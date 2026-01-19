Obavijesti

SPOJ TRADICIJE I MODERNOG

FOTO Ovo je najluksuzniji alpski hotel i star je preko 100 godina

Grand Hotel Suvretta House, otvoren 1912. godine, predstavlja bezvremenski alpski luksuz iznad St. Moritza. Njegovu atmosferu obilježavaju mir, tradicija i diskretna elegancija. Povijest, lokacija i suptilan luksuz zajedno stvaraju doživljaj profinjenog odmora
Grand Hotel Suvretta House otvoren je 1912. godine i već više od jednog stoljeća predstavlja simbol luksuza u Alpama. Njegova dugovječnost nije samo brojka, već dokaz kontinuiteta kvalitete, ugleda i profinjene usluge. Boravak u hotelu nosi osjećaj povratka u zlatno doba putovanja, kada su elegancija i diskrecija bile temelj vrhunskog gostoprimstva. Ta povijesna dimenzija i danas snažno oblikuje identitet hotela. | Foto: Instagram/suvrettahouse
