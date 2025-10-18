Obavijesti

FOTO Ovo je najbolji gin u Istri - Pogledajte atmosferu s GinIstre i tko su bili dobitnici

Ovogodišnja GinIstra okupila je 36 izlagača iz Hrvatske, Italije, Srbije, Nizozemske, Norveške, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva i Novog Zelanda, koji su predstavili više od 60 uzoraka ginova
Rovinj: Svečano otvaranje 4. izdanja GinIstre
Titulu apsolutnog pobjednika i nagradu „Best Gin in Show“ osvojila je destilerija s778 Heritage s otoka Brača za svoj s778 London Dry Gin, koji je ponio i posebno priznanje Design Masterpiece Award za izvanredan dizajn boce s motivima bračkog kamena. | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
