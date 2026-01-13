FOTO Ovdje zima izgleda kao iz bajke: Alpski resort u kojem s terase uskačete ravno na skije

Nakon aktivnog dana na snijegu, Bergmähder se pretvara u utočište za opuštanje. Wellness zona sa saunama, prostorima za odmor i pogledom na planine pruža savršeni kontrast hladnoći vani, dok večeri prolaze u tihom ritmu planine, uz čašu vina, knjigu ili razgovor bez ometanja. | Foto: Booking