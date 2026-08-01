Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POVIJESNI SPEKTALL

FOTO Otvoren Srednjovjekovni festival - Vitezovi priredili povijesni spektakl

Svetvinčenat je ponovno oživio duh srednjeg vijeka manifestacijom koja privlači brojne posjetitelje. Bogat program i autentična atmosfera obilježili su početak festivala, a posjetitelje očekuju brojni zanimljivi sadržaji
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Počeo 14. Srednjovjekovni festival u Svetvincentu
Svečanim otvorenjem započeo je 14. Srednjovjekovni festival koji je povijesnu jezgru Svetvinčenta pretvorio u živopisnu kulisu ispunjenu vitezovima, plemićima, srednjovjekovnim damama i brojnim kostimiranim sudionicima. Manifestacija traje tri dana i okuplja posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/88
Svečanim otvorenjem započeo je 14. Srednjovjekovni festival koji je povijesnu jezgru Svetvinčenta pretvorio u živopisnu kulisu ispunjenu vitezovima, plemićima, srednjovjekovnim damama i brojnim kostimiranim sudionicima. Manifestacija traje tri dana i okuplja posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026