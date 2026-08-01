FOTO Otvoren Srednjovjekovni festival - Vitezovi priredili povijesni spektakl

Svetvinčenat je ponovno oživio duh srednjeg vijeka manifestacijom koja privlači brojne posjetitelje. Bogat program i autentična atmosfera obilježili su početak festivala, a posjetitelje očekuju brojni zanimljivi sadržaji
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Svečanim otvorenjem započeo je 14. Srednjovjekovni festival koji je povijesnu jezgru Svetvinčenta pretvorio u živopisnu kulisu ispunjenu vitezovima, plemićima, srednjovjekovnim damama i brojnim kostimiranim sudionicima. Manifestacija traje tri dana i okuplja posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svečanim otvorenjem započeo je 14. Srednjovjekovni festival koji je povijesnu jezgru Svetvinčenta pretvorio u živopisnu kulisu ispunjenu vitezovima, plemićima, srednjovjekovnim damama i brojnim kostimiranim sudionicima. Manifestacija traje tri dana i okuplja posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. |
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svečanim otvorenjem započeo je 14. Srednjovjekovni festival koji je povijesnu jezgru Svetvinčenta pretvorio u živopisnu kulisu ispunjenu vitezovima, plemićima, srednjovjekovnim damama i brojnim kostimiranim sudionicima. Manifestacija traje tri dana i okuplja posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je veliki mimohod sudionika kroz središte mjesta, kojim je simbolično označen početak festivala. Povorka je privukla velik broj posjetitelja koji su ispunili ulice i trgove Svetvinčenta.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Na festivalu sudjeluju udruge iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja koje kroz autentične kostime, oružje i prikaze oživljavaju svakodnevni život srednjeg vijeka. Posjetitelji mogu upoznati bogatu povijesnu baštinu na zanimljiv i interaktivan način.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Svečanim otvorenjem započeo je 14. Srednjovjekovni festival koji je povijesnu jezgru Svetvinčenta pretvorio u živopisnu kulisu ispunjenu vitezovima, plemićima, srednjovjekovnim damama i brojnim kostimiranim sudionicima. Manifestacija traje tri dana i okuplja posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Povijesni kaštel Morosini-Grimani i stara gradska jezgra ponovno su postali glavna pozornica festivala, stvarajući autentičan ambijent za brojne predstave i rekonstrukcije povijesnih događaja. Upravo ta lokacija daje manifestaciji poseban doživljaj.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Srednjovjekovni festival u Svetvinčentu tijekom godina izrastao je u jednu od najprepoznatljivijih kulturno-povijesnih manifestacija u Istri. Svake godine privlači tisuće posjetitelja zahvaljujući spoju tradicije, zabave i bogatog povijesnog programa.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL