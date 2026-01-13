FOTO Ovdje zima izgleda kao iz bajke: Alpski resort u kojem s terase uskačete ravno na skije

Smješten u mirnom dijelu Oberlecha, okružen snježnim padinama i tišinom koju prekida tek zvuk skija na stazi, Bergmähder - Alpine Residence nudi zimu kakvu većina zamišlja, ali rijetko doživi
Ovdje boravak nije pauza između spuštanja niz stazu, već cjelovito iskustvo koje započinje buđenjem uz alpski pejzaž, a završava navečer u toplini drva, mekog svjetla i potpune odsutnosti žurbe.
Najveća prednost resorta osjeti se odmah, iz apartmana se izlazi ravno na snijeg, bez prijevoza i čekanja, što svaki dan na skijanju čini jednostavnijim, opuštenijim i luksuznijim.
Interijeri su uređeni u suvremenom alpskom stilu, s puno prirodnih materijala, toplih tonova i velikih prozora koji brišu granicu između unutarnjeg prostora i planinskog krajolika.
Apartmani nude osjećaj privatnosti i doma, ali s dozom luksuza zbog koje imate dojam da ste u boutique hotelu rezerviranom samo za odabrane.
Jutra ovdje započinju sporije, doručak s lokalnim namirnicama stiže u košarici, dok sunčeve zrake obasjavaju snijeg ispred prozora, a dan se prirodno nastavlja na skijama ili u šetnji zimskim krajolikom Arlberga.
Nakon aktivnog dana na snijegu, Bergmähder se pretvara u utočište za opuštanje. Wellness zona sa saunama, prostorima za odmor i pogledom na planine pruža savršeni kontrast hladnoći vani, dok večeri prolaze u tihom ritmu planine, uz čašu vina, knjigu ili razgovor bez ometanja.
Sve je podređeno osjećaju lakoće i bezbrižnosti, od organizacije ski-passova i opreme do diskretne, ali iznimno pažljive usluge.
Bergmähder – Alpine Residence nije resort za masovni turizam, već mjesto za one koji traže zimu s karakterom, stilom i dušom.
To je destinacija u kojoj zima nije samo godišnje doba, nego stanje uma, tiho, bijelo i savršeno uravnoteženo između luksuza i prirode.
