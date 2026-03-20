FOTO Otvoren Sajam cvijeća i obrtništva: Instalacije inspirirane hrvatskim izumima

Na splitskoj Rivi i u Dioklecijanovim podrumima danas je svečano otvoren 49. Međunarodni praznik cvijeća i obrtništva, jedna od najprepoznatljivijih proljetnih manifestacija u gradu pod Marjanom
U podne je započelo otvorenje u Dioklecijanovim podrumima, gdje je postavljena i središnja izložba različitog cvijeća, dok je Riva pretvorena u veliku otvorenu cvjetnu galeriju s bogatom ponudom sadnica i proizvoda domaćih uzgajivača.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
|
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovogodišnja manifestacija održava se od 20. do 29. ožujka, a nosi temu „Hrvatski cvitni mirakuli“, inspiriranu poznatim hrvatskim izumima.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Cvjetni aranžmani tako interpretiraju simbole poput penkale, kravate i torpeda, spajajući umjetnost, inovaciju i nacionalnu baštinu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Posebnu međunarodnu dimenziju ovogodišnjem izdanju daje obilježavanje 70. obljetnice svjetske florističke organizacije FLORINT, zbog čega su u Split stigli brojni domaći i strani floristi.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Program donosi raznovrsna događanja – od cvjetnih izložbi do modnih i frizerskih revija te brojnih obrtničkih i edukativnih radionica.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Organizator manifestacije je Udruženje obrtnika Split, uz podršku gradskih i državnih institucija, a događaj se tradicionalno smatra i simboličnim početkom turističke sezone u gradu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Tijekom deset dana trajanja, Split će još jednom postati pozornica boja, mirisa i kreativnosti, potvrđujući status jednog od važnijih kulturno-turističkih događanja u Hrvatskoj.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
