FOTO Ovo je najbolji gin u Istri - Pogledajte atmosferu s GinIstre i tko su bili dobitnici

Ovogodišnja GinIstra okupila je 36 izlagača iz Hrvatske, Italije, Srbije, Nizozemske, Norveške, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva i Novog Zelanda, koji su predstavili više od 60 uzoraka ginova
Titulu apsolutnog pobjednika i nagradu „Best Gin in Show“ osvojila je destilerija s778 Heritage s otoka Brača za svoj s778 London Dry Gin, koji je ponio i posebno priznanje Design Masterpiece Award za izvanredan dizajn boce s motivima bračkog kamena.
U prepunom prostoru Stare tvornice duhana u Rovinju svečano je otvoreno četvrto izdanje međunarodnog festivala GinIstra, manifestacije koja je i ove godine potvrdila status jednog od najvažnijih regionalnih događaja posvećenih ginu i kulturi destilata.
Zlatne medalje osvojile su destilerije Poetica, Sempervivum, Aura, Old School Distillery, Istarska kapljica, Six Point Eight, Imagine Spirits, Damijanić, Old Gods, Babić, Bekrija, Count’s Drinks, Martesi i Mohor – Miva, što je još jednom potvrdilo visoku razinu kvalitete i raznolikosti gin scene u regiji.
“Nisam uopće ovo očekivala. Nadali smo se nagradi za dizajn jer smo već dobili priznanja za izgled boce tako da smo zahvalni na tome jer smo se zaista potrudili, no ova nas je šampionska titula posve iznenadila, ali i učinila iznimno ponosnima.
Prve su kapljice gina u našoj destileriji potekle 2023. godine tako da smo tek dvije godine na sceni. Dosadašnje nagrade potvrdile su nam da radimo dobar posao, a sada s ovim priznanjem imam potvrdu da su ljubav i strast koje sam prenijela u ovaj proizvod definitivno prava stvar”, poručila je Larisa Hržić, vlasnica destilerije s778 Heritage.
