FOTO Ovakav vatreni koktel show u Zagrebu još niste vidjeli

- Svojim barmenima dajemo potpunu slobodu improvizacije. Ako gost poželi koktel koji nije na meniju, nema problema! Samo recite što volite, a mi ćemo stvoriti piće posebno za vas. Kod nas nema šablona, samo kreativnost i dobar ukus - kaže nam Eugen i dodaje: - Naš tim je međunarodni, a naravno, među nama su i Hrvati. Došli smo iz različitih dijelova svijeta s istom idejom: spojiti najbolje od barske kulture i stvoriti nešto stvarno živo. | Foto: Igor Soban/PIXSELL