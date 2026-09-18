FOTO Otvorena 12. Visualia! Festival svjetla u Pulu doveo astronaute, svjetleće leptire...

Jedino će se one instalacije koje su opasnije uz kišu isključiti, no budući da je program identičan kroz sve tri večeri, posjetitelji i turisti moći će sve razgledati. Svemirski će performans biti na Portarati uz Claudiju Reh, a na Danteov trg stiže Astronaut, odnosno instalacija Cia Majarete. Forum će ugostiti 360 visual projekciju "Chromaflora", a u 21 i 22 sata "A Butterfly flapping it's wings". Gradska galerija donosi rad domaće snage, Petra Šćulca "Stairs between wars", kao i instalaciju "Identity" Alessandra Lupija, dok je 2D mapping na programu na Trgu svetog Tome i naslovljen je "Resonances" (Niko Tiainen). Na katedrali Uznesenja blažene djevice Marije bit će projiciran Magic garden Visualia Studija, kao i Perpetuum Katje Heitmann, naveo je Bolković. | Foto: Sasa Miljevic