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DIZAJN PREUZEO ZAGREB

FOTO Otvoren 13. Design Week, tema je intrigantno 'Trenje'

Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti u utorak je otvoren središnji program 13. Zagreb Design Weeka. Ovogodišnje izdanje donosi izložbe, radionice, predavanja, modu i brojne druge sadržaje, a sve ih povezuje tema 'Trenje'
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Zagreb: Otvoreno 13. izdanje Zagreb Design Weeka
Izložbe su raspoređene na tri etaže Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85 te u parku skulptura, koji će do 20. rujna biti jedno od glavnih mjesta okupljanja domaće i međunarodne dizajnerske scene. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Izložbe su raspoređene na tri etaže Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85 te u parku skulptura, koji će do 20. rujna biti jedno od glavnih mjesta okupljanja domaće i međunarodne dizajnerske scene. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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