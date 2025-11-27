FOTO Otvoreno je Fuliranje! Evo kako izgleda najveseliji kutak Adventa s čak 16 kućica

Fuliranje ove godine donosi najveću i najraznovrsniju ponudu dosad - čak 16 ugostiteljskih kućica, bogat glazbeni program za sve generacije i nevjerojatno dobru zabavu
Već na prvom krugu po Strossmayerovu trgu jasno je da je Fuliranje, koje je otvoreno u srijedu 26. studenoga, ove godine diglo ljestvicu više – od mirisa bunceka, tapas zalogaja i viralnog Matilda Cakea, do rasplesanih umirovljenika, oduševljene djece i ekološki angažiranih radionica, sve
će prštati energijom, bojama i emocijama.
Foto: Sandro Sklepic
Na 16 ugostiteljskih kućica izmjenjuju se poznata i nova imena, pa ćemo tako uživati u nikad raznolikijoj ponudi: od šiš kobasica, bunceka, gulaša od divljači, punjenih paprika i tapasa, preko gulaša od tune i hobotnice u tempuri, do street food klasika poput burgera i pizze, uz kreativne koktele i zimske signature napitke.
Foto: Sandro Sklepic
Na Fuliranje su već stigli: Noel*, Buncek, Spud Bud, Brûlée Bar, Rakijarnica, Pastamisee, Strikoman’s, GINgle Bells, Dante tapas & more, Gdje je Jura?, Mama zakucava, Pizza Social Club, Picnic Mingle & Fun, ŠišCo by Mario Mihelj, Chef’s Burger by Ivan Pažanin i Institut za kobasice by Mate Janković – svaki sa svojim razigranim potpisom na tanjuru.
Foto: Sandro Sklepic
Glazbeni program svakodnevno donosi nešto za sve generacije: ponedjeljkom, u suradnji s Maticom umirovljenika grada Zagreba, Fuliranje se pretvara u plesni podij za „Superseniore“, uz nostalgične ritmove koje uživo izvode Miro Ungar, Šleper Šlager, Kristijan Beluhan, Ajngemahtec band, Robert Mareković i Swingers band. Umirovljenici ne samo da plešu, nego i nastupaju - na programu je predstava „Doktor Nepalac“ u režiji Vinka Štefanca te nastup KUD-a Valentinovo s blagdanskim repertoarom.
Foto: Sandro Sklepic
Utorcima stižu dečki iz Glazbene kuhinje, srijedom se razbija radni tjedan ludim Cro dance partijima, a četvrtkom se grijemo uz vatrene latino ritmove i povratak omiljenih besplatnih plesnih radionica, dobro poznatih svima koji su uživali na Fiesti Latini.
Foto: Sandro Sklepic
Petkom after work atmosferu preuzima Pepermint Fresh Funk by Neno Martinović, savršen warm-up za vikend, dok subotom, u sklopu programa Ladies First, miksetu preuzimaju DJ-ice — prvi Ladies First otvara DJ Ela, uz nastupe Zborkinja i Plesne skupine SVE za NJU. Vrhunac glazbene euforije stiže 19. prosinca s grupom E.T., a u novogodišnju noć ulazimo uz Zoster, garanciju za pravi open-air tulum usred grada.
Foto: Sandro Sklepic
