FOTO Ovdje zima izgleda kao iz bajke: Alpski resort u kojem s terase uskačete ravno na skije

Smješten u mirnom dijelu Oberlecha, okružen snježnim padinama i tišinom koju prekida tek zvuk skija na stazi, Bergmähder - Alpine Residence nudi zimu kakvu većina zamišlja, ali rijetko doživi
Ovdje boravak nije pauza između spuštanja niz stazu, već cjelovito iskustvo koje započinje buđenjem uz alpski pejzaž, a završava navečer u toplini drva, mekog svjetla i potpune odsutnosti žurbe. | Foto: Booking
1/35
