FOTO Ove holivudske zvijezde su zauvijek promijenile modu

Zlatno doba Hollywooda nije obilježilo samo filmsku umjetnost, već i svjetsku modu. Filmske zvijezde tog razdoblja postale su simboli elegancije, glamura i individualnog stila, a njihovi su modni izbori često nadilazili filmsko platno i postajali globalni trendovi. Od sofisticiranih haljina i savršeno krojenih odijela do prepoznatljivih frizura i upečatljivih modnih dodataka, holivudske ikone oblikovale su standarde ljepote i stila koji i danas inspiriraju modnu industriju
1. Audrey Hepburn.
Naravno, kada govorimo o holivudskim modnim ikonama, moramo spomenuti Audrey Hepburn. Osim nevjerojatnog glumačkog talenta, njezina jedinstvena vizija mode postavljala je trendove u prošlosti, ali i danas. Njezin omiljeni modni brend? Givenchy, uvijek.
| Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
2. James Dean.
Ikonična crvena bomber jakna bila je savršen dodatak njegovom „bad boy“ imidžu. Kada ste toliko stilizirani, nošenje obične bijele majice može postati revolucionarno, a upravo je to bio zaštitni znak Jamesa Deana. Naravno, nitko nikada nije mogao nositi frizuru s podignutim prednjim dijelom kose tako dobro kao on.
| Foto: HA
3. Grace Kelly.
Glumica i princeza bila je primjer elegancije na ekranu i izvan njega. Bila je snažno uključena u svijet mode, a modna kuća Hermès čak je kreirala torbu posebno za nju. Do danas je to jedna od najprodavanijih torbi na svijetu.
| Foto: Imdb
4. Jane Birkin.
Iako je Jane Birkin zapravo bila Engleskinja, njezin stil uvijek se povezivao s ležernim, ali chic francuskim izgledom 60-ih i 70-ih godina. Njezina prepoznatljiva frizura s razdvojenim šiškama i danas se često imitira.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
5. Sean Connery.
Ako je James Dean bio „loš dečko“, Sean Connery predstavljao je elegantnog, uglađenog muškarca. Glumac je svako odijelo koje je nosio u filmovima iz serijala James Bond pretvorio u kultni modni izgled.
| Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive
6. Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot bila je senzualna legenda 60-ih godina koja je zagovarala ideale slobode, emancipacije žena i prihvaćanja ženskog tijela. Njezina frizura bila je najprepoznatljiviji dio njezina izgleda, Bardot je nosila duge šiške, voluminoznu plavu kosu i natapiranu punđu.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
7. Claudia Cardinale.
Smatrala se talijanskim ekvivalentom Brigitte Bardot. Dolazak takvih snažnih žena u tada konzervativnu i krutu filmsku industriju potaknuo je promjene u načinu razmišljanja, ali i u standardima ljepote i mode.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
8. Ava Gardner.
Ava Gardner predstavljala je ideal klasičnog filma te najglamurozniju i kozmopolitsku stranu Hollywooda. Glumica je bila poznata po zabavama, luksuznim i odvažnim modnim kombinacijama, upečatljivom nakitu i snažnom make-upu.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
9. Humphrey Bogart.
Humphrey Bogart bio je oličenje muževnosti i film noira 50-ih godina. Predstavljao je ideal muškarca tog vremena te je postao apsolutna holivudska ikona.
| Foto: Wikipedia
10. Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor zauvijek će ostati zapamćena po svojim jedinstvenim ljubičastim očima i luksuznom nakitu kojim je bila ukrašena na gotovo svakoj zabavi i crvenom tepihu.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
11. Katharine Hepburn.
Stil Katharine Hepburn bio je savršena kombinacija ležernosti i sofisticiranosti kakva se tražila u filmu 40-ih i 50-ih godina. Svaka je žena željela nositi razdjeljak na stranu i savršeno valovitu kosu, kao i njezine svilene košulje i krojena odijela.
| Foto: Wikipedia
12. Paul Newman.
Paul Newman savršen je primjer ideje da stil nadilazi odjeću. Glumac je imao jedinstvenu karizmu i fizički izgled zbog kojih je izgledao odlično u svemu što je nosio. Ipak, njegov najprepoznatljiviji „modni dodatak“ bile su njegove nevjerojatne plave oči.
| Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell
13. Anna Karina.
Još jedna francuska modna ikona bila je glumica Anna Karina. Bila je muza redatelja Jean-Luc Godard te jedna od najvažnijih figura eksperimentalnog filma i francuskog novog vala 60-ih godina.
| Foto: Wikipedia
14. Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve postala je muza dizajnera Yves Saint Laurent kada ju je prvi put vidio u filmu. Od tada su postali bliski prijatelji. Njezin stil i danas služi kao inspiracija modnoj industriji.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
15. Marcello Mastroianni.
Povjesničari filma, ali i mode, zauvijek će pamtiti legendarnu scenu u Trevi Fountain iz filma La Dolce Vita redatelja Federico Fellini. Glavni glumac postao je simbol chic i glamuroznog stila prikazanog u filmu.
| Foto: Instagram
16. Marilyn Monroe.
Naravno, djevojka čiji je lik i danas prisutan diljem svijeta ne može biti izostavljena. Marilyn Monroe, koja je briljirala u komedijama svog vremena, znala je iskoristiti svoj imidž. Iako je poznata i po osobnim problemima, glumica i dalje ostaje moderna ikona.
| Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive
17. Sophia Loren.
Bila je (i ostala) ikona talijanske i holivudske kinematografije. I u kasnim osamdesetima glumica i dalje oduševljava publiku na velikom platnu zahvaljujući talentu te elegantnoj i senzualnoj pojavi.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
18. Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo nije bio klasična ljepota, ali posjedovao je onaj neodoljivi „je ne sais quoi“ koji ga je činio iznimno privlačnim. Bilo je neupitno da ima izvrstan osjećaj za stil. Glumac je, zajedno s Anna Karina, bio jedan od omiljenih glumaca redatelja Jean-Luc Godard.
| Foto: New York Times
19. Alain Delon.
Alain Delon bio je sinonim za eleganciju i stil. Glumac je znao nositi odijelo i baloner bolje nego gotovo itko na svijetu.
20. Sara Montiel.
Sara Montiel bila je diva španjolske kinematografije 50-ih i 60-ih godina, a njezina ekscentrična, ali elegantna ljepota pomogla joj je da ostvari međunarodni uspjeh.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell