FOTO Otpustite sve probleme i opustite se u zimskoj oazi u Sarajevu: Čarobno je!

Ako tražite mjesto gdje luksuz susreće prirodu, Tarčin Forest Resort & Spa u Sarajevu je destinacija koju ne smijete propustiti. Smješten samo 20-ak kilometara od grada, ovaj resort nudi savršen bijeg iz gradske vreve, i to u okruženju predivne borove šume
Resort je dio MGallery Collection, što znači da kombinira ekskluzivan boutique stil s vrhunskom udobnošću.
| Foto: Booking
Resort je dio MGallery Collection, što znači da kombinira ekskluzivan boutique stil s vrhunskom udobnošću. |
Foto: Booking
Resort je dio MGallery Collection, što znači da kombinira ekskluzivan boutique stil s vrhunskom udobnošću.
| Foto: Booking
S više od 50 soba i 18 luksuznih vila, svaki gost može pronaći savršeni smještaj, od elegantnih soba s pogledom na šumu do privatnih vila s vlastitim vrtom i terasom.
| Foto: Booking
Srce resorta je wellness i spa centar, gdje se opuštanje podiže na novu razinu. U suradnji s brendom L’Occitane en Provence, resort nudi tretmane inspirirane prirodom i prirodnim sastojcima.
| Foto: Booking
Sauna, masaže, aromaterapija i panoramski bazen čine idealan miks za totalno opuštanje.
| Foto: Booking
Tarčin Forest Resort ima i širok spektar outdoor aktivnosti: jahanje, biciklizam, vožnje kvadovima, rafting i adrenalinske ture, sve na dohvat ruke.
| Foto: Booking
Restorani resorta nude lokalne delicije i internacionalnu kuhinju, a posebno iskustvo pruža Forest Café, smješten usred borove šume, idealno mjesto za jutarnju kavu ili popodnevni čaj.
| Foto: Booking
Bilo da želite opuštanje uz šum šume ili aktivan vikend pun adrenalina, Tarčin Forest Resort & Spa pruža nezaboravno iskustvo u srcu prirode, s daškom luksuza i sofisticiranosti.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking