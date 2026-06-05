FOTO Ovi outfiti digli su više prašine od mečeva: Pogledajte luksuzna izdanja Arine, Osake

Teniski tereni odavno su prestali biti samo poprišta sportskih nadmetanja. Sve više postaju modne piste na kojima igračice izražavaju osobnost, pomiču granice i postavljaju trendove. Pogledajte odvažne kombinacije i skupocjeni nakit najvećih zvijezda tenisa
NAOMI OSAKA - Četverostruka Grand Slam pobjednica, Naomi Osaka, na teren donosi avangardni i često kulturološki inspiriran modni izričaj.
| Foto: Benoit Tessier
NAOMI OSAKA - Četverostruka Grand Slam pobjednica, Naomi Osaka, na teren donosi avangardni i često kulturološki inspiriran modni izričaj. |
Foto: Benoit Tessier
NAOMI OSAKA - Četverostruka Grand Slam pobjednica, Naomi Osaka, na teren donosi avangardni i često kulturološki inspiriran modni izričaj.
| Foto: Benoit Tessier
Na Roland Garros ove godine je izašla u couture kreacijama izrađenima od reciklirane Nike odjeće i zlatnoj haljini prekrivenoj šljokicama.
| Foto: Benoit Tessier
Predstavila je niz posebnih izlaznih kombinacija koje su za nju osmislili švicarski dizajner Kevin Germanier i vijetnamski Nguyễn Tiến Truyển.
| Foto: Benoit Tessier
Temelj svih izdanja bila je zlatna Nikeova teniska haljina prekrivena šljokicama, toliko upečatljiva da je Osaka priznala kako je pripremila i dvije rezervne haljine za slučaj da sucima zasmeta refleksija sunčevih zraka.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Također, na Australian Openu 2026. godine privukla je pažnju takozvanim "jellyfish" (meduza) izgledom, koji se sastojao od plisirane suknje dizajnera Roberta Wuna ispod Nike haljine u boji morske pjene.
| Foto: JAIMI JOY/REUTERS
Osaka često kroz odjeću odaje počast svom japanskom nasljeđu. Njezini outfiti inspirirani Harajuku modom, s velikim mašnama i tilom, postali su njezin zaštitni znak.
| Foto: JAIMI JOY/REUTERS
SERENA WILLIAMS - Kad se govori o modi u tenisu, ime Serene Williams je nezaobilazno. Njezin dugogodišnji utjecaj potvrđen je i titulom modne ikone, koju joj je službeno dodijelilo Američko udruženje modnih dizajnera. Serena je poznata po rušenju stereotipa, a njezine odjevne kombinacije često su bile predmet žustrih rasprava.
| Foto: MIKE SEGAR
Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je crni "catsuit" koji je nosila na Roland Garrosu 2018., nakon rođenja kćeri, a koji je kasnije bio zabranjen, što je pokrenulo lavinu komentara o pravilima odijevanja u tenisu.
| Foto: Profimedia
Neopterećena kritikama, nastavila je s odvažnim izborima, poput jednodijelnog kompleta s jednim dugim rukavom ili opreme ukrašene natpisima "Majka", "Kraljica", "Prvakinja" i "Božica".
| Foto: Frank Molter/DPA
Njezin posljednji nastup na US Openu, 2022., bio je kruna modne ostavštine. Nosila je haljinu inspiriranu umjetničkim klizanjem sa šest slojeva, koji su simbolizirali njezinih šest osvojenih naslova na tom Grand Slamu.
| Foto: Robert Deutsch
Gornji dio haljine bio je optočen dijamantima koji su aludirali na noćno nebo, a na nogama je imala prilagođene Nike tenisice s dijamantnim Swoosh logom i zlatnim vezicama ukrašenim s 400 ručno postavljenih dijamanata.
| Foto: SHANNON STAPLETON
Foto Geoff Burke
Foto USA Today Sports/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VENUS WILLIAMS - Starija sestra Williams, Venus, također je ostavila dubok trag u svijetu teniske mode. Njezin stil odlikuje se elegancijom i suradnjama s poznatim modnim kućama. Na US Openu 2025. godine nosila je prilagođene komplete brendova kao što su ERL, Luar i Khaite. Posebno se istaknuo ERL komplet s plisiranom suknjom i upečatljivim žutim držačem za reket od ovčje kože.
| Foto: Bradley Ormesher/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL
Venus je također poznata po nošenju skupocjenog nakita. Na Met Gali 2026. godine, gdje je bila jedna od supredsjedateljica, nosila je upečatljivu Swarovski ogrlicu koja je bila posveta portretu Roberta Pruitta "Venus Williams, dvostruki portret". Njezina strast prema nakitu rezultirala je i suradnjom s brendom Reinstein Ross na kolekciji "Diamond Match", inspiriranoj njezinim osobnim stilom.
| Foto: DANIEL COLE
Foto Geoff Burke
ARINA SABALENKA - Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka poznata je po svom moćnom stilu igre, ali i po smjelim modnim odabirima i ljubavi prema luksuznom nakitu.
| Foto: Stephane Mahe
Njezine kombinacije na terenu često uključuju jarke boje i zanimljive krojeve. Ipak, ono što posebno privlači pažnju je njezin nakit. Sabalenka na terenu redovito nosi skupocjene komade izrađene u suradnji s njujorškom draguljarskom kućom Material Good. Posebnu pozornost privukle su dvije ogrlice ukrašene s ukupno 122,12 karata granata i 13,93 karata dijamanata, dok su viseće naušnice sadržavale jastučasto brušene granate okružene bijelim dijamantima markiz reza.
| Foto: Stephane Mahe
Tako je na ovogodišnjem Roland Garrosu nosila upečatljiv set od granata i dijamanata, inspiriran crvenom zemljom, dok je ranije nosila komplete od plavih safira, inspirirane australskom obalom - a svi su procijenjeni na pravo bogatstvo. Na US Openu je nosila nakit s posebnim značenjem, ogrlica s turmalinom i dijamantni čoker imali su osam kamenčića kao simbol njezinog osmog nastupa na tom turniru.
| Foto: Claudia Greco
Foto Claudia Greco
MARIA SHARAPOVA - Osim spomenutih tenisačica, kroz povijest su i druge igračice ostavile trag. Maria Sharapova bila je poznata po elegantnim i ženstvenim haljinama, a njezina crna haljina ukrašena Swarovski kristalima s US Opena 2017. i danas se pamti.
| Foto: DANNY MOLOSHOK
CHRIS EVERT - Ipak, priča o nakitu na terenu ne može se ispričati bez Chris Evert. Ona je 1978. godine na US Openu nosila tanku dijamantnu narukvicu. Kad joj je narukvica tijekom meča pala s ruke, zatražila je prekid kako bi je pronašla.
Taj je događaj zauvijek popularizirao "tenisku narukvicu" kao nezaobilazan modni dodatak i pokazao da glamur i sport itekako idu ruku pod ruku.
| Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO