FOTO Ovo je najbolji resort u Europi: I jako nam je blizu! Zavirite u raj za dušu i tijelo

Sve u svemu, Ikos Odisia nije samo mjesto za odmor – to je iskustvo koje spaja luksuz, prirodu, kulturu i kulinarstvo. Bilo da putujete kao obitelj, par ili solo avanturist, ovaj resort na Corfuu nudi svakome po nešto, ostavljajući bez daha već pri prvom pogledu na beskrajno plavo more. | Foto: Booking.com