Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IMA SVEGA...

FOTO Otvoreno je Fuliranje! Evo kako izgleda najveseliji kutak Adventa s čak 16 kućica

Fuliranje ove godine donosi najveću i najraznovrsniju ponudu dosad - čak 16 ugostiteljskih kućica, bogat glazbeni program za sve generacije i nevjerojatno dobru zabavu
FOTO Otvoreno je Fuliranje! Evo kako izgleda najveseliji kutak Adventa s čak 16 kućica
Već na prvom krugu po Strossmayerovu trgu jasno je da je Fuliranje, koje je otvoreno u srijedu 26. studenoga, ove godine diglo ljestvicu više – od mirisa bunceka, tapas zalogaja i viralnog Matilda Cakea, do rasplesanih umirovljenika, oduševljene djece i ekološki angažiranih radionica, sve će prštati energijom, bojama i emocijama. | Foto: Sandro Sklepic
1/24
Već na prvom krugu po Strossmayerovu trgu jasno je da je Fuliranje, koje je otvoreno u srijedu 26. studenoga, ove godine diglo ljestvicu više – od mirisa bunceka, tapas zalogaja i viralnog Matilda Cakea, do rasplesanih umirovljenika, oduševljene djece i ekološki angažiranih radionica, sve će prštati energijom, bojama i emocijama. | Foto: Sandro Sklepic
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025