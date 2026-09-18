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SVEMIRSKA ATMOSFERA

FOTO Otvorena 12. Visualia! Festival svjetla u Pulu doveo astronaute, svjetleće leptire...

U četvrtak je u Puli otvorena 12. Visualia. Otvorenje Festivala svjetla donekle je pokvarila kiša, ali građani i turisti svejedno su mogli uživati u impresivnim vizualima koji su se prikazivali na pročeljima zgrada
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Pula: Otvorena 12. Visualia - festival svjetla
Ovogodišnje, 12. izdanje festivala Visualia bit otvoreno je u četvrtak, 17. rujna i traje do subote, 19. rujna diljem pulskog centra grada. | Foto: Sasa Miljevic
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Ovogodišnje, 12. izdanje festivala Visualia bit otvoreno je u četvrtak, 17. rujna i traje do subote, 19. rujna diljem pulskog centra grada. | Foto: Sasa Miljevic
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