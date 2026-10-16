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RAJ NA ZEMLJI

FOTO Ovo je 20 najljepših otoka svijeta: Na popisu je i naš biser!

Tirkizno more, bijele pješčane plaže, skrivene uvale i prekrasni krajolici samo su neki od prizora koji ove otoke čine posebnima. Među 20 najljepših otoka svijeta, prema izboru putničkog portala Islands, našao se i jedan hrvatski otok koji svake godine privlači brojne turiste
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FOTO Ovo je 20 najljepših otoka svijeta: Na popisu je i naš biser!
U nastavku pogledajte koje su se sve destinacije našle na popisu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su se sve destinacije našle na popisu. | Foto: 123RF
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