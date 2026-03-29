FOTO Ovo je deset najzelenijih gradova na svijetu, a čak sedam ih se nalazi u Europi

Dobra kvaliteta zraka, obilje prostora prekrivenog travom i drvećem, kao i pristupačnost, sve su to važni čimbenici koje gradovi mogu ponuditi. Mnogi su puni nebodera, poslovnih zgrada i prometnih gužvi - ali neki su bolji od drugih. Novi indeks zelenih gradova otkrio je gdje se nalaze najzeleniji gradovi na svijetu.
Uzimajući u obzir različite čimbenike otkriveni su najbolji i najzeleniji gradovi, prema istraživanju tvrtke Iglu.
1. OSLO, NORVEŠKA: Okrunjen je najzelenijim gradom na svijetu, a 95 posto ljudi živi unutar 300 metara od zelene površine. Norveški glavni grad ima oko 724.000 stanovnika, ali i dalje ima puno prostora za zelenilo. Ostvario je impresivnih 77,3 od 100 bodova, a može se pohvaliti izvrsnom kvalitetom zraka. Ima čak ima i pčelinju autocestu, koja je uvedena 2015. kako bi se zaštitile ugrožene pčele, a uključivala je stvaranje rute cvijeća i zelenih vrtova na krovovima. Džepni parkovi također su čest prizor, a riječ je o malim zelenim površinama na mjestima koja su nekada bila parkirna.
2. VILNIUS, LITVA:
Vilnius je proglašen Europskom zelenom prijestolnicom za 2025. zbog širenja zelenog javnog prijevoza i vanjskih prostora. Ove godine ima ukupnu ocjenu 72,3, a 61 posto teritorija posvećeno je zelenim površinama.
3. HELSINKI, FINSKA: Poznat je po svom "divljem urbanizmu" i čistom zraku. Proglašen je najodrživijom turističkom destinacijom na svijetu u Globalnom indeksu održivosti destinacija za 2024. i 2025. godinu, što ga čini idealnim odredištem za putnike koji vode računa o zdravlju. Grad se može pohvaliti s oko 46% zelenih površina, uključujući Kaivospuisto (Central Park), koji je 10 km dugačak pojas šume koji počinje od centra grada.
4. BEČ, AUSTRIJA: Više od 50% grada označen je kao zelena površina, a uključuje sve, od povijesnih vrtova do Bečke šume, UNESCO-vog rezervata biosfere koji se nalazi na zapadnom rubu grada. Bečka šuma ima mrežu pješačkih i planinarskih staza koje su lako dostupne gradskim javnim prijevozom. Od uređenih vrtova dvorca Schönbrunn do divljih, šumovitih brežuljaka Leopoldsberga, turisti neće ostati razočarani.
5. CANBERRA, AUSTRALIJA: Ima jednu od najviših stopa urbanih zelenih površina po glavi stanovnika u svijetu. Izgrađen 1913. kako bi se urbani život spojio s australskim krajolikom, grad čuva 45% svoje površine kao zaštićene nacionalne parkove i prirodne rezervate. Ovaj jedinstveni dizajn osigurava da svaki stanovnik ostane povezan s divljinom, čak i u srcu glavnog grada. Posjetitelji mogu istražiti Nacionalni arboretum, dom za preko 100 različitih šuma s tisućama rijetkih stabala, i uživati u panoramskom pogledu s brda Dairy Farmers. Pokretan 100% obnovljivom električnom energijom, Canberra je jedna od najodrživijih svjetskih prijestolnica, gdje je sofisticirano gradsko iskustvo uvijek na samo nekoliko koraka od divlje australske divljine.
6. SYDNEY, AUSTRALIJA: Kroz inicijativu "Rewilding Sydney", grad je već premašio 173.000 autohtonih zasada kako bi obnovio bioraznolikost, podržavajući viziju u kojoj svaki stanovnik živi unutar deset minuta hoda od parka, a kultna luka je povezana ogromnom mrežom zelenih šetnica i biciklističkih staza. Sydney pruža impresivno iskustvo na otvorenom koje počinje u Kraljevskom botaničkom vrtu, uz Operu. "Zelena pluća" Centennial Parklandsa nude 890 hektara staza i jezera, dok Hyde Park, najstariji u Australiji, pruža sjenovito utočište u srcu središnje poslovne četvrti.
7. STOCKHOLM, ŠVEDSKA: Definiran je jedinstvenim rasporedom "jedna trećina": trećina voda, trećina zelene površine i trećina urbano područje. Kao prva Europska zelena prijestolnica 2010. godine, grad nudi jedan od najvećih omjera zelenih površina po glavi stanovnika u svijetu, osiguravajući da gotovo svaki stanovnik živi unutar nekoliko minuta hoda od prirode. Ovaj krajolik je usmjeren na Kraljevski nacionalni gradski park, prvi urbani nacionalni park na svijetu, koji se proteže šest milja kroz srce grada, spajajući stare šume s kristalno čistim vodenim putovima.
8. SINGAPUR: Pionir modela "priroda na prvom mjestu" koji obuhvaća više od 300 hektara Skyrise Greeneryja. Kroz pokret OneMillionTrees, u kojem je zasađeno više od 700.000 stabala prema svom cilju za 2030. godinu, grad osigurava da se 95% kućanstava nalazi unutar deset minuta hoda od parka. Ovaj dizajn osigurava prosječno 66 m² zelene površine po stanovniku, čak i u jednom od najgušće naseljenih središta svijeta. Ima mrežu međusobno povezanih parkova dugu 370 km, povezujući kultna "Superdrva" Gardens by the Bay s Botaničkim vrtovima koji su pod zaštitom UNESCO-a.
9. READING, VELIKA BRITANIJA: Smješten na jugu Engleske ovaj gradić ima 35 posto površine posvećene javnim zelenim površinama, a u središtu grada, Abbey Quarter spaja povijesne ruševine s uređenim krajolicima Forbury Gardensa. Grad je definiran inicijativom 'Rijeke i parkovi', koja izravno povezuje rijeke Temzu i Kennett sa središtem grada.
10. MUNCHEN, NJEMAČKA: Prepoznat je kao najpješačkiji grad na planetu. Njegov poznati Engleski vrt veći je od njujorškog Central Parka, dok "Park Miles" povezuje urbano središte sa 70 kilometara dugim zaštićenim zelenim pojasom. S predanošću da do 2035. postane klimatski neutralan, München prednjači u kombiniranju gradskog života sa zdravljem okoliša. Posjetitelji mogu uživati u raznim parkovima i rekreacijskim područjima. Olympiapark, stvoren za Olimpijske igre 1972., prostire se na 395 hektara brda i jezera, dok je park palače Nymphenburg drugi najveći zeleni prostor u gradu i nudi veličanstveni barokni ambijent.
