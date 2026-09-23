FOTO Ovih 17 frizura će tankoj kovrčavoj kosi dati volumen

Tanka kovrčava kosa ponekad može djelovati spljošteno, osobito kada je preduga ili joj nedostaje odgovarajući oblik. Dobra frizura može napraviti veliku razliku jer uklanjanje viška težine omogućuje kovrčama da se podignu i dobiju više pokreta
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Od kratkog pixieja i klasičnog boba do slojevitih frizura do ramena, donosimo 17 ideja koje mogu pomoći da kovrče izgledaju punije.
| Foto: 123RF
Od kratkog pixieja i klasičnog boba do slojevitih frizura do ramena, donosimo 17 ideja koje mogu pomoći da kovrče izgledaju punije. |
Foto: 123RF
Od kratkog pixieja i klasičnog boba do slojevitih frizura do ramena, donosimo 17 ideja koje mogu pomoći da kovrče izgledaju punije.
| Foto: 123RF
1. PIXIE S KOVRČAMA OBLIKOVANIMA PRSTIMA. Retro kovrče oblikovane prstima daju kratkoj kosi dodatnu teksturu i elegantan, razigran izgled.
| Foto: 123RF
2. KLASIČNI BOB.
Kod kovrčave kose lagani slojevi mogu spriječiti trokutasti oblik, dok pjena za teksturu dodatno naglašava volumen.
| Foto: 123RF
3. KOSA DO RAMENA S PRAMENOVIMA.
Pramenovi i balayage vizualno stvaraju dubinu pa kosa može djelovati gušće i življe.
| Foto: 123RF
4. RAZBARUŠENI PIXIE.
Nešto duži pixie naglašava prirodne kovrče, a lagano razbarušivanje prstima stvara dodatni volumen.
| Foto: 123RF
5. KOVRČAVE ŠIŠKE.
Šiške mogu odmah dodati punoću prednjem dijelu frizure, bez obzira na ostatak duljine.
| Foto: 123RF
6. UNDERCUT.
Postupno skraćene strane čine kovrče na vrhu glave izraženijima i vizualno gušćima.
| Foto: 123RF
7. DUBOKI RAZDJELJAK SA STRANE.
Jednostavno prebacivanje većeg dijela kose na jednu stranu može podignuti korijen bez posebnih proizvoda.
| Foto: 123RF
8. VRLO KRATKI KROJ.
Kod kratke kose prirodna tekstura kovrča dolazi u prvi plan, a kosa manje djeluje tanko.
| Foto: 123RF
9. RAVNO REZANI BOB.
Čista, ravna linija vrhova može dati dojam veće gustoće jer krajevi ne izgledaju prorijeđeno.
| Foto: 123RF
10. SLOJEVITI PIXIE.
Različite duljine i slojevi stvaraju visinu i punoću, što posebno odgovara finoj i tankoj kosi.
| Foto: 123RF
11. SLOJEVITI LOB.
Lob do ramena daje dovoljno duljine za različite frizure, dok slojevi kovrčama dodaju dubinu.
| Foto: 123RF
12. MODERNI SHAG.
Mnogo slojeva, opuštena tekstura i lagane šiške daju kovrčama pokret i razigran volumen.
| Foto: 123RF
13. SLOJEVI OKO LICA.
Mekano ošišani prednji pramenovi podižu kosu i istodobno lijepo uokviruju lice.
| Foto: 123RF
14. BOB SA ŠIŠKAMA.
Kovrčave šiške daju karakter jednostavnom bobu, a pramenove je moguće dodatno definirati prstima.
| Foto: 123RF
15. PRIRODNE KOVRČE DO RAMENA.
Umjesto strogo definiranog razdjeljka, kosa se može lagano prebaciti na jednu stranu za dodatno podizanje.
| Foto: 123RF
16. POSTUPNO ŠIŠANI KOVRČAVI BOB.
Slojevi se nižu jedan preko drugoga i stvaraju dubinu, podignut korijen i dojam gušće kose.
| Foto: 123RF
POSTUPNO ŠIŠANI KOVRČAVI BOB.
Slojevi se nižu jedan preko drugoga i stvaraju dubinu, podignut korijen i dojam gušće kose.
Kod tanke kovrčave kose slojevi mogu biti posebno korisni jer smanjuju težinu koja povlači kovrče prema dolje. Praktična duljina je kosa do ramena, dok se za oblikovanje preporučuju lagani proizvodi koji neće opteretiti vlasi te sušenje difuzorom ili prirodnim putem.
| Foto: Instagram/anhcotran