FOTO Ovo je najbolji gin u Istri - Pogledajte atmosferu s GinIstre i tko su bili dobitnici

“Nisam uopće ovo očekivala. Nadali smo se nagradi za dizajn jer smo već dobili priznanja za izgled boce tako da smo zahvalni na tome jer smo se zaista potrudili, no ova nas je šampionska titula posve iznenadila, ali i učinila iznimno ponosnima. Prve su kapljice gina u našoj destileriji potekle 2023. godine tako da smo tek dvije godine na sceni. Dosadašnje nagrade potvrdile su nam da radimo dobar posao, a sada s ovim priznanjem imam potvrdu da su ljubav i strast koje sam prenijela u ovaj proizvod definitivno prava stvar”, poručila je Larisa Hržić, vlasnica destilerije s778 Heritage. | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL