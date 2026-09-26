FOTO Ovo je najružičastiji hotel na svijetu: Ima 110 različitih soba i slapove u toaletu

Madonna Inn nalazi se na pola puta između Los Angelesa i San Francisca već gotovo 70 godina, a ističe se po svom ekscentričnom dizajnu. Sagrađen krajem pedesetih godina, ovaj obiteljski pothvat nudi gostima boravak u jednoj od stotinu i deset unikatnih soba u kojima prevladava agresivna ružičasta boja
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Madonna Inn je kultni hotel smješten u San Luis Obispu u Kaliforniji, a svoje ime izgradio je na kiču.
| Foto: Instagram/Madonna Inn
Madonna Inn je kultni hotel smješten u San Luis Obispu u Kaliforniji, a svoje ime izgradio je na kiču.
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Foto: Instagram/Madonna Inn
Madonna Inn je kultni hotel smješten u San Luis Obispu u Kaliforniji, a svoje ime izgradio je na kiču.
| Foto: Instagram/Madonna Inn
Otvoren je još 1958. godine i turistička je atrakcija zbog svog jedinstvenog dizajna.
| Foto: instagram
Većina hotela je jarkoružičasta, a svaka od 110 soba uređena je prema svojoj temi.
| Foto: instagram
Hotel su osnovali Alex i Phyllis Madonna 1958. godine, a Phyllis je osobno osmislila dizajn i uređenje svake od 110 jedinstvenih soba.
| Foto: instagram
Foto instagram
Soba "Caveman" izgleda kao špilja isklesana od kamena, "Love Nest" je prepun ružičastih detalja, a "Yahoo" je u stilu Divljeg zapada.
| Foto: Madonna
Foto Madonna
Supružnici su stvorili kompleks na velikom imanju gdje su stijene teške preko dvjesto tona ugrađene u zgrade, a dominira ružičasta boja koja se proteže čak i na kante za smeće te stupove javne rasvjete.
| Foto: instagram
Razlog za ovu neobičnu opsesiju bojom vrlo je osoban jer je Alex smatrao da njegova supruga izgleda najljepše u ružičastom.
| Foto: instagram
Ružičasta boja je zaštitni znak hotela, pa je u toj boji i vanjski dio, restoran, torte, čak i teniski tereni.
| Foto: instagram
Foto instagram
Hotel je slavan po svojim kamenim kaminima, ručno rezbarenim drvenim detaljima i neobičnim detaljima.
| Foto: instagram
Tako je slap u muškom toaletu jedan je od najpoznatijih i najviše fotografiranih detalja cijelog kompleksa. Umjesto pisoara je stijena, na kojoj senzor pokreta aktivira slap koji ispire podnožje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njihova slastičarnica poznata je u cijeloj Kaliforniji, a apsolutni hit je Pink Champagne Cake, torta s okusom šampanjca, prelivena ružičastom kremom i ukrašena velikim ružičastim čokoladnim kovrčama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram