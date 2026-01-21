FOTO Ovaj resort u Francuskoj je pravi raj za ljubitelje skijanja

Smješten u prestižnom skijaškom selu Courchevel 1850 u Francuskoj, Cheval Blanc Courchevel je resort s pet zvjezdica i 'Palace' hotel koji predstavlja sinonim za vrhunski zimski luksuz, gastronomiju i uslugu bez kompromisa
Hotel se nalazi u samom srcu francuskih Alpa, okružen snježnim padinama i živopisnom atmosferom alpskog zimskog odmora.
Sa samo 36 soba i suiteova, Cheval Blanc nudi intimnu i personaliziranu uslugu u prostoru koji je istovremeno suvremen i topao.
Interijer su kreirali priznati dizajneri, kombinirajući prirodne materijale poput kašmira, kože i drva s modernim umjetničkim elementima i sofisticiranim paletama boja.
Jedan od najvećih aduta hotela je direktan pristup skijaškim stazama „Les Trois Vallées”, najvećeg skijaškog područja na svijetu s preko 600 km staza. Gosti mogu doslovno „izaći iz hotela i ući na stazu”, a stručni tim Ski Service osoblja pomaže s opremom i organizacijom dnevnih avantura na snijegu.
Cheval Blanc Courchevel poznat je po vrhunskim gastronomskim iskustvima. U ponudi su čak tri restorana, uključujući restoran Le 1947 s tri Michelinove zvjezdice , kojim upravlja slavni francuski chef Yannick Alléno.
Menu ovdje slavi lokalne okuse, sezone i kreativnu kuhinju koja goste ostavlja bez daha. Još jedan popularan prostor je La Table de Partage, idealan za zajedničke obroke i druženja.
Spa centar hotela nudi luksuzne tretmane by Guerlain, uključujući tretmane posebno osmišljene za oporavak nakon dana na skijama.
Gosti se mogu opustiti u infinity bazenu, ruskoj bani, jacuzziju na otvorenom, sauni i hammamu, uz spektakularan pogled na snježni krajolik.
Cheval Blanc Courchevel nije samo za odrasle, hotel nudi club za djecu Le Carrousel i moderan prostor za tinejdžere Le Paddock, što ga čini odličnim izborom za obiteljski odmor.
Prema recenzijama gostiju, iskustvo u hotelu je izvanredno, od iznimno pažljivog osoblja koje pomaže s opremom i smještajem, preko izvrsne kuhinje do bogatog spa programa.
