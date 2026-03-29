FOTO Ovo je deset najzelenijih gradova na svijetu, a čak sedam ih se nalazi u Europi

1. OSLO, NORVEŠKA: Okrunjen je najzelenijim gradom na svijetu, a 95 posto ljudi živi unutar 300 metara od zelene površine. Norveški glavni grad ima oko 724.000 stanovnika, ali i dalje ima puno prostora za zelenilo. Ostvario je impresivnih 77,3 od 100 bodova, a može se pohvaliti izvrsnom kvalitetom zraka. Ima čak ima i pčelinju autocestu, koja je uvedena 2015. kako bi se zaštitile ugrožene pčele, a uključivala je stvaranje rute cvijeća i zelenih vrtova na krovovima. Džepni parkovi također su čest prizor, a riječ je o malim zelenim površinama na mjestima koja su nekada bila parkirna. | Foto: IMAGO/Martin Bäuml/IMAGOSTOCK&PE