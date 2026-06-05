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MODA POZNATIH TENISAČICA

FOTO Ovi outfiti digli su više prašine od mečeva: Pogledajte luksuzna izdanja Arine, Osake

Teniski tereni odavno su prestali biti samo poprišta sportskih nadmetanja. Sve više postaju modne piste na kojima igračice izražavaju osobnost, pomiču granice i postavljaju trendove. Pogledajte odvažne kombinacije i skupocjeni nakit najvećih zvijezda tenisa
French Open
NAOMI OSAKA - Četverostruka Grand Slam pobjednica, Naomi Osaka, na teren donosi avangardni i često kulturološki inspiriran modni izričaj. | Foto: Benoit Tessier
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NAOMI OSAKA - Četverostruka Grand Slam pobjednica, Naomi Osaka, na teren donosi avangardni i često kulturološki inspiriran modni izričaj. | Foto: Benoit Tessier
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