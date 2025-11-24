Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U SAUDIJSKOJ ARABIJI

FOTO Ovaj bazen isklesan u stijeni najljepši je na svijetu!

Duboko u dolini Ashar u regiji AlUla, gdje pustinjski krajolik oduzima dah i stijene pričaju priče drevnih civilizacija, smjestio se Banyan Tree AlUla, resort koji redefinira doživljaj luksuza u pustinji
FOTO Ovaj bazen isklesan u stijeni najljepši je na svijetu!
Ovaj ekskluzivni smještaj ne nudi samo udobnost, već i jedinstvenu sintezu kulture, arhitekture i prirodne ljepote, smješten u jednom od vizualno najspektakularnijih dijelova Saudijske Arabije. | Foto: Booking
1/34
Ovaj ekskluzivni smještaj ne nudi samo udobnost, već i jedinstvenu sintezu kulture, arhitekture i prirodne ljepote, smješten u jednom od vizualno najspektakularnijih dijelova Saudijske Arabije. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025