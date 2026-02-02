Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. veljače: Rak dobiva novac, a Lav bi mogao zakoračiti u vezu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro ćete se uklopiti u svako društvo i predlagati zanimljive teme za razgovor. Dan je pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa, stoga velikodušnije pristupite drugoj strani ili prihvatite ruku pomirenja. Poslovni sastanci oduljit će se unedogled, no uspjet ćete kolege i šefove pridobiti za svoje projekte i planove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odgodite planove vezane uz renoviranje ili promjene u domu, jer će vam malo toga polaziti za rukom. Dan nije pogodan za ulaganja, povećane troškove, a osobito ne za aktivnosti s dozom rizika. Bit ćete odsutni duhom i neskloni komuniciranju s bližnjima. Smirenje pronađite baveći se stvarima koje vam čine zadovoljstvo.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ljudi će vam činiti sitne usluge i izlaziti ususret. Lako ćete stupati u razgovor s nepoznatima. Poželjet ćete darom ili izlaskom na kakvo romantično mjesto iznenaditi partnera i dati mu do znanja da ga volite. Druga će strana to jedva dočekati pa je pred vama romantična večer. Školarci i studenti zadivit će profesore svojim znanjem.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Riješit ćete neke dvojbe, usmjeriti odnose na novi put ili razriješiti situacije koje su bile uzrokom nervoze. Izvjesni su i novi ljubavni počeci slobodnim Rakovima. Vezani bračnim sponama riješit će stare probleme, uskladiti osobne interese i tako se zbližiti. Dobre vijesti stižu i na financijskom planu – stići će vam zaostala isplata.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Korištenje intuicije u poslu bit će vam od koristi. Točno ćete osjećati što trebate reći, kada i kojoj osobi. Na isti ćete način naslutiti kako vaš rad prihvaćaju kolege i pretpostavljeni. Uživat ćete u društvu dragih ljudi, a mnogima bi se moglo dogoditi da baš danas uđu u željenu ljubavnu vezu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Komplicirat ćete rješive teškoće i uočavati probleme ondje gdje ih nema. Teško ćete odoljeti naletu osjećaja i pribjeći čarima flerta ili riskirati sigurnost svoga braka ili veze. Zaustavite se dok još sve nije otišlo predaleko. Partnerova šutljivost pokolebat će vas u namjeri da s njime razgovarate o svojim problemima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zabava će biti prisutna u svim vašim aktivnostima, pa tako i na poslu. No pripazite da vas drugi zbog toga ne dožive neodgovornom osobom. Neki će svojim šarmom i duhovitošću privući osobe željne zabave i druženja, pa nije isključeno da večer provedete u dobrom društvu. Kući biste se mogli vratiti prilično kasno.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Očekuju vas naporna zbivanja koja će od vas zahtijevati odricanja i spremnost na ustupke. Mogli biste pasti u malodušje i posumnjati u svoje sposobnosti, osobito ako vas netko kritizira. Ako je to netko od vaših bližnjih, neće proći bez rasprave. Zabušavanje na poslu neće proći bez kritike vaših nadređenih.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Širit ćete oko sebe pozitivnu energiju, pa će se ljudi truditi kako bi stekli vašu naklonost. Dobra planetarna energija utjecat će na vaše veselo raspoloženje i omiljenost kod suprotnog spola. Nove simpatije rađat će se na putovanjima, a vezani bračnim sponama bit će spremni na preuzimanje novih odgovornosti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete moći izbjeći stres i bit će vas lako iživcirati, a napetost i umor potencirat će još veću razdražljivost. Bit ćete skloni preuveličavanju, a događajima ćete pridavati veće značenje negoli to zavređuju. Odgodite aktivnosti koje se tiču nekretnina, ulaganja ili kućnih popravaka. Dan je bolje provesti u odmoru, ako je to ikako moguće.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnogo toga ovisit će o vašoj ozbiljnosti i odgovornosti. Nemojte ignorirati pružena obećanja, jer netko tko na vas računa osjećat će se izigrano. Bit ćete nagli i nepromišljeni, a vaše promjene u ponašanju iznenadit će one koji vas dugo poznaju. Pokušajte si podići raspoloženje u druženju s djecom ili vama dragim osobama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Neke ćete poslove odraditi pod drukčijim okolnostima ili pritiscima, pa ćete poslove nositi kući i tamo ih dovršavati. Usporite ritam kako biste nadoknadili energiju koju ste potrošili. Ako ste imali zdravstvenih problema, osjetit ćete nalet energije i tjelesne snage. Oporavak će teći bolje od očekivanog.