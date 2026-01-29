Obavijesti

FOTO Ova pješačka zona u Slavonskom Brodu proglašena je najboljom na svijetu

Nedavno rekonstruirana pješačka zona Starčevićeva–Zajčeva proglašena je najboljom pješačkom zonom na svijetu. Ovo veliko priznanje iz Sjedinjenih Američkih Država međunarodna je arhitektonska nagrada Architecture MasterPrize
Projekt pješačke zone u Slavonskom Brodu nedavno je osvojio prestižnu međunarodnu nagradu Architecture MasterPrize – Best of Best 2025 u kategoriji Urban design. Nagrada dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i vrednuje suvremeni pristup, kreativnost, detaljnost i posvećenost arhitekturi. Slavonskobrodski projekt bio je jedini predstavnik Hrvatske u konkurenciji 72 zemlje, što potvrđuje njegovu iznimnu međunarodnu prepoznatljivost. Osim toga, pješačka zona dobila je i prvo mjesto u kategoriji javnih prostora na Rethinking The Future Awards 2025. Ova priznanja ističu važnost projekta kao modela suvremenog i funkcionalnog urbanog prostora. | Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
