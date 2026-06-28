FOTO Opatija tri dana živjela u prošlosti: Pogledajte atmosferu s ovogodišnje RetrOpatije

Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije uz glazbu, ples i atmosferu prošlih desetljeća. Retro hitovi, oldtimeri i šarena atmosfera ponovno su privukli brojne posjetitelje
Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije i vratila posjetitelje u neka druga vremena. Gradom su vladali glazba, ples i šarena atmosfera prošlih desetljeća. Ulice i trgovi nakratko su izgledali kao scene iz starih filmova.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije i vratila posjetitelje u neka druga vremena. Gradom su vladali glazba, ples i šarena atmosfera prošlih desetljeća. Ulice i trgovi nakratko su izgledali kao scene iz starih filmova. |
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije i vratila posjetitelje u neka druga vremena. Gradom su vladali glazba, ples i šarena atmosfera prošlih desetljeća. Ulice i trgovi nakratko su izgledali kao scene iz starih filmova.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Tijekom festivala plesalo se uz najveće hitove koji su obilježili razna desetljeća. Posjetitelji nisu bili samo publika nego i dio cijelog spektakla. Više festivalskih lokacija pretvorilo se u mjesta na kojima zabava gotovo nije stajala.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Mnogi su iskoristili priliku i pojavili se u upečatljivim vintage kombinacijama inspiriranima prošlim desetljećima. Posebnu pažnju privukli su detalji poput frizura, haljina i modnih dodataka. Opatijskim ulicama dominirali su stil i glamur nekih prošlih vremena.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Veliku pozornost privukli su karaoke nastupi i zabavni programi koji su trajali do kasnih sati. Posebno zanimanje izazvale su plesne večeri i zabave uz more. Festival je ponovno pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najzabavnijih događaja ljeta.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Festival nije bio rezerviran samo za odrasle jer su brojne aktivnosti bile pripremljene i za djecu. Igrale su se stare igre koje su mnoge vratile u djetinjstvo. Spoj nostalgije i dobre zabave ponovno je okupio sve generacije na jednom mjestu.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL