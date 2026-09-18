FOTO Otvorena 12. Visualia! Festival svjetla u Pulu doveo astronaute, svjetleće leptire...

U četvrtak je u Puli otvorena 12. Visualia. Otvorenje Festivala svjetla donekle je pokvarila kiša, ali građani i turisti svejedno su mogli uživati u impresivnim vizualima koji su se prikazivali na pročeljima zgrada
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ovogodišnje, 12. izdanje festivala Visualia bit otvoreno je u četvrtak, 17. rujna i traje do subote, 19. rujna diljem pulskog centra grada.
| Foto: Sasa Miljevic
Ovogodišnje, 12. izdanje festivala Visualia bit otvoreno je u četvrtak, 17. rujna i traje do subote, 19. rujna diljem pulskog centra grada. |
Foto: Sasa Miljevic
Ovogodišnje, 12. izdanje festivala Visualia bit otvoreno je u četvrtak, 17. rujna i traje do subote, 19. rujna diljem pulskog centra grada.
| Foto: Sasa Miljevic
Ove će godine biti predstavljena 23 rada na 16 lokacija, a moći će se razgledati od četvrtka do subote od 20 sati pa sve do ponoći.
| Foto: Sasa Miljevic
Mislili smo da smo lani pretjerali s instalacijama i projekcijama, no ove smo godine odlučili predstaviti ih još više, 16 lokacija za 23 rada. Od kada sam postao predsjednik svjetske organizacije festivala svjetla puno putujem po cijelome svijetu i drago mi je da je i Pula tu visoko pozicionirana. Ovogodišnja tema je svemir, tako da su i instalacije sasvim posebne, svemirske, rekao je alfa i omega ove manifestacije, Marko Bolković, idejni začetnik i direktor festivala.
| Foto: Sasa Miljevic
Jedino će se one instalacije koje su opasnije uz kišu isključiti, no budući da je program identičan kroz sve tri večeri, posjetitelji i turisti moći će sve razgledati. Svemirski će performans biti na Portarati uz Claudiju Reh, a na Danteov trg stiže Astronaut, odnosno instalacija Cia Majarete. Forum će ugostiti 360 visual projekciju "Chromaflora", a u 21 i 22 sata "A Butterfly flapping it's wings". Gradska galerija donosi rad domaće snage, Petra Šćulca "Stairs between wars", kao i instalaciju "Identity" Alessandra Lupija, dok je 2D mapping na programu na Trgu svetog Tome i naslovljen je "Resonances" (Niko Tiainen). Na katedrali Uznesenja blažene djevice Marije bit će projiciran Magic garden Visualia Studija, kao i Perpetuum Katje Heitmann, naveo je Bolković.
| Foto: Sasa Miljevic
Zanimljive su i instalacije na zidu Gradske knjižnice i čitaonice "The tower of light" Chiyunga Wonga; Titov park donosi "Bird Songs" i "In a City of Flowers" Loua Chapelle; dok hotel Amfiteatar je u znaku "Walking towards freedom" Eve Esmann Behrens, što je 2D mapping.
| Foto: Sasa Miljevic
- Arheološki muzej Istre bit će u znaku 3D mappinga "Voice of Ukraine" Julie Shamsheievae, Malo rimsko kazalište "Point of View" Visualia Studija, a Povijesni i pomorski muzej Istre "Contrast/Balance/The tree" također Visualie Studija. Giardini su u znaku Nadira, svjetleće instalacije Voida, a Studentski društveni centar (bivši MCDonalds) svjetleće instalacije "The Icebook" Studija McGuire (svakih 30 minuta). Monte Zaro donosi tri kreacije, Zvjezdarnica one naslovljene "Stars" i "How you see me?" Visualia Studija realizirane u suradnji s djecom tamošnjeg dječjeg vrtića, a park Monte Zaro "The Scientist", također Visualia Studija - najavio je festival Bolković.
| Foto: Sasa Miljevic
U nastavku galerije pogledajte prizore s 12. Visualije:
| Foto: Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic