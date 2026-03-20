Evo što znači čestitka 'Bajram šerif mubarek olsun' i kako na nju pravilno odgovoriti

Ramazanski bajram, zvan i festival prekida posta, važan je islamski blagdan koji se održava svake godine nakon ramazana, islamskog svetog mjeseca posta i odricanja.

Na taj dan muslimanima nije dozvoljeno postiti. Ovim blagdanom obilježava se završetak 29 ili 30-dnevnog posta od izlaska do zalaska Sunca. Ramazanski bajram traje tri dana, a pada na prvi dan mjeseca ševvala, desetog od dvanaest lunarnih mjeseca Islamskog kalendara.

Točan dan slavljenja varira ovisno o lokaciji i promatranjima lokalnih religijskih službi. Na dan Ramazanskog bajrama moli se poseban namaz (islamska molitva) koji se sastoji od dva rekata (jedinica islamske molitve). Smije se izvoditi samo u kongregaciji, a ima i dodatnih šest tekbira.

Bajram namaz klanjaju samo muškarci, skupno u džamijama i tada imam održava prigodnu propovijed. Bajramska molitva se, po Poslanikovu običaju (sunet), obavlja na otvorenom, na mjestu posebno određenom za to - koje se zove musala.

Blagdan je dobio naziv po posebnom obveznom milodaru, koji se zove sadakat al-fitr, a moraju ga udijeliti svi vjernici koji u danima bajrama imaju dovoljno hrane za svoje dnevne potrebe. Daje se novac ili namirnice u vrijednosti vlastite dnevne ishrane, prvenstveno siromasima kako bi i oni mogli osjetiti radost blagdana.

Vjernici koji dijele ovu milostinju njome čiste svoj post od eventualnih grijeha i "predaju" ga Bogu. Nakon bajram namaza, tradicionalno se obilaze groblja, gdje se moli za oprost pokojnicima, a posebno šehidima.

Dok je bajramski namaz i obilazak umrlih rezerviran za muškarce, žene kod kuće pripremaju obilne objede, gozbe za obitelj. Roditelji tih dana daruju svoju djecu, obilaze se i daruju i susjedi i rodbina.

Znate li što znači Bajram šerif mubarek olsun?

Bajram se kod muslimana čestita riječima 'Bajram šerif mubarek olsun' što znači 'Neka je plemeniti Bajram blagoslovljen'.

Na tu čestitku odgovara se sa - 'Allah razi olsun', što znači 'Neka je Allah zadovoljan tobom'.