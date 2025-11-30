FOTO Zaradila tisuće na golemoj stražnjici, a sad je smanjuje: 'Mrzim kako izgleda!'

Influencerica Anastasia Karanikolaou, poznata kao Stassie Baby, otkrila je razloge zbog kojih je odlučila smanjiti stražnjicu nakon što je sa samo 18 godina napravila BBL
Tijekom proteklih mjeseci dugogodišnja prijateljica poslovne žene i reality zvijezde Kylie Jenner otvoreno govori o estetskim zahvatima koje je radila kao tinejdžerica, ističući da je tada imala osjećaj da “mora” imati veliku stražnjicu, usne i grudi.
BBL je u 2010-ima postao iznimno popularan zahvaljujući slavnim osobama poput Nicki Minaj, Cardi B i Kim Kardashian. Mnoge su mlade žene, želeći replicirati njihove obline viđene na društvenim mrežama, posezale za ovom operacijom.
Postupak uključuje transfer masnog tkiva, najčešće iz područja trbuha ili bedara, u stražnjicu kako bi se povećao volumen.
No, promjena trendova u ljepoti u posljednje vrijeme dovela je do toga da sve više slavnih traži prirodniji izgled, a Stassie je posljednja u nizu koja je odlučila ukloniti prethodne estetske zahvate.
-BU centru sam za oporavak nakon operacije smanjenja guze - rekla je u videu.
Dodala je kako još nije vidjela konačni rezultat, ali da joj se čini da stražnjica “izgleda lijepo, podignuto i manje”.
Kasnije se osvrnula i na kritike, naglašavajući da operaciju nije napravila zato što su se promijenili trendovi.
- Želim samo reći da dijelim svoje iskustvo jer sam voljela da je netko meni, kad sam imala 18 i donosila ove odluke, pokazao i neglamuroznu stranu estetske kirurgije - rekla je u novoj objavi.
Karanikolaou je i ranije govorila o žaljenju zbog BBL-a, ističući u razgovoru za Bravo’s Coffee Talk da joj je o toj temi dugo bilo teško govoriti.
