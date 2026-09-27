Veliki tjedni horoskop: Blizanci ne smiju tračati na poslu, a Djevice netko priželjkuje...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Brzo razmišljate, nagli ste ali i snalažljivi, što će vam omogućiti da se dokažete pred šefovima. Ipak, nemojte se stalno gurati u prvi plan jer ćete time izgubiti dosta bodova kod suradnika.

Ljubav - Možda će se u vas zaljubiti osoba koja vas ne zanima ili ćete povremenim flertovima nastojati zaboraviti na bračne probleme. Ako ste sami, aktivirajte društveni život jer su pred vama obećavajuća poznanstva, flertovi i udvaranja.

Zdravlje - Povećavaju se vaše poslovne obaveze, koje bi vas mogle prilično iscrpiti. Stoga je bitno da nađete pravi omjer između rada i odmora i što više pronalazite trenutke opuštanja samo za sebe.

Najbolji dan: 27. rujna

Najlošiji dan: 2. listopada

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Rad i komunikacija s ljudima neće biti jednostavni. Zato pazite što govorite, ne pružajte obećanja koja ne možete ispuniti. Nastojite što više štedjeti jer vas očekuju neplanirani troškovi vezani uz kućanstvo i obitelj.

Ljubav - Preveliki žar, a uslijed toga i brzopletost, predstavljat će prijetnju ljubavnoj idili. Naivno ćete srljati u pustolovine koje bi mogle ugroziti vaš brak ili vezu. Ako ste u nekog zaljubljeni, dopustite prijateljima da vas upoznaju s drugom stranom.

Zdravlje - Čuvajte zdravlje osobito ako ste rođeni u travnju – mogli biste imati bolove u kralježnici ili će vam tlak oscilirati. Također vam je i koncentracija u padu – doskočite tome pravilnom prehranom i snom.

Najbolji dan: 29. rujna

Najlošiji dan: 28. rujna

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Odlučno ćete se boriti za vlastite interese. Unatoč podmetanju pojedinaca, imate dovoljno snage za prevladavanje zapreka. Radite svoj posao i ne sudjelujte u intrigama i tračevima.

Ljubav - Mogli biste upoznati osobu koja će vam ulijevati osjećaj sigurnosti i pripadanja. Prepustit ćete se zbivanjima bez želje da ih ubrzate pa će se novi ljubavni odnos razvijati spontano i romantično. Nekima je moguć flert na radnom mjestu.

Zdravlje - Koncentracija će vam se bitno popraviti pa ćete biti manje umorni i pod stresom. Dani pred vama odlični su za uljepšavanje pa će posjet frizeru ili kozmetičarki dati željene rezultate.

Najbolji dan: 1. listopada

Najlošiji dan: 30. rujna

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Od vas se očekuje veća odgovornost, a nadređeni vam povjeravaju poslove za koje su inače zaduženi drugi. Bit ćete nezamjenjivi. Izvrsno ćete se snalaziti u trgovačkim i administrativnim poslovima.

Ljubav - Koristit ćete svaku prigodu da održite kontakt sa simpatijom, bilo telefonom, e-mailom ili SMS porukama. Sretno zauzeti uživat će u svim prednostima života udvoje, unatoč partnerovu nepovjerenju u vas. Dokažite mu da nema razloga za sumnju.

Zdravlje - Venera u Škorpionu bit će zaslužna za vaš šarm i dobro raspoloženje. Bit ćete razgovorljivi i uživat ćete u opuštenim razgovorima u društvu. Imate li zdravstvenih tegoba, tjedan je odličan za preglede i operativne zahvate.

Najbolji dan: 3. listopada

Najlošiji dan: 27. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Dosljedni ste i orijentirani na cilj. Nećete dopustiti da ustuknete pred zaprekama i ograničenjima. Vaš praktični pristup problemima omogućit će vam pronalaženje brzih rješenja za sve situacije.

Ljubav - Vaši i partnerovi interesi mogli bi se nakratko razdvojiti. Kako biste izbjegli pojavu sumnji i nepovjerenja, razgovarajte, ali što iskrenije i otvorenije. U burnom ste razdoblju pa bi samci među vama mogli steći nečiju naklonost.

Zdravlje - Mnogi će vam zavidjeti na dobroj liniji, no nećete biti zadovoljni. Intenzivnim vježbanjem i odricanjem od hrane nastojat ćete istesati svoje tijelo do savršenstva. Ne pretjerujte kako ne biste dobili upalu mišića.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 28. rujna

Najlošiji dan: 29. rujna

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Neće vas plašiti nove odgovornosti nego ćete u njima prepoznati priliku za sebe. Sretne okolnosti mnogi će spretno pretvoriti u novac, ali povećani troškovi nisu isključeni pa pripazite.

Ljubav - Razdoblje svađa i napetosti ostaju iza vas. Lako ćete se prilagoditi novonastaloj situaciji i uskladiti interese s partnerom. Spremnost na ustupke donijet će obostrano zadovoljstvo. Samci, netko vas priželjkuje i čini sve da ga zapazite.

Zdravlje - Promjena frizure ili kupnja nove odjevne stvari, bit će prava injekcija vašem samopouzdanju. Puno više ćete se kretati i družiti, što će vas ispuniti dobrim raspoloženjem i optimizmom.

Najbolji dan: 30. rujna

Najlošiji dan: 2. listopada

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Osjetit ćete porast radne energije i biti bolje koncentrirani. Moguća je ponuda kojom ćete riješiti novčane probleme. Poslovni uspjeh izvjestan je u bankarstvu, trgovini i ekonomiji.

Ljubav - Obožavat ćete igru riječi i nadmudrivanja s partnerom. Mnogo vremena provodit ćete u telefonskim razgovorima, pisanju i slanju poruka vrućih sadržaja. Imate li zamršenu ljubavnu situaciju, problemi bi se mogli početi rješavati ovim tjednom.

Zdravlje - Zbog Sunca u vašem znaku osjećat ćete povećan priljev energije i dobrog raspoloženja. Neće vas držati mjesto pa ćete stalno biti u pokretu. Osmjeh na vaše lice vratit će sretna zbivanja na ljubavnom planu.

Najbolji dan: 1. listopada

Najlošiji dan: 27. rujna

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Kontaktirat ćete s velikim brojem ljudi, biti vješt pregovarač i imati sreće u trgovačkim i posredničkim poslovima. Polazit će vam za rukom uskladiti svoje ciljeve s ciljevima okoline.

Ljubav - Venera u vašem znaku uvodi vas u romantično razdoblje u kojem će se rađati nove ljubavne priče. Bit ćete spremniji ulaziti u rizik ili ljubavnu igru, pa i preuzeti ljubavnu inicijativu te tako oboriti s nogu osobu koja vam se sviđa.

Zdravlje - Prekomjerno uživanje u hrani i piću dovest će do probavnih tegoba, ali i pokojeg kilograma viška. Klonite se slatkiša i bijelog kruha. Imate li kakvih tegoba, ne oklijevajte se naručiti za pregled kod liječnika.

Najbolji dan: 3. listopada

Najlošiji dan: 29. rujna

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Tražit ćete rješenja i odgovore na pogrešnim mjestima i od pogrešnih ljudi. Sumnjat ćete u vlastitu sposobnost, no radi se o okolnostima koje nisu na vašoj strani. Uskoro dolazi do poboljšanja.

Ljubav - Samo vam strpljivost i taktiziranje mogu pomoći da osvojite simpatiju. Prerano otkrivanje osjećaja moglo bi je odbiti od vas, stoga u ničemu ne brzajte. Mogli biste obnoviti vezu iz prošlosti, a nekima bi bivši partner mogao raditi probleme.

Zdravlje - Mars u Lavu čuva vaše zdravlje pa se možete pohvaliti dobrim imunitetom. Bolesti vas zaobilaze u širokom luku, a ako od nečeg i bolujete, na dobrom ste putu da se oporavite. Bit ćete komunikativni i druželjubivi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 28. rujna

Najlošiji dan: 1. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Neke kolege ne podržavaju vaš način rada, ali ima i onih koji naočigled ometaju vaš napredak. No imate sve više snage i energije da ostvarite svoje male pobjede. Planovi su ostvarljivi.

Ljubav - Sve kreće nabolje pa će se poljuljani brakovi početi oporavljati. Bude li još svađa, ne očajavajte jer potkraj tjedna i tome dolazi kraj. Samci će doći u kontakt s bivšom ljubavi i početi ispočetka s još većim žarom nego prije.

Zdravlje - Štetit će vam zadimljene i skučene prostorije. Potrudite se što više boraviti na svježem zraku. Izbjegavajte veće estetske korekcije, kao i bilo kakva veća naprezanja koja mogu rezultirati ozljedama.

Najbolji dan: 30. rujna

Najlošiji dan: 3. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Mogli biste prihvatiti novu ponudu koja vam neće oduzeti previše vremena, a dobro ćete zaraditi. U napetim situacijama imat ćete potporu pojedinaca za koje nikad ne biste mislili da će vam pomoći.

Ljubav - Zatekne li vas nesporazum s partnerom, pokažite svoju snagu u konkretnim okolnostima - ne dopuštajte si slabosti. Djelujte, tako ćete najlakše prebroditi krizu. Nemojte dopustiti da se u obitelji baš svi oslanjaju na vas. Vaša snaga nije neiscrpna!

Zdravlje - Izbjegavajte ispijanje prevelikih količina kave koja će nepotrebno potencirati vašu nervozu, a možda i izazvati nesanicu. Osjetljiviji među vama mogli bi patiti od tjeskobe i čestih promjena raspoloženja.

Najbolji dan: 2. listopada

Najlošiji dan: 28. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Razdoblje je povoljno za usavršavanje i poslove s inozemstvom. Mogla bi vam se pružiti prilika za dodatno školovanje ili ponuda za radno mjesto u drugom gradu. Neće vam biti žao ako prihvatite.

Ljubav - Oprostit ćete partneru neke propuste, a i on vama pa ćete se sve bolje slagati, iako će nekih napetosti biti i dalje. Slobodni bi se mogli naći usred nove i strastvene ljubavne priče, a nije isključeno da vas sa simpatijom upoznaju prijatelji.

Zdravlje - Povoljan Venerin utjecaj bit će zaslužan za vaš lijep izgled, ali i šarm kojim ćete zračiti. I ljubavni život će procvjetati pa će i zaljubljenost pridonijeti da se odlično osjećate. Stariji neka pripaze na zglobove.

Najbolji dan: 3. listopada

Najlošiji dan: 1. listopada