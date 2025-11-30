Obavijesti

KAD TREND POSTANE TERET

FOTO Zaradila tisuće na golemoj stražnjici, a sad je smanjuje: 'Mrzim kako izgleda!'

Influencerica Anastasia Karanikolaou, poznata kao Stassie Baby, otkrila je razloge zbog kojih je odlučila smanjiti stražnjicu nakon što je sa samo 18 godina napravila BBL
Tijekom proteklih mjeseci dugogodišnja prijateljica poslovne žene i reality zvijezde Kylie Jenner otvoreno govori o estetskim zahvatima koje je radila kao tinejdžerica, ističući da je tada imala osjećaj da “mora” imati veliku stražnjicu, usne i grudi. | Foto: Instagram
1/50
