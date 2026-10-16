FOTO Ovo je 20 najljepših otoka svijeta: Na popisu je i naš biser!

Tirkizno more, bijele pješčane plaže, skrivene uvale i prekrasni krajolici samo su neki od prizora koji ove otoke čine posebnima. Među 20 najljepših otoka svijeta, prema izboru putničkog portala Islands, našao se i jedan hrvatski otok koji svake godine privlači brojne turiste
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U nastavku pogledajte koje su se sve destinacije našle na popisu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se sve destinacije našle na popisu.
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Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se sve destinacije našle na popisu.
| Foto: 123RF
1. CAPRI, ITALIJA.
Talijanski Capri poznat je po spektakularnim vapnenačkim liticama, skrivenim plažama i čuvenoj Plavoj špilji, u kojoj sunčeva svjetlost stvara intenzivnu plavu boju mora. Otok privlači posjetitelje još od rimskog doba, a među njegovim zanimljivostima nalaze se i ostaci vile rimskog cara Tiberija, s kojih se pruža prekrasan pogled.
| Foto: 123RF
2. OTOCI WHITSUNDAY, AUSTRALIJA.
Ova otočna skupina sastoji se od 74 otoka smještena uz Veliki koraljni greben. Poznata je po bijelom pijesku, tirkiznom moru i luksuznim odmaralištima. Posebno se ističe plaža Whitehaven, a posjetitelji mogu uživati i u panoramskim letovima iznad koraljnih formacija.
| Foto: 123RF
3. BALI, INDONEZIJA.
Bali je jedna od najpoznatijih svjetskih turističkih destinacija, a posjetitelje privlači raznolikom prirodom i bogatom kulturom. Osim poznatih plaža, poput Nusa Due i Seminyaka, otok je prepoznatljiv po rižinim terasama Ubuda, drevnim hramovima i duhovnoj tradiciji.
| Foto: Hani Santosa
4. OTOK JAMESA BONDA, TAJLAND.
Ovaj neobični vapnenački otočić uzdiže se iz smaragdnog mora zaljeva Phang Nga. Svjetsku slavu stekao je zahvaljujući filmu o Jamesu Bondu 'Čovjek sa zlatnim pištoljem' iz 1974. godine. Danas je omiljeno izletište, a posjetitelji mogu istraživati okolne špilje, lagune i plutajuća sela.
| Foto: 123RF
5. KAUAI, HAVAJI.
Kauai nosi nadimak Vrtni otok zbog svoje bujne vegetacije i spektakularnih krajolika. Poznat je po kanjonu Waimea, visokim liticama obale Na Pali, tropskim šumama i slapovima. Među najpoznatijim prirodnim atrakcijama nalaze se slapovi Wailua, koji su se pojavili i u uvodnoj špici serije 'Fantasy Island'.
| Foto: 123RF
6. BORA BORA, FRANCUSKA POLINEZIJA.
Bora Bora smatra se jednom od najromantičnijih destinacija svijeta. Otok je okružen lagunama različitih nijansi plave boje, koraljnim grebenima i luksuznim bungalovima izgrađenima iznad mora. Njegovim krajolikom dominira vulkanski vrh Otemanu, a okolno more bogato je raznovrsnim morskim životom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. SEJŠELI.
Sejšeli su otočna država u Indijskom oceanu poznata po bijelim pješčanim plažama, velikim granitnim stijenama i kristalno čistom moru. Njihovi prizori često se pojavljuju na turističkim razglednicama. Otočje je poznato i po luksuznim odmaralištima, a na otoku North Island medeni mjesec proveli su princ William i Kate Middleton.
| Foto: 123RF
8. SANTORINI, GRČKA.
Bijele kuće s plavim kupolama, smještene na strmim liticama iznad Egejskog mora, zaštitni su znak Santorinija. Ovaj grčki otok poznat je po vulkanskom krajoliku, plažama s crnim, crvenim i bijelim pijeskom te prekrasnim zalascima sunca. Posjetitelji mogu istraživati i drevne ruševine te tradicionalna otočna naselja.
| Foto: Canva
9. SVETA LUCIJA, KARIBI.
Karipski otok Sveta Lucija posebno je poznat po dvama vulkanskim vrhovima Pitons, koji su pod zaštitom UNESCO-a. Osim planinskih krajolika, otok nudi tropske šume, pješčane plaže, ostatke nekadašnjih plantaža šećera i prirodne blatne kupke bogate mineralima.
| Foto: 123RF
10. FIDŽI.
Fidži obuhvaća više od 300 otoka poznatih po koraljnim grebenima, tropskoj vegetaciji i prekrasnim plažama. Njegovi krajolici poslužili su kao kulisa za filmove 'Brodolom života' i 'Plava laguna'. Posjetitelji mogu uživati u ronjenju, istraživanju prirode i boravku u luksuznim odmaralištima na privatnim otocima.
| Foto: intercontinentalfiji.com
11. VELIKI OTOK, HAVAJI.
Veliki otok, poznat i kao Hawaii Island, ističe se velikom prirodnom raznolikošću. Na njemu se mogu pronaći tropske šume, slapovi, vulkanski krajolici i sušna područja. Posebno je zanimljiv vulkan Mauna Kea, na čijem se vrhu mogu pojaviti i snježni uvjeti, što stvara neobičan kontrast s tropskim dijelovima otoka.
| Foto: 123RF
12. MALDIVI.
Maldivi su sinonim za luksuzni odmor, bijele plaže i bungalove iznad tirkiznog mora. Ova otočna država u Indijskom oceanu poznata je po iznimno bogatom podvodnom svijetu, zbog čega je omiljena među ljubiteljima ronjenja. Poseban doživljaj nude podvodni restorani i smještaj s pogledom na morski život.
| Foto: Mira Bozhko
13. PALAWAN, FILIPINI.
Palawan se često opisuje kao jedno od posljednjih netaknutih prirodnih područja Filipina. Poznat je po vapnenačkim stijenama, tirkiznim lagunama i bogatom morskom svijetu. Ondje se nalaze dva lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, prirodni park grebena Tubbataha i Nacionalni park podzemne rijeke Puerto Princesa.
| Foto: 123RF
14. HVAR, HRVATSKA.
Među najljepšim otocima svijeta našao se i hrvatski Hvar, koji se ističe bogatom poviješću, prirodnim ljepotama i tradicionalnom dalmatinskom arhitekturom. Grad Hvar prepoznatljiv je po kamenim ulicama, povijesnim zidinama i crvenim krovovima, dok unutrašnjost otoka krase vinogradi, polja lavande i slikoviti krajolici. Posebno se ističe Starogradsko polje, koje je 2008. godine uvršteno na UNESCO-ov popis svjetske baštine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. MARTINIK, KARIBI.
Martinik je karipski otok poznat i kao Otok cvijeća. Njegovim krajolikom dominira vulkan Montagne Pelée, a među atrakcijama su tropski vrtovi Balata, viseći mostovi i ostaci povijesnih građevina u gradu Saint-Pierreu. Otok privlači posjetitelje koji žele spoj prirodnih ljepota, povijesti i karipske kulture.
| Foto: 123RF
16. KOKOSOVI OTOCI, AUSTRALIJA.
Kokosovi otoci, poznati i kao Cocos Keeling, skupina su od 27 koraljnih otoka u Indijskom oceanu. Njihove najveće prednosti su mir, netaknute plaže i kristalno čisto more. Za razliku od poznatih turističkih odredišta, ovdje nema velikih hotelskih kompleksa ni velikih gužvi, a lagune su stanište brojnih morskih kornjača.
| Foto: 123RF
17. PAKSOS, GRČKA.
Paksos je mali grčki otok u Jonskom moru, poznat po maslinicima, tradicionalnim tavernama, kamenim kućama i mirnom načinu života. Njegovu zapadnu obalu krase strme litice, prirodni kameni lukovi i brojne morske špilje. Izletnici često posjećuju i susjedni Antipaksos, poznat po prekrasnim plažama i tirkiznom moru.
| Foto: 123RF
18. SAMOA.
Samoa je poznata po polinezijskoj kulturi i tradicionalnom načinu života koji se naziva Fa'a Samoa. Osim kulturnog nasljeđa, otočje nudi tropske šume, vodopade, morske špilje i vulkanske krajolike. Među najpoznatijim atrakcijama nalazi se prirodni bazen To Sua na otoku Upolu, dok se na otoku Savai'i mogu razgledati polja lave nastala početkom 20. stoljeća.
| Foto: newspaper.li
19. COOKOVI OTOCI.
Cookovi otoci skupina su od 15 otoka u južnom Tihom oceanu. Poznati su po tirkiznim lagunama, zelenim planinama i tradicionalnoj polinezijskoj kulturi. Najveći otok Rarotonga popularan je među ljubiteljima prirode, dok je Aitutaki posebno poznat po prekrasnoj laguni i bungalovima smještenima iznad mora.
| Foto: Andrea Izzotti
20. GVADELOUPA, KARIBI.
Gvadelupa je francusko prekomorsko otočje u Karipskom moru, prepoznatljivo po obliku nalik leptiru. Sastoji se od pet glavnih otoka, a poznato je po vulkanima, tropskim šumama i brojnim plažama različitih boja pijeska. Posjetitelji mogu istraživati prirodne rezervate, plantaže šećerne trske i slikovita obalna naselja.
| Foto: 123RF