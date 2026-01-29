FOTO Ova pješačka zona u Slavonskom Brodu proglašena je najboljom na svijetu

Nova pješačka zona karakterizira elegantna, strukturirana površina s modernim urbanim uređenjem i suptilnom, toplom rasvjetom. Dizajn je odvažan, a neutralna paleta boja pruža kontrast živopisnim izlozima, fasadama i reklamama. Prostor je zamišljen ne samo kao prometna ulica, već i kao mjesto susreta, boravka i svakodnevnog života građana. Arhitekti su pritom postigli ravnotežu između estetike i funkcionalnosti, stvarajući javni prostor koji potiče društvenu interakciju. Takvo uređenje doprinosi kvaliteti života u gradu i pozicionira Slavonski Brod kao primjer urbane revitalizacije. | Foto: Ivica Galoić/PIXSELL