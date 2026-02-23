FOTO Ovo je najbolji resort u Europi: I jako nam je blizu! Zavirite u raj za dušu i tijelo

Na istočnom dijelu grčkog otoka Korfu, u zlatnoj uvali Dassia, uz plavetnilo Jonskog mora smjestio se resort Ikos Odisia - jedno od najprestižnijih all-inclusive odredišta u Europi, koje već osvaja putnike svojom kombinacijom mediteranskog šarma, vrhunske usluge i neusporedivog opuštanja
Ikos Odisia smješten je na poluotoku okruženom šumama borova i mirisima citrusa, na oko 60 hektara bujnog zelenila s pogledom na Dassia Bay. Od međunarodne zračne luke udaljen je oko 20 minuta vožnje, što ga čini idealnim izborom za kratak bijeg od svakodnevice.
Resort se proteže duž 420 metara privatne pješčane plaže s tirkiznim morem, gdje su ležaljke, suncobrani i osvježenja uključeni u cijenu boravka. Uz obalu se pruža mirno okruženje za plivanje i sunčanje, a brojni bazeni – čak deset, uključujući grijane i dječje zone te splash park – pružaju dodatnu radost svim uzrastima.
Gosti mogu birati između više od 420 elegantno uređenih soba, apartmana i vila. Ponuda uključuje prostrane bungalove s privatnim bazenima i pogledom na more, kao i Deluxe zbirku smještaja dizajniranu za obitelji i grupe. Interijeri spajaju suvremeni dizajn s elementima corfijske tradicije, pružajući osjećaj doma i visokog standarda istovremeno.
Ikos Odisia je pravi raj za gurmane: sedam à la carte restorana i jedan glavni mediteranski buffet nude raznoliku paletu jela, od grčkih i mediteranskih specijaliteta do internacionalnih delicija kreiranih uz suradnju Michelin-chefova. U ponudi je i jedinstveno iskustvo „Dine Out” – večere u najboljim lokalnim restoranima otoka Corfua, uključene u cijenu boravka.
Osim gastronomije i plaže, resort nudi sport i zabavu na najvišoj razini. Gosti mogu igrati tenis ili nogomet, uživati u jogi i pilatesu, probati vodene sportove poput kanua ili windsurfinga, voziti bicikle ili trenirati u fitness centru. Najmlađi imaju vlastite programe, klubove i animaciju prilagođenu različitim dobnim skupinama.
Za potpuni odmor tu je i luksuzni spa centar s tretmanima Anne Semonin, sa saunom, parnom sobom i zatvorenim bazenom. Večernja zabava uključuje live glazbu, plesne programe i sofisticirane barove uz more.
Osim sadržaja unutar resorta, gosti mogu istražiti prirodu i kulturu otoka. U sklopu usluge Local Drive Adventure moguće je iznajmiti električni automobil i samostalno posjetiti znamenitosti poput UNESCO-ve stare jezgre grada Corfua, muzeje i tipične grčke taverne.
Sve u svemu, Ikos Odisia nije samo mjesto za odmor – to je iskustvo koje spaja luksuz, prirodu, kulturu i kulinarstvo. Bilo da putujete kao obitelj, par ili solo avanturist, ovaj resort na Corfuu nudi svakome po nešto, ostavljajući bez daha već pri prvom pogledu na beskrajno plavo more.
