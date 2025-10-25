FOTO Ovakav vatreni koktel show u Zagrebu još niste vidjeli

The Butcher’s Barrel je bar koji drži Ukrajinac Eugen Lesnicki (52), ujedno DJ i ljubitelj putovanja. Otvorio ga je u veljači ove godine, a osim finih koktela nudi i američki roštilj
Vatra je na šanku, kaciga na glavi, a vi gledate u barmena i čekate da vas lupi po kacigi upaljenom bakljom dok pijete svoje piće. Ne to nije scena iz filma, to je samo jedan od showova koje će vam prirediti osoblje The Butcher’s Barella.
Ovaj naizgled sasvim običan bar u Skalinskoj 7 u Zagrebu sve je samo ne običan.
On se u večernjim satima pretvara u pravi vatreni show, predstavu koju ćete sigurno pamtiti cijeli život jer takvo nešto još niste vidjeli kod nas. Barem ne u Zagrebu.
The Butcher’s Barrel je bar koji drži Ukrajinac Eugen, odnosno Eugen Lesnicki (52), ujedno DJ i ljubitelj putovanja. Otvorio ga je u veljači ove godine, a samozatajni vlasnik otkrio nam je detalje o tome kako je došao na ideju da od jednog običnog bara napravi sasvim neobičan i drukčiji.
- Kad smo u veljači 2025. otvorili The Butcher’s Barrel, znali smo jedno, da u Hrvatskoj još nije postojalo ništa slično. Željeli smo stvoriti mjesto na kojem se večer pretvara u avanturu, gdje su kokteli prava predstava, a svaki se gost osjeća slobodno, opušteno i inspirirano - rekao nam je Eugen.
Ideja mu je bila spojiti ekstravagantni koktel-bar i brutalnu američku BBQ kuhinju, pa je tako nastao spoj mesa i vatre, dima i velikih porcija te živih koktela i lude atmosfere koja vas obuzme već nakon ulaska u bar. Ipak, glavnu ulogu u ovoj priči svakako igraju kokteli, ali i savršeno uigrani barmeni, uz koje vam je zabava ovdje zajamčena.
- Svojim barmenima dajemo potpunu slobodu improvizacije. Ako gost poželi koktel koji nije na meniju, nema problema! Samo recite što volite, a mi ćemo stvoriti piće posebno za vas. Kod nas nema šablona, samo kreativnost i dobar ukus - kaže nam Eugen i dodaje: - Naš tim je međunarodni, a naravno, među nama su i Hrvati. Došli smo iz različitih dijelova svijeta s istom idejom: spojiti najbolje od barske kulture i stvoriti nešto stvarno živo.
Misija ovog bara je da gost osjeti emociju. Kad vide da gost odlazi iz bara s osmijehom, sjajem u očima i osjećajem da je ta večer bila stvorena samo za njega, tad znaju da su uspjeli.
Njihovi autorski kokteli inspirirani su gradovima diljem svijeta, a svaki je poput malog putovanja. Tako gosti kod njih najčešće piju Bangkok Bang - koktel s marakujom i svježim limunskim korijenom. Idući popularan je Bali Jungle, sa sokom od ličija, a onaj inspiriran Londonom zove se London Kiss te sadrži prirodni pire od maline i limetu.
Zanimljiv i vrlo tražen koktel je Zagreb Bitter Twist, koji se temelji na premium odležanoj rakiji od marelica. I za kraj, još jedan od hit koktela je Mexican Hit, s ljutom tekilom i plamenom u čaši.
- Svi se kokteli pripremaju isključivo od prirodnih sastojaka i vrhunskog alkohola. Svježi limunski korijen, pire od marakuje i sok ličija naručujemo iz Azije. Vrlo su popularni i shotovi: višeslojni, gorući i s odvažnim kombinacijama okusa. Ljubitelji egzotike biraju tiki koktele, a oni koji dolaze zbog koktel-showa obično žele probati sve, jer jednostavno ne mogu stati - istaknuo je vlasnik.
Cijene pojedinačnih koktela kreću se od 6,90 eura pa sve do 14,90 eura ako želite one posebno osmišljene po gradovima. Cijene koktel-showa i shootera su od 11,90 pa sve do 21,90 eura.
