FOTO Ovo je najluksuzniji alpski hotel i star je preko 100 godina

Iako je poznat po vrhunskom skijanju, Suvretta House nudi luksuz koji nadilazi sportski turizam. Privatna hotelska vučnica omogućuje izravan i bezbrižan pristup stazama, što je rijetkost čak i u St. Moritzu. Za goste koji traže mir, tu su šetnje, vožnje zapregama i ugodni salonski prostori. Sve aktivnosti uklopljene su u ritam koji nikada ne narušava osjećaj opuštene elegancije. | Foto: Instagram/suvrettahouse