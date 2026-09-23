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ZA OČARAVAJUĆI IZGLED

FOTO Ovih 17 frizura će tankoj kovrčavoj kosi dati volumen

Tanka kovrčava kosa ponekad može djelovati spljošteno, osobito kada je preduga ili joj nedostaje odgovarajući oblik. Dobra frizura može napraviti veliku razliku jer uklanjanje viška težine omogućuje kovrčama da se podignu i dobiju više pokreta
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FOTO Ovih 17 frizura će tankoj kovrčavoj kosi dati volumen
Od kratkog pixieja i klasičnog boba do slojevitih frizura do ramena, donosimo 17 ideja koje mogu pomoći da kovrče izgledaju punije. | Foto: 123RF
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Od kratkog pixieja i klasičnog boba do slojevitih frizura do ramena, donosimo 17 ideja koje mogu pomoći da kovrče izgledaju punije. | Foto: 123RF
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