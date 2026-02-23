Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LUKSUZNI BISER NA KRFU

FOTO Ovo je najbolji resort u Europi: I jako nam je blizu! Zavirite u raj za dušu i tijelo

Na istočnom dijelu grčkog otoka Korfu, u zlatnoj uvali Dassia, uz plavetnilo Jonskog mora smjestio se resort Ikos Odisia - jedno od najprestižnijih all-inclusive odredišta u Europi, koje već osvaja putnike svojom kombinacijom mediteranskog šarma, vrhunske usluge i neusporedivog opuštanja
FOTO Ovo je najbolji resort u Europi: I jako nam je blizu! Zavirite u raj za dušu i tijelo
Ikos Odisia smješten je na poluotoku okruženom šumama borova i mirisima citrusa, na oko 60 hektara bujnog zelenila s pogledom na Dassia Bay. Od međunarodne zračne luke udaljen je oko 20 minuta vožnje, što ga čini idealnim izborom za kratak bijeg od svakodnevice. | Foto: Booking.com
1/33
Ikos Odisia smješten je na poluotoku okruženom šumama borova i mirisima citrusa, na oko 60 hektara bujnog zelenila s pogledom na Dassia Bay. Od međunarodne zračne luke udaljen je oko 20 minuta vožnje, što ga čini idealnim izborom za kratak bijeg od svakodnevice. | Foto: Booking.com
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026