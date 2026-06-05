FOTO Ovi outfiti digli su više prašine od mečeva: Pogledajte luksuzna izdanja Arine, Osake

Tako je na ovogodišnjem Roland Garrosu nosila upečatljiv set od granata i dijamanata, inspiriran crvenom zemljom, dok je ranije nosila komplete od plavih safira, inspirirane australskom obalom - a svi su procijenjeni na pravo bogatstvo. Na US Openu je nosila nakit s posebnim značenjem, ogrlica s turmalinom i dijamantni čoker imali su osam kamenčića kao simbol njezinog osmog nastupa na tom turniru. | Foto: Claudia Greco