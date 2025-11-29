Obavijesti

U SRCU ŠUME

FOTO Otpustite sve probleme i opustite se u zimskoj oazi u Sarajevu: Čarobno je!

Ako tražite mjesto gdje luksuz susreće prirodu, Tarčin Forest Resort & Spa u Sarajevu je destinacija koju ne smijete propustiti. Smješten samo 20-ak kilometara od grada, ovaj resort nudi savršen bijeg iz gradske vreve, i to u okruženju predivne borove šume
Resort je dio MGallery Collection, što znači da kombinira ekskluzivan boutique stil s vrhunskom udobnošću. | Foto: Booking
1/28
