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GLAZBA, PLES I NOSTALGIJA

FOTO Opatija tri dana živjela u prošlosti: Pogledajte atmosferu s ovogodišnje RetrOpatije

Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije uz glazbu, ples i atmosferu prošlih desetljeća. Retro hitovi, oldtimeri i šarena atmosfera ponovno su privukli brojne posjetitelje
Održan festival RetrOpatija
Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije i vratila posjetitelje u neka druga vremena. Gradom su vladali glazba, ples i šarena atmosfera prošlih desetljeća. Ulice i trgovi nakratko su izgledali kao scene iz starih filmova. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Retropatija je ponovno pretvorila Opatiju u veliku pozornicu nostalgije i vratila posjetitelje u neka druga vremena. Gradom su vladali glazba, ples i šarena atmosfera prošlih desetljeća. Ulice i trgovi nakratko su izgledali kao scene iz starih filmova. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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