FOTO Ova pješačka zona u Slavonskom Brodu proglašena je najboljom na svijetu

Nedavno rekonstruirana pješačka zona Starčevićeva–Zajčeva proglašena je najboljom pješačkom zonom na svijetu. Ovo veliko priznanje iz Sjedinjenih Američkih Država međunarodna je arhitektonska nagrada Architecture MasterPrize
Projekt pješačke zone u Slavonskom Brodu nedavno je osvojio prestižnu međunarodnu nagradu Architecture MasterPrize – Best of Best 2025 u kategoriji Urban design. Nagrada dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i vrednuje suvremeni pristup, kreativnost, detaljnost i posvećenost arhitekturi. Slavonskobrodski projekt bio je jedini predstavnik Hrvatske u konkurenciji 72 zemlje, što potvrđuje njegovu iznimnu međunarodnu prepoznatljivost. Osim toga, pješačka zona dobila je i prvo mjesto u kategoriji javnih prostora na Rethinking The Future Awards 2025. Ova priznanja ističu važnost projekta kao modela suvremenog i funkcionalnog urbanog prostora.
| Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
| Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Nova pješačka zona karakterizira elegantna, strukturirana površina s modernim urbanim uređenjem i suptilnom, toplom rasvjetom. Dizajn je odvažan, a neutralna paleta boja pruža kontrast živopisnim izlozima, fasadama i reklamama. Prostor je zamišljen ne samo kao prometna ulica, već i kao mjesto susreta, boravka i svakodnevnog života građana. Arhitekti su pritom postigli ravnotežu između estetike i funkcionalnosti, stvarajući javni prostor koji potiče društvenu interakciju. Takvo uređenje doprinosi kvaliteti života u gradu i pozicionira Slavonski Brod kao primjer urbane revitalizacije.
| Foto: Ivica Galoić/PIXSELL
Pješačka zona povezuje važne dijelove gradskog središta, uključujući glavni trg Korzo i ulicu Ante Starčevića, stvarajući koherentnu i atraktivnu gradsku os. Projekt donosi novi identitet prostoru, koji je sada otvoren, pregledan i prilagođen svakodnevnom korištenju građana. Prostor je zamišljen kao mjesto za boravak, kulturne aktivnosti i društvene interakcije, čime se povećava funkcionalna vrijednost središta grada. Osim estetskog učinka, zona služi i kao model održivog urbanog razvoja u srednjoeuropskom kontekstu. Tako Slavonski Brod postaje primjer grada koji uspješno spaja tradiciju, estetiku i suvremene urbane potrebe.
| Foto: Pixsell/Ivica Galović
