanih krajeva, a u opisu profila navodi i Ibizu. Njezin sadržaj kombinira modu, putovanja i lifestyle, zbog čega je privukla publiku koja prati upravo takav tip profila.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Osim Instagrama, aktivna je i na TikToku, gdje objavljuje kratke videe iz svakodnevice, s putovanja i snimanja. Jedan od njezinih videa prikupio je više od milijun pregleda, što joj je dodatno povećalo vidljivost na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Na njezinu profilu posebno se ističu fotografije s mora, putovanja i modnih editorijala, a među lokacijama koje se pojavljuju u njezinu sadržaju su Ibiza i Madrid. Time je izgradila prepoznatljiv lifestyle profil koji spaja modeling i putovanja.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Shana tako pripada novoj generaciji modela kojima klasična modna snimanja nisu jedina platforma. Društvene mreže omogućile su joj da istodobno gradi profesionalni portfolio i vlastitu publiku, a upravo joj ta kombinacija donosi sve veću vidljivost.
| Foto: Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_
Foto Instagram/shanaeden_