Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 02. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. veljače: Rak dobiva novac, a Lav bi mogao zakoračiti u vezu
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Dobro ćete se uklopiti u svako društvo i predlagati zanimljive teme za razgovor. Dan je pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa, stoga velikodušnije pristupite drugoj strani ili prihvatite ruku pomirenja. Poslovni sastanci oduljit će se unedogled, no uspjet ćete kolege i šefove pridobiti za svoje projekte i planove.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Odgodite planove vezane uz renoviranje ili promjene u domu, jer će vam malo toga polaziti za rukom. Dan nije pogodan za ulaganja, povećane troškove, a osobito ne za aktivnosti s dozom rizika. Bit ćete odsutni duhom i neskloni komuniciranju s bližnjima. Smirenje pronađite baveći se stvarima koje vam čine zadovoljstvo.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Ljudi će vam činiti sitne usluge i izlaziti ususret. Lako ćete stupati u razgovor s nepoznatima. Poželjet ćete darom ili izlaskom na kakvo romantično mjesto iznenaditi partnera i dati mu do znanja da ga volite. Druga će strana to jedva dočekati pa je pred vama romantična večer. Školarci i studenti zadivit će profesore svojim znanjem.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5
Riješit ćete neke dvojbe, usmjeriti odnose na novi put ili razriješiti situacije koje su bile uzrokom nervoze. Izvjesni su i novi ljubavni počeci slobodnim Rakovima. Vezani bračnim sponama riješit će stare probleme, uskladiti osobne interese i tako se zbližiti. Dobre vijesti stižu i na financijskom planu – stići će vam zaostala isplata.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Korištenje intuicije u poslu bit će vam od koristi. Točno ćete osjećati što trebate reći, kada i kojoj osobi. Na isti ćete način naslutiti kako vaš rad prihvaćaju kolege i pretpostavljeni. Uživat ćete u društvu dragih ljudi, a mnogima bi se moglo dogoditi da baš danas uđu u željenu ljubavnu vezu.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4
Komplicirat ćete rješive teškoće i uočavati probleme ondje gdje ih nema. Teško ćete odoljeti naletu osjećaja i pribjeći čarima flerta ili riskirati sigurnost svoga braka ili veze. Zaustavite se dok još sve nije otišlo predaleko. Partnerova šutljivost pokolebat će vas u namjeri da s njime razgovarate o svojim problemima.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Zabava će biti prisutna u svim vašim aktivnostima, pa tako i na poslu. No pripazite da vas drugi zbog toga ne dožive neodgovornom osobom. Neki će svojim šarmom i duhovitošću privući osobe željne zabave i druženja, pa nije isključeno da večer provedete u dobrom društvu. Kući biste se mogli vratiti prilično kasno.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Očekuju vas naporna zbivanja koja će od vas zahtijevati odricanja i spremnost na ustupke. Mogli biste pasti u malodušje i posumnjati u svoje sposobnosti, osobito ako vas netko kritizira. Ako je to netko od vaših bližnjih, neće proći bez rasprave. Zabušavanje na poslu neće proći bez kritike vaših nadređenih.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Širit ćete oko sebe pozitivnu energiju, pa će se ljudi truditi kako bi stekli vašu naklonost. Dobra planetarna energija utjecat će na vaše veselo raspoloženje i omiljenost kod suprotnog spola. Nove simpatije rađat će se na putovanjima, a vezani bračnim sponama bit će spremni na preuzimanje novih odgovornosti.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Nećete moći izbjeći stres i bit će vas lako iživcirati, a napetost i umor potencirat će još veću razdražljivost. Bit ćete skloni preuveličavanju, a događajima ćete pridavati veće značenje negoli to zavređuju. Odgodite aktivnosti koje se tiču nekretnina, ulaganja ili kućnih popravaka. Dan je bolje provesti u odmoru, ako je to ikako moguće.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Mnogo toga ovisit će o vašoj ozbiljnosti i odgovornosti. Nemojte ignorirati pružena obećanja, jer netko tko na vas računa osjećat će se izigrano. Bit ćete nagli i nepromišljeni, a vaše promjene u ponašanju iznenadit će one koji vas dugo poznaju. Pokušajte si podići raspoloženje u druženju s djecom ili vama dragim osobama.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 5
Neke ćete poslove odraditi pod drukčijim okolnostima ili pritiscima, pa ćete poslove nositi kući i tamo ih dovršavati. Usporite ritam kako biste nadoknadili energiju koju ste potrošili. Ako ste imali zdravstvenih problema, osjetit ćete nalet energije i tjelesne snage. Oporavak će teći bolje od očekivanog.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+