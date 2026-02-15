Obavijesti

NEIZBRISIV TRAG

FOTO Ove holivudske zvijezde su zauvijek promijenile modu

Zlatno doba Hollywooda nije obilježilo samo filmsku umjetnost, već i svjetsku modu. Filmske zvijezde tog razdoblja postale su simboli elegancije, glamura i individualnog stila, a njihovi su modni izbori često nadilazili filmsko platno i postajali globalni trendovi. Od sofisticiranih haljina i savršeno krojenih odijela do prepoznatljivih frizura i upečatljivih modnih dodataka, holivudske ikone oblikovale su standarde ljepote i stila koji i danas inspiriraju modnu industriju
1. Audrey Hepburn. Naravno, kada govorimo o holivudskim modnim ikonama, moramo spomenuti Audrey Hepburn. Osim nevjerojatnog glumačkog talenta, njezina jedinstvena vizija mode postavljala je trendove u prošlosti, ali i danas. Njezin omiljeni modni brend? Givenchy, uvijek. | Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
