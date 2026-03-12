FOTO 'Prirodno sam oblikovala stražnjicu i dobro zarađujem, nitko ne vjeruje da je prava'

Fitness influencerica Jasmine Chiquito poznata je po oblikovanoj figuri i velikom broju pratitelja na društvenim mrežama. Tvrdi da jede gotovo sve što želi, ali redovitim vježbanjem uspijeva održati oblik tijela, posebno naglašene gluteuse
Velik dio njezine popularnosti dolazi upravo od treninga za stražnjicu koje dijeli u video-formatu. Zahvaljujući tim vježbama i discipliniranom treningu, njezino tijelo se značajno promijenilo tijekom godina.
Naglašava da njezin izgled nije rezultat operacija nego dugotrajnog rada u teretani i pravilne prehrane.
Jasmine često pokazuje vježbe na društvenim mrežama i motivira žene da treniraju, tvrdeći da se pravilnim treningom može postići vidljiva promjena na tijelu.
Jasmine je svoj fitness put započela 2014. godine kada je počela dizati utege jer nije bila zadovoljna svojom tadašnjom figurom.
U kratkom vremenu primijetila je velike promjene, dobila je više mišićne mase i oblikovaniju siluetu.
Chiquito je posebno poznata po programima treninga koji se fokusiraju na gluteuse. U svojim treninzima često koristi kombinaciju izolacijskih vježbi i složenih pokreta poput čučnjeva kako bi ciljano razvijala mišiće nogu i stražnjice.
U intervjuima i objavama često naglašava da rezultati ne dolaze preko noći, potrebni su dosljednost, pravilna prehrana i dugotrajan rad u teretani.
Danas Jasmine djeluje i kao online trenerica te dijeli savjete za trening i transformaciju tijela. Njezin cilj je, kako sama navodi, motivirati ljude da rade na sebi i ostvare svoje fitness ciljeve.
S više od milijun pratitelja i vlastitim fitness programima, Chiquito je postala primjer kako se osobna transformacija može pretvoriti u uspješnu karijeru na društvenim mrežama.
