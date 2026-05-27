FOTO Ovo je prekrasno cvijeće koje će vam cvjetati cijelo ljeto

Zaboravite ljetnu dosadu u vrtu uz cvjetnice koje ne posustaju ni na najvećim vrućinama. Ove otporne 'kraljice cvijeća' cvjetaju cijelo ljeto i pretvaraju svaki vrt, balkon ili terasu u raskošnu cvjetnu oazu koja traje do jeseni
1. Moody Blues, Veronica (čestoslavica) -
Moody Blues Veronica, poznata i kao čestoslavica, iz kolekcije Southern Living Plant Collection stvara jarke cvjetne klasove od kasnog proljeća pa sve do prvog mraza, privlačeći leptire i druge oprašivače tijekom cijele sezone. Dostupna je u tamnoplavim i nježno ružičastim nijansama, a njezini šiljasti cvjetovi izvrsni su i za rezano cvijeće jer buketima daju zanimljivu teksturu. Ova višegodišnja biljka koja raste u busenovima savršena je za obrube gredica i dobro uspijeva u posudama.
2. Brazilska patuljasta slaknja -
Sa svojim intenzivno plavim cvjetovima i srebrnastim lišćem, brazilska patuljasta slaknja pravi je ukras vrta i tegli. Malo koja biljka ima tako upečatljivo plave cvjetove. Ova niska jednogodišnja biljka iznimno je laka za uzgoj. Nakon što se ukorijeni, vrlo je otporna na sušu i izuzetno dobro podnosi visoke temperature.
3. Dear Dolores hortenzija - Ova krupnolisna hortenzija iz Southern Living Plant Collection cvjeta i na starim i na novim izbojcima, pružajući neprekidan niz nebeskoplavih ili ružičastih cvjetova, ovisno o pH vrijednosti tla. Cvjetanje započinje krajem proljeća na prošlogodišnjim granama, a nastavlja se ljeti na novim izbojcima. Velike cvjetne glavice dugo traju i idealne su za rezanje. Biljka naraste do oko 1,5 metara u visinu i širinu te ostavlja snažan dojam u vrtu.
4. Pčelinja metvica - Ova sjevernoamerička biljka iz porodice metvica pravi je magnet za oprašivače. Kolibrići obožavaju crvene sorte, dok domaće pčele i leptiri stalno posjećuju njezine cvjetove. Cvjeta u jarkim crvenim, ljubičastim ili ružičastim tonovima, ovisno o vrsti. Može narasti i do 1,2 metra visine, pa je idealna za stražnji dio gredica i obruba. Osjetljiva je, stoga joj osigurajte dobar razmak i sunčano mjesto.
5. Torenija -
Niska jednogodišnja biljka s prekrasnim dvobojnim cvjetovima koja unosi živost u sjenovite vrtove. Cvjetovi su trubastog oblika i spajaju tamne i svijetle tonove iste boje, poput ljubičaste, ružičaste i plave. Novije sorte, poput Summer Wave Series i Hi-Lite Mix, posebno su uzgojene da podnose južnjačku vrućinu i vlagu. Odlično uspijeva u vrtovima, teglama i visećim košarama.
6. Morski božikovac -
Cvjetne glavice nalik čičku ističu se u srebrnasto-ljubičastim i plavim tonovima. Ovi neobični cvjetovi izvrsni su kao rezano cvijeće, svježe ili sušeno, a privlače leptire i pčele. Biljka razvija dubok korijen pa je vrlo otporna na sušu. Također je otporna na jelene i zečeve. Kao što ime sugerira, dobro podnosi sol pa je idealna za priobalne vrtove, ali i unutrašnjost.
7. Begonija -
Ova begonija iz Southern Living Plant Collection osvjetljava sjenovite vrtove srebrnastim lišćem koje svjetluca na mjesečini. Dio je serije Lunar Lights™ i sama odbacuje ocvale cvjetove, pa ne zahtijeva uklanjanje uvelih cvjetova. Proizvodi losos-ružičaste cvjetove kontinuirano od proljeća do ljeta. Ova višegodišnja begonija ima poboljšanu otpornost korijena i jednako dobro uspijeva u vrtovima i posudama. Za dramatičan efekt sadite je u skupinama u sjenovitim obrubima.
8. Gospina trava - Gospina trava je listopadni grm prijateljski nastrojen prema divljim životinjama, sa sunčano žutim cvjetovima koje obožavaju pčele i leptiri, te dekorativnim plodovima koje vole ptice pjevice. Dostupne su brojne vrste i kultivari, uključujući domaće sorte koje cvatu od lipnja do rujna. Postoji vrsta prikladna za gotovo svaki vrt – neke podnose sušu, druge vole vlažnije tlo, neke dolaze iz planinskih krajeva, druge s obale. Sve su prilagodljive i vrlo atraktivne.
9. Grmolika ljubičica -
Zvjezdasti, cjevasti cvjetovi ove biljke prava su poslastica za kolibriće. Cvjeta obilno cijele sezone bez potrebe za uklanjanjem ocvalih cvjetova, u ljubičastim, plavim, bijelim ili dvobojnim nijansama. U toplijim vrtovima najbolje uspijeva u laganoj sjeni ili prošaranom suncu, uz zaštitu od jakog poslijepodnevnog sunca. Često se uzgaja kao ljetna jednogodišnja biljka, a otporna je zimi.
10. Koreopsis - Nijedan prirodni vrt ili vrt za oprašivače nije potpun bez koreopsisa. Veseli žuti cvjetovi privlače mnoštvo leptira, pčela i drugih oprašivača, dok sitne sjemenke služe kao važna hrana pticama pjevicama. Ove niske divlje cvjetnice uključuju jednogodišnje i višegodišnje vrste. Lako se uzgajaju i vrlo su prilagodljive – podnose jelene, sušu, vrućinu i vlagu.
11. Gerbera tratinčica -
Gerbera je odlična zbog svoje otpornosti, uključujući veću otpornost na toplinu i vlagu. Dostupne su u upečatljivim crvenim, žutim i ružičastim bojama, a svaka biljka može proizvesti i do 100 cvjetova tijekom duge sezone cvatnje. Cvjetovi rastu na čvrstim uspravnim stapkama iznad guste lisne mase. Uklanjajte ocvale cvjetove kako bi cvatnja bila neprekidna.
12. Plavi jasmin -
Dodajte tropski štih svakom vrtu uz ovu biljku otpornu na sušu i jelene. Razvija grozdove pravih plavih, ružičastih ili bijelih cvjetova nalik floksu na novim izbojcima od ljeta do jeseni. U blagim klimama ostaje zimzelena i može cvjetati cijele godine. U hladnijim krajevima uzgaja se kao jednogodišnja ili u posudama koje se zimi unose u zatvoreni prostor.
13. Teksaški noćurak -
Odlična otpornost na vrućinu i sušu čini ovu biljku izvrsnim izborom za viseće košare i posude. Neprestano proizvodi velike, jarko žute cvjetove od proljeća do jeseni bez potrebe za uklanjanjem ocvalih cvjetova. Sitno lišće i viseći rast dodatni su joj aduti. U blagim klimama može se uzgajati kao trajnica. Potrebna joj je dobra drenaža i ne voli previše vode.
14. Jastučićasti cvijet, skabioza -
Prozračni lavandasto-plavi cvjetovi ove biljke dugo oduševljavaju vrtlare – i leptire. Cvjeta neprekidno od travnja pa do prvog jesenskog mraza. Cvjetovi se uzdižu iznad niskih busena nježno razrezanog lišća. Idealna je za rubove sunčanih gredica i uzgoj u posudama. Potrebna joj je dobra drenaža, osobito zimi.
15. Crnooka Suzana -
Sa svojim zlatnožutim laticama koje okružuju tamni središnji stožac, rudbekije su pravi simbol ljeta. Ova skupina domaćih tratinčica uključuje jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje vrste koje cvatu mjesecima. Često se same zasijavaju u vrtu i stvaraju prekrasne cvjetne skupine. Ostavite sjemene glavice krajem ljeta kako bi služile kao hrana češljugarima i drugim pticama pjevicama.
