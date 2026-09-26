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KIČASTI ODMOR

FOTO Ovo je najružičastiji hotel na svijetu: Ima 110 različitih soba i slapove u toaletu

Madonna Inn nalazi se na pola puta između Los Angelesa i San Francisca već gotovo 70 godina, a ističe se po svom ekscentričnom dizajnu. Sagrađen krajem pedesetih godina, ovaj obiteljski pothvat nudi gostima boravak u jednoj od stotinu i deset unikatnih soba u kojima prevladava agresivna ružičasta boja
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FOTO Ovo je najružičastiji hotel na svijetu: Ima 110 različitih soba i slapove u toaletu
Madonna Inn je kultni hotel smješten u San Luis Obispu u Kaliforniji, a svoje ime izgradio je na kiču. | Foto: Instagram/Madonna Inn
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Madonna Inn je kultni hotel smješten u San Luis Obispu u Kaliforniji, a svoje ime izgradio je na kiču. | Foto: Instagram/Madonna Inn
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