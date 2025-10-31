FOTO Alena je ponosna na svoju savršenu stražnjicu! Pokazuje ju stalno i iz svih kuteva...

Alena Angelidis, poznata na Instagramu pod imenom @alenaangelidisfit, sve je istaknutije ime u svijetu fitnessa i bikini natjecanja. Svojim objavama želi inspirirati druge da žive zdravo
Na svojem profilu, koji prati više od 64 tisuće ljudi, dijeli dijelove svoje svakodnevice, od zahtjevnih treninga i priprema za natjecanja do motivacijskih poruka i trenutaka izvan teretane.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Kao bikini competitor, Alena surađuje s poznatim fitness timovima i brendovima poput Team Pro Physique, Toxic Angelz Bikinis i Triton Gym Wear, čime potvrđuje svoj profesionalni pristup i ozbiljnost u svijetu fitness industrije.
Foto: Instagram
Njezin sadržaj nije samo o savršenom tijelu, Alena pokazuje koliko su važni disciplina, dosljednost i pozitivan stav.
Foto: Instagram
Svojim objavama inspirira zajednicu da brine o zdravlju, pravilnoj prehrani i aktivnom načinu života.
Foto: Instagram
Osim natjecateljskog duha, Alena njeguje i lifestyle pristup: objavljuje fotografije s putovanja, modne trenutke i iskrene zapise o izazovima na putu prema ciljevima.
Foto: Instagram
Upravo ta autentičnost i energija čine je jednom od zanimljivijih fitness influencerica na društvenim mrežama.
Foto: Instagram
