Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BOGATI SPA PROGRAM

FOTO Ovaj resort u Francuskoj je pravi raj za ljubitelje skijanja

Smješten u prestižnom skijaškom selu Courchevel 1850 u Francuskoj, Cheval Blanc Courchevel je resort s pet zvjezdica i 'Palace' hotel koji predstavlja sinonim za vrhunski zimski luksuz, gastronomiju i uslugu bez kompromisa
FOTO Ovaj resort u Francuskoj je pravi raj za ljubitelje skijanja
Hotel se nalazi u samom srcu francuskih Alpa, okružen snježnim padinama i živopisnom atmosferom alpskog zimskog odmora. | Foto: Tripadvisor
1/31
Hotel se nalazi u samom srcu francuskih Alpa, okružen snježnim padinama i živopisnom atmosferom alpskog zimskog odmora. | Foto: Tripadvisor
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026