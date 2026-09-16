FOTO Otvoren 13. Design Week, tema je intrigantno 'Trenje'

Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u utorak je otvoren središnji program 13. Zagreb Design Weeka. Ovogodišnje izdanje donosi izložbe, radionice, predavanja, modu i brojne druge sadržaje, a sve ih povezuje tema 'Trenje'
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Izložbe su raspoređene na tri etaže Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85 te u parku skulptura, koji će do 20. rujna biti jedno od glavnih mjesta okupljanja domaće i međunarodne dizajnerske scene.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Izložbe su raspoređene na tri etaže Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85 te u parku skulptura, koji će do 20. rujna biti jedno od glavnih mjesta okupljanja domaće i međunarodne dizajnerske scene. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Izložbe su raspoređene na tri etaže Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85 te u parku skulptura, koji će do 20. rujna biti jedno od glavnih mjesta okupljanja domaće i međunarodne dizajnerske scene.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Tema ovogodišnjeg izdanja, „Trenje“, odnosi se na dio kreativnog procesa u kojem se različite ideje susreću, sukobljavaju i preispituju. Upravo iz tog procesa, ističu organizatori, nastaju jasniji koncepti i kvalitetnija dizajnerska rješenja.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zagreb Design Week ove se godine prvi put održava tijekom dva tjedna. Program je počeo 8. rujna na tridesetak partnerskih lokacija diljem grada, dok se od 15. do 20. rujna glavnina događanja seli na Akademiju likovnih umjetnosti.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Otvorenje je obilježila i dodjela međunarodnih ZGDW nagrada. U šest kategorija ove su se godine natjecala rekordna 339 finalista iz 16 zemalja, među kojima su studenti, samostalni dizajneri i veliki dizajnerski studiji.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Posjetitelje tijekom šest dana na ALU očekuju izložbe, predavanja i paneli, radionice, filmske projekcije, modne revije i večernji programi. Među događanjima je i izložba „Prije prvog zalogaja“, koja kroz 33 projekta iz cijelog svijeta istražuje kako dizajn oblikuje način na koji proizvodimo, poslužujemo i doživljavamo hranu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U srijedu, 16. rujna, na programu je i Italian Design Day, posvećen suvremenom talijanskom dizajnu, novim tehnologijama, održivosti i proizvodnji. Program će otvoriti talijanski veleposlanik u Hrvatskoj Paolo Trichilo i direktorica zagrebačkog ureda Talijanske agencije za trgovinu Marilena Procaccio.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL