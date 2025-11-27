FOTO Otvoreno je Fuliranje! Evo kako izgleda najveseliji kutak Adventa s čak 16 kućica

Glazbeni program svakodnevno donosi nešto za sve generacije: ponedjeljkom, u suradnji s Maticom umirovljenika grada Zagreba, Fuliranje se pretvara u plesni podij za „Superseniore“, uz nostalgične ritmove koje uživo izvode Miro Ungar, Šleper Šlager, Kristijan Beluhan, Ajngemahtec band, Robert Mareković i Swingers band. Umirovljenici ne samo da plešu, nego i nastupaju - na programu je predstava „Doktor Nepalac“ u režiji Vinka Štefanca te nastup KUD-a Valentinovo s blagdanskim repertoarom. | Foto: Sandro Sklepic