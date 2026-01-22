FOTO Policajka (61) dala otkaz i postala hit na internetu: Mnogi bi voljeli da ih 'privede'...

Bianca Jag je kanadska bivša policajka. Sudjelovala je u bodybuilding natjecanjima i ulaže u svoj izgled. Danas ima veliku publiku i zarađuje značajno na društvenim mrežama
Bianca Jag je kanadska influencerica i bivša policajka koja je nakon 17 godina rada u policiji odlučila promijeniti karijeru. Radila je u različitim policijskim dužnostima, uključujući istražiteljske zadatke, ali više nije bila zadovoljna svojim poslom. Njena priča brzo je postala medijski zanimljiva širom svijeta.
Nakon što je napustila policiju 2012. godine, pokušala je otvoriti restoran, ali posao nije uspio i zatvoren je. Tada se odlučila okušati u online modeliranju kako bi osigurala prihod. Ta promjena otvorila joj je vrata nove karijere.
Bianca danas zarađuje tisuće dolara tjedno zahvaljujući svom online sadržaju i drugim digitalnim aktivnostima. Na početku je zarađivala oko 800 dolara tjedno, ali s rastom popularnosti njezini prihodi su narasli na oko 1.600–2.000 dolara tjedno. To joj je omogućilo financijsku stabilnost i neovisnost.
Na društvenim mrežama ima veliku publiku, s Instagram profilom koji broji stotine tisuća pratitelja. Njezin sadržaj kombinira lifestyle, fitness i samopouzdanje, što je privuklo mnoge obožavatelje. Biancu često opisuju kao „fit cougar“ zbog njezinog izgleda i stava.
Bianca je sudjelovala i u natjecanjima u bodybuildingu, što je dodatno oblikovalo njezin izbor karijere u online modeliranju. Tijekom vremena razvila je suradnje s različitim digitalnim platformama i izgradila svoj brend. Fizička kondicija postala je važan dio njezinog identiteta.
Bianca ulaže u svoj izgled, uključujući estetske zahvate poput implantata, tretmana kapaka i redovitih tretmana protiv starenja. Kaže da to radi kako bi se osjećala samouvjereno i održala mladolik izgled. Ipak ističe da ne pretjeruje i želi zadržati prirodan izraz lica.
Njezina priča je primjer kasnije promjene karijere, u kojoj ljudi mogu uspjeti u nekonvencionalnim poljima zahvaljujući digitalnim platformama. Bianca je jedna od žena koje su napustile tradicionalne poslove kako bi se bavile online sadržajem, često ostvarujući veći prihod nego u prijašnjim zanimanjima. Taj trend izaziva pažnju i diskusije u javnosti.
Foto: Instagram/fitcougar50_official
