FOTO Policajka (61) dala otkaz i postala hit na internetu: Mnogi bi voljeli da ih 'privede'...

Bianca Jag je kanadska bivša policajka. Sudjelovala je u bodybuilding natjecanjima i ulaže u svoj izgled. Danas ima veliku publiku i zarađuje značajno na društvenim mrežama
Bianca Jag je kanadska influencerica i bivša policajka koja je nakon 17 godina rada u policiji odlučila promijeniti karijeru. Radila je u različitim policijskim dužnostima, uključujući istražiteljske zadatke, ali više nije bila zadovoljna svojim poslom. Njena priča brzo je postala medijski zanimljiva širom svijeta. | Foto: Instagram/fitcougar50_official
