FOTO Otvoren je Floraart! Evo što je u ponudi i koje su cijene

U četvrtak je otvreno 60. izdanje zagrebačkog Floraarta, međunarodne vrtne izložbe koja svake godine privlači mnoge zaljubljenike u hortikulturu
Jubilarnu 60. Međunarodnu vrtnu izložbu Floraart na kojoj se predstavlja 22 izlagača iz Hrvatske i šest europskih zemalja, u četvrtak je u zagrebačkom parku Bundek otvorio gradonačelnik Tomislav Tomašević, ulaz na izložbu je besplatan, a moći će se razgledati do 17. svibnja.
Ovogodišnji Floraart održava se pod motom "Voda - izvor života", a tema vode i perunike, hrvatskog nacionalnog cvijeta, provlači se kroz raskošne cvjetne instalacije i kreacije.
Posjetitelje očekuje 18 cvjetnih instalacija na otvorenom i 16 cvjetnih kreacija u Maloj kupoli te bogata ponuda cvijeća, biljaka, sadnica, sjemena i vrtne opreme.
Zemlja partner 60. Floraarta je Italija, koja danas na izložbi ima svoj dan. U programu izložbe sudjelovat će i predstavnici Češke.
"Šest desetljeća je jako lijep rođendan i lijep jubilej. Nema puno manifestacija u bilo čemu koje se mogu pohvaliti sa 60 godina neprekidnog održavanja", istaknuo je gradonačelnik Tomašević.
Naglasio je da je Floraart sigurno 'najzeleniji i najcvjetniji' događaj u gradu Zagrebu svake godine, ali isto tako hortikulturno sigurno jedan od najvažnijih događaja u ovom dijelu Europe. "To je velika tradicija na koju možemo i trebamo biti ponosni", poručio je gradonačelnik.
Kazao je kako nije riječ samo o 60 godina Floraarta nego i 20 godina od kada se ta izložba održava na Bundeku. "Sigurno je da nešto dobro radi i Grad Zagreb i Zrinjevac - podružnica Zagrebačkog holdinga, organizatora izložbe i Zagrebački holding ukoliko čak do 300.000 ljudi pohodi Floraart", ustvrdio je.
Program je bogat, tu su različite radionice, predavanja i koncerti, a gradonačelnik se nada da će i vrijeme poslužiti. Ove godine je tema voda, pa kaže kako se nada da će 'voda biti na našoj strani', ali i vjetar te da neće biti novih oluja.
Sve Zagrepčanke i Zagrepčane kao i posjetitelje iz različitih dijelova Hrvatske ali i iz drugih zemalja pozvao je da dođu na Bundek i posjete Floraart.
Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak uime resornog ministra Davida Vlajčića čestitao je svim izlagačima, obrtnicima, predstavnicima Hrvatskih šuma, koji će posjetitelje oduševljavati svojim izložbenim prikazima.
"Ova 60. jubilarna izložba je onaj znak pažnje koji Zagrepčani ali i svi žitelji Hrvatske usmjeravaju prema uređenju svojih okućnica, kuća i vrtova. Upravo ova izložba to simbolizira - naše krajobrazno okruženje i naše očuvanje prirode kakvo nam je Bog dao, odnosno svega onoga čemu čovječanstvo mora težiti kako bi, unatoč klimatskim promjenama, zaštitilo sve ono što stvaramo i čemu se radujemo", poručio je Majdak.
Na otvorenju je bio i veleposlanik Italije u Hrvatskoj Paolo Trichilo koji se na hrvatskom jeziku obratio nazočnima te poručio kako vjeruje da će sudjelovanje Italije doprinijeti jačanju već značajnih gospodarskih i kulturnih veza s Hrvatskom, a posebno s gradom Zagrebom. Na otvorenju je bio i zamjenik veleposlanika Češke u Hrvatskoj Jiří Hušner.
Božena Cvitanović, voditeljica Zrinjevca - podružnice Zagrebačkog holdinga, organizatora Floaarta, podsjetila je da je manifestacija započela kao Sajam cvijeća na prostorima Gornjeg grada, davne 1966. godine, a danas predstavlja simbol tradicije, predanosti i ljubavi prema zelenilu, mjesto susreta struke, razmjene spoznaja i novih ideja.
Između ostalog, najavila je u petak i subotu niz predavanja stručnjaka iz akademske zajednice, a u subotu posebno predavanje o doprinosu Čeha razvoju hortikulture u Zagrebu početkom 20. stoljeća.
