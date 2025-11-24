FOTO Ovaj bazen isklesan u stijeni najljepši je na svijetu!

Duboko u dolini Ashar u regiji AlUla, gdje pustinjski krajolik oduzima dah i stijene pričaju priče drevnih civilizacija, smjestio se Banyan Tree AlUla, resort koji redefinira doživljaj luksuza u pustinji
Ovaj ekskluzivni smještaj ne nudi samo udobnost, već i jedinstvenu sintezu kulture, arhitekture i prirodne ljepote, smješten u jednom od vizualno najspektakularnijih dijelova Saudijske Arabije.
| Foto: Booking
Ovaj ekskluzivni smještaj ne nudi samo udobnost, već i jedinstvenu sintezu kulture, arhitekture i prirodne ljepote, smješten u jednom od vizualno najspektakularnijih dijelova Saudijske Arabije. |
Foto: Booking
Ovaj ekskluzivni smještaj ne nudi samo udobnost, već i jedinstvenu sintezu kulture, arhitekture i prirodne ljepote, smješten u jednom od vizualno najspektakularnijih dijelova Saudijske Arabije.
| Foto: Booking
Resort je dio ambicioznog projekta razvoja AlUle pod patronatom Royal Commission for AlUla i postavljen je tako da minimalno utječe na okoliš, čuvajući prirodnu i kulturnu baštinu regije.
| Foto: Booking
Banyan Tree AlUla sastoji se od 47 samostojećih vila koje svojim dizajnom spajaju tradicionalni beduinski duh s modernim luksuzom. Svaka vila pažljivo je uređena prirodnim materijalima, s terasama i pogledom na dolinu, a većina njih ima privatne bazene koji omogućuju potpunu privatnost.
| Foto: Booking
Posebno impresivan je zajednički bazen – tzv. „rock pool“, uklesan izravno u stijene, smješten među liticama, što stvara gotovo mitski prizor u kojem se priroda i arhitektura stapaju u savršenoj harmoniji.
| Foto: Booking
Interijeri vila odišu lokalnim šarmom, rukotvorinama i detaljima koji odražavaju kulturnu baštinu AlUle, a svaki element pažljivo je odabran kako bi gosti doživjeli autentičnu atmosferu regije, ali bez kompromisa kada je riječ o luksuzu i udobnosti.
| Foto: Booking
Wellness u Banyan Tree AlUla zamišljen je kao potpuni doživljaj za osjetila. Spa centar kombinira lokalne sastojke i azijske tretmane, nudeći masaže, njege lica, dubinske tretmane i posebne wellness rituale pod zvjezdanim nebom ili u osamljenim špiljama, gdje miris tamjana i svijeća dodatno pojačava osjećaj opuštenosti.
| Foto: Booking
Gastronomska ponuda uključuje tri restorana, glavni restoran Harrat, koji spaja lokalne arapske okuse s internacionalnim jelima, Saffron, potpisni tajlandski restoran brenda Banyan Tree, te Harrat Lounge za opuštanje uz popodnevni čaj ili večernji odmor.
| Foto: Booking
Arhitektura resorta, potpisana od pariškog studija AW², osmišljena je tako da minimalno ometa prirodni pejzaž, a šatorske vile skladno se stapaju s okolinom, odražavajući tradicionalne motive, ali istovremeno nudeći suvremeni luksuz.
| Foto: Booking
Banyan Tree AlUla nije samo hotel, već mjesto gdje se povijest, priroda i suvremeni luksuz susreću u savršenoj harmoniji, pružajući iskustvo koje nadilazi uobičajene okvire putovanja i odmora.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking